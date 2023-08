Haribo wächst in den USA

Bergisches Land. Haribo setzt seine internationale Wachstumsstrategie fort. Unlängst hat der in Bonn gegründete Süßwarenhersteller seine erste eigene Produktionsstätte in Nordamerika in Betrieb genommen. 300 Millionen Euro flossen in den neuen Standort, von dem aus rund 175 Beschäftigte ausschließlich Fruchtgummi, Lakritz und Co. für den US-Markt herstellen.