Genossenschaftler zeichnen Anteile im Wert von 3520 Euro

Bei der Wahl von Vorstand und Aufsichtsrat gingen die Stimmkarten nach oben. Der zuvor vorgestellte Business- und Finanzplan hatte überzeugt.

Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums haben mit dem „Tante-EMA-Laden“ ein Unternehmen gegründet. Versammlung übertrifft Erwartungen.

Remscheid. Als Andreas Otto, Vorstandsvorsitzender der Volksbank im Bergischen Land, am Freitagabend den Hauptsitz des Geldinstituts am Tenter Weg betrat, glaubte er seinen Augen kaum. Musste er sich doch mit Prominenz wie Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, Sozialdezernent Thomas Neuhaus oder seinem Vorstandskollegen Lutz Uwe Magney hinten anstellen: Vor dem Volksbank-Casino, in dem eigene, aber auch externe Veranstaltungen stattfinden, hatte sich eine lange Schlange von Menschen gebildet.

Otto nahm es gelassen, an diesem Abend nicht Herr im eigenen Haus zu sein. Im Gegenteil: Er freute sich über den Andrang. Galt dieser doch der Gründungsversammlung der Schülergenossenschaft (eSG) „Tante-EMA-Laden“.

Dahinter verbirgt sich ein Projekt von Schülern des Remscheider Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Kooperation mit der Volksbank. Der Plan: Auf Basis des Schulkiosks, der an der EMA derzeit noch von der Q2 der Schule betrieben wird, ein eigenständiges Unternehmen gründen und führen – inklusive eigener Geschäftsidee, eines Finanzplans, Marketing und eben allem, was sonst noch zum seriösen Wirtschaften einer Genossenschaft gehört.

Am Freitagabend war es so weit: Zunächst stimmten die Anwesenden der von den Schülern formulierten Satzung des „Tante-EMA-Ladens“ zu. Dann wählten sie Vorstand und Aufsichtsrat der Schülergenossenschaft. Während sich der Vorstand aus den Schülern Amira Al Zoubi, Rebecca Niemüller, Josi Bregulla, Julius Kluft und Jan Pols zusammensetzt, ist der Aufsichtsrat bunt gemischt.

Kioskprodukte sollen gesund und nachhaltig sein

Mit Christian Fried, Florian Flöck und Jasmin Frenzel sitzen in ihm Mitarbeiter der Volksbank ebenso wie die EMA-Lehrer Malte Hensler und Aida Mesanovic. Komplettiert wird der Aufsichtsrat durch den ehemaligen Schüler Serkan Özdemir sowie Alexandra Niemüller und Norbert Springob.

Vor den Wahlen hatten die EMA-Schüler den rund 220 Gästen – gerechnet hatten die Planer mit etwa 160 – ihre Geschäftsidee und ihren Business- und Finanzplan vorgestellt. Demnach soll der Kiosk den Charakter der „Gesunden Schule“ widerspiegeln. Mit gesunden Produkten wie Obst, Smoothies und Milch sowie nachhaltigem Wirtschaften durch Fair-Trade-Produkte oder Schreibwaren mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“.

Laut Finanzplan rechnen die Schüler mit 120 verkauften Produkten pro Tag und einem Gewinn im ersten Geschäftsjahr von 5000 Euro. Ein ambitioniertes Ziel, dessen Erreichen am Freitag aber einen ordentlichen Schub bekam: Hatten die Schüler damit gerechnet, dass potenzielle Genossenschaftler am Gründungsabend Anteile im Wert von 3000 Euro zeichnen würden, waren es letztlich sogar 3520 Euro, die die ersten 176 Mitglieder der Genossenschaften einzahlten.