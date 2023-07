Gedore: Menschen mit Behinderung spielen eine wichtige Rolle

Am Remscheider Standort des Werkzeugherstellers sind rund 75 der 610 Beschäftigten schwerbehindert oder gleichgestellt.

Von Nina Mützelburg

Remscheid. Wer mit Hans Hedderich über das Gelände des Werkzeugherstellers Gedore läuft, merkt schnell, dass er dort bekannt ist wie ein bunter Hund – und beliebt. Ein netter Gruß hier, ein kurzer Wortwechsel dort. Hedderich ist Mitglied des Betriebsrats, unter anderem der Schwerbehindertenvertreter und Teil eines Teams, das sich mit dem betrieblichen Wiedereingliederungsprogramm befasst.

Man könnte meinen, in einem produzierenden Unternehmen gäbe es nicht viele Plätze für Menschen mit Behinderungen. Bei Gedore ist das anders. Der Werkzeughersteller hat am Standort Remscheid 610 Mitarbeiter, davon sind rund 75 schwerbehindert oder gleichgestellt.

Dass Hedderich so beliebt ist, liegt vor allem auch daran, dass er für die Mitarbeiter schon viel erreicht hat. Ein Beispiel ist das Gebäude der Warenannahme und Qualitätssicherung. Die Halle hat zwei große Tore. Lkw können dort rückwärts ranfahren und entladen werden. Mit den Paletten kam jahrelang aber immer auch ein Schwall kalter Luft herein. Das war für die Mitarbeiter der Bereiche unangenehm. Für einen von ihnen war es vor allem eine gesundheitliche Herausforderung. Aufgrund diverser Erkrankungen kann der Mann schlecht mit großen Temperaturschwankungen umgehen. Das Unternehmen hat Abhilfe geschaffen: neue Tore mit Luftkissen. Diese dichten den Bereich zwischen Lkw und Tor ab, so dass keine Zugluft in die Halle dringen kann. Und mehr noch. Da der Mitarbeiter auch eine Skeletterkrankung hat, hat er einen höhenverstellbaren Tisch und Flurfördergeräte bekommen, mit deren Hilfe er Paletten horizontal verschieben kann. So muss er sich nicht mehr bücken, um Gegenstände aus den Kartons zur Begutachtung zu holen.

Ist ein Mitarbeiter schwerbehindert, haben Firmen Anspruch auf Fördergelder für Hilfsmittel, um Arbeitsplätze entsprechend einzurichten. Bei Gedore kümmert sich Hans Hedderich darum, dass die entsprechenden Anträge gestellt werden. Mit den Jahren ist er in seine Aufgabe hineingewachsen, verfügt über Kontakte zu den Ämtern, insbesondere zum Integrationsfachdienst und dem Landschaftsverband Rheinland (LVR).

Berührungsängste und Angst vor der Papierflut hatte er von Anfang an nicht. „Wir wollen den Menschen helfen und versuchen, wo immer möglich, auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen.“ Und er wurde positiv überrascht: „Der LVR und der Integrationsfachdienst sind extrem hilfsbereit und kooperativ.“

Bezahlt werden die Maßnahmen aus der Ausgleichsabgabe, die Unternehmen leisten müssen, die ihre Quote an Beschäftigten mit Behinderung nicht erfüllen. Für die Zuschüsse muss sich das Unternehmen im Gegenzug verpflichten, den Mitarbeiter für eine bestimmte Zeit – abhängig von der Höhe des Zuschusses – im Unternehmen zu behalten. Was aber für Gedore kein Problem ist. „Es ist ja unser Ziel, die Mitarbeiter zu halten. Sonst würden wir das nicht machen“, betont Hans Hedderich. Es handele sich um eine klassische Win-win-Situation. „Als Unternehmen kann man es sich heute auch gar nicht mehr leisten, solche Arbeitskräfte auf der Strecke zu lassen.“

Mittlerweile hilft Hans Hedderich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch bei ihren Anträgen auf Feststellung der Schwerbehinderung und hat ein offenes Ohr für alle, die merken, dass es ihnen nicht gut geht. Dann sucht er Lösungen, bevor es erst zu einer längeren Erkrankung kommt. Für ihn ist das Ehrensache: „Wir alle müssen uns klarmachen, dass es jeden von uns treffen kann; wir erkranken und brauchen dann im Job etwas mehr Unterstützung als vorher.“