Hazet wieder als Top-Arbeitgeber geehrt

Mitarbeiter stellen ihrer Firma Bestnoten aus.

Von Joachim Dangelmeyer

Auszeichnung für den Remscheider Werkzeughersteller Hazet: Das Unternehmen gehört zu den besten Arbeitgebern im deutschen Mittelstand und ist dafür mit dem „Top Job“-Award geehrt worden – zum zweiten Mal. Bereits 2014 hatte das Familienunternehmen diese Auszeichnung erhalten, beide Male verliehen von Mentor und Ex-Wirtschaftsminister Wolfgang Clement. Davor hatte Hazet in den Jahren 2011 und 2012 Preise als Top-Innovator erhalten.

Für die Geschäftsführung wie auch für die mehr als 500 Beschäftigten in den vier Werken in Remscheid und Heinsberg bedeutet das begehrte „Top Job“-Siegel, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das Ergebnis beruht auf einer ausführlichen Befragung von Geschäftsführung, Personalleitung und Mitarbeitern, die anonym ihre Meinung kundtun konnten. Das Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen hat das Ganze entwickelt und wissenschaftlich begleitet.

Hazet kann vor allem bei Förderung und Fortbildung punkten

„Wir haben besonders bei den Kategorien Mitarbeiterförderung, Fortbildung und Aufstiegsmöglichkeiten gepunktet“, fasst Hazet-Personalleiter Helmut Axmacher zusammen. Bei der Gesundheitsfürsorge und bei sozialen Aspekten sei man eher im Mittelfeld gelandet. „Das ist ja das Gute an einer solchen Untersuchung: Man erfährt, wo die Stärken und die Schwächen liegen – und kann sich jetzt gezielt verbessern.“

Chefs und Mitarbeiter bekamen verschiedene Fragebögen vorgelegt, um auch den jeweils unterschiedlichen Aufgaben und Perspektiven Rechnung zu tragen. Bemerkenswert ist dabei die hohe Beteiligung: Jeder vierte Mitarbeiter nahm an der freiwilligen Umfrage teil – ein Wert, der auch in St. Gallen positiv überraschte. Gefragt wurden die Mitarbeiter nach Arbeitsklima, fairer Bezahlung, beruflichen Perspektiven, Identifikation mit dem Unternehmen und ähnlichen Kategorien. Die Quintessenz der Antworten fasste Personalchef Helmut Axmacher im RGA-Gespräch augenzwinkernd zusammen: „Wir gehören offenbar nicht zu den unbeliebtesten Unternehmen in Remscheid.“

In der Tat scheint das Traditionsunternehmen bei Arbeitnehmern sehr begehrt zu sein: Auf die drei momentan ausgeschriebenen Stellen gehen täglich 20 bis 30 Bewerbungen aus der ganzen Republik ein – seit drei Wochen.