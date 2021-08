Gemeinschaftsbüro ersetzt das Home Office

Lennep

+ © Roland Keusch Philipp Krüger und David Mathauschek von CoWorld. Dort können sich Selbstständige, Unternehmen, aber auch Privatleute wie Schüler oder Studenten Schreibtische oder auch ein Büro mieten. Derartige Gemeinschaftsbüros werden derzeit in vielen Großstädten eröffnet. © Roland Keusch

REMSCHEID „CoWorld“ an der Kölner Straße in Lennep spricht Freiberufler und Unternehmer an.

Von Lara Hunt

In der Küchenecke blubbert die Kaffeemaschine, in Reichweite stehen Gummibärchen und Kekse. Im unteren Stockwerk stehen grüne Sitzsäcke, daneben gibt es einen klassischen Konferenzraum mit langem Tisch. An den Wänden hängen Motivationssprüche. „Das nächste große Ding bin ich“ steht da, oder „Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg“. An einem Tisch vor der Küchenecke sitzen vier junge Menschen, die Laptops auf dem Schoß oder auf der Tischplatte. So sieht Arbeit in der Kölner Straße 102 in Lennep aus.

Vor rund einem Jahr hat eine Gruppe junger Studenten und Uni-Absolventen zwei Stockwerke des Gebäudes in Lennep übernommen. „CoWorld“ heißt das Konzept. „CoWorld“ bietet „Coworking Space“ an, auf Deutsch Mitarbeitsplatz. Wer kein eigenes Büro hat oder aus verschiedenen Gründen anderswo arbeiten will, kann sich hier einmieten, stunden-, tage-, wochen- oder monatsweise.

„Wer hier arbeitet, kann sich austauschen und Tipps geben lassen.“

Philipp Krüger, CoWorld-Mitbetreiber

Einen Tagespass für das Büro für Jedermann gibt es für 15 Euro netto inklusive Snacks und Getränken – Schüler und Studenten zahlen 5 Euro. Wer einen Monat lang hier arbeiten will, erhält einen Schlüssel und kann das Gebäude jederzeit nutzen, zum Preis von 139 Euro netto. Es gibt W-Lan oder schnelles Internet, sämtliche Sitzgelegenheiten und Tische können genutzt werden.

In einem Raum steht ein Green-Screen für Filmaufzeichnungen. „Wir haben hier den meistgesehensten Mathe-YouTuber Europas“, sagt Philipp Krüger (24), der zusammen mit vier weiteren Freunden die „CoWorld“ betreibt. Er selbst arbeitet auch dort – wie könnte es anders sein? Momentan ist er mit der Entwicklung einer App, einer Anwendung fürs Handy, beschäftigt – und natürlich mit der „CoWorld“ selbst. „An manchen Monaten trägt es sich, an manchen nicht“, gibt der Remscheider unumwunden zu. Die „CoWorld“ ist nicht allein. In Berlin, Hamburg, München entstehen immer mehr Coworking Spaces.

Und unmittelbare Konkurrenz gibt es auch schon im Bergischen – das nächste Gemeinschaftsbüro ist in Solingen. „Im Bergischen ist es nicht gerade leicht, so etwas auf die Beine zu stellen“, sagt David Mathauschek, der mit an dem Konzept arbeitet.

Die beiden planen, langfristig auch in größeren Städten Büros zu eröffnen. Denn sie glauben an das Konzept, sind überzeugt, dass, wenn es auch im Bergischen bekannter wird, es mehr Menschen annehmen werden.

„Das ist hier nicht nur ein Büro, dazu gehört alles drumherum. Und wer hier arbeitet, kann sich mit anderen austauschen und Tipps geben lassen“, sagt Krüger und verweist auf die Vielzahl von Berufen, die in dem Gemeinschaftsbüro aufeinandertreffen. Werbeagenturen, Texter, Filmemacher – die Mehrzahl, das sind die selbstständigen Kreativen. Aber auch Personen aus dem Finanzwesen, Unternehmensberater und gestandene Remscheider Unternehmen nutzen immer wieder die Räume. Da sie immer wieder aufeinandertreffen, bieten sich Chancen, zu netzwerken.

Das Gemeinschaftsbüro bedeutet für viele Selbstständige wiederum die Abkehr vom Home Office, dem gemütlichen Arbeiten von Zuhause aus. Dafür spricht einiges, meint Krüger. „Zuhause steht vielleicht der Fernseher – und die Versuchung ist groß, ihn anzuschalten. Oder die kleine Tochter lenkt immer wieder von der Arbeit ab. Hier kommt man rein, fühlt sich direkt zu Hause und lernt interessante Menschen kennen – jeden Tag ist hier etwas los“, sagt er.