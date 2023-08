Galvano Wittenstein: Über Umwege zum Erfolg

Solinger Familienunternehmen feiert 50-jähriges Bestehen.

Von Manuel Böhnke

Solingen. Die Galvano Wittenstein GmbH beweist, dass vermeintliche Umwege zum Erfolg führen können. Weder die Gründer Hans-Paul und Helmut Wittenstein noch Stephanie Wittenstein, die den Familienbetrieb in zweiter Generation führt, kommen ursprünglich aus der Branche. Und doch haben die Solinger ihren Platz dort längst gefunden. In den 50 Jahren ihres Bestehens hat sich die Firma zur Arbeitgeberin für 75 Menschen gemausert. „Wir haben immer nach Wachstum gestrebt, aber nicht mit dieser Größenordnung gerechnet“, bekennt Hans-Paul Wittenstein.

Der gelernte Maschinenschlosser musste sich Anfang der 1970er Jahre neu orientieren. Der tägliche Kontakt zu Öl bereitete ihm gesundheitliche Schwierigkeiten. Sein älterer Bruder Helmut befand sich in einer ähnlichen Situation: Sein Rücken litt unter der Arbeit als Scherenschleifer. Beide entschieden sich für eine zweite Ausbildung zum Galvaniseur, besuchten gemeinsam die Meisterschule, ehe sie sich zum 1. September 1973 selbstständig machten.

Der Grundstein wurde an der Potsdamer Straße in Solingen-Mitte gelegt. Dort beschäftigte das Unternehmen in den Anfangsjahren auf rund 200 Quadratmetern drei Kräfte. Fünf Jahre später ergab sich die Möglichkeit, den Betrieb an der Dültgenstaler Straße um das Siebenfache zu erweitern. In Solingen-Wald übernahmen die Wittensteins die insolvente Firma Dültgen & Koch. „Zu Beginn mussten wir noch Teile vermieten. Im Laufe der Zeit haben wir uns nach und nach weiterentwickelt“, sagt Hans-Paul Wittenstein.

90 Prozent ihres Umsatzes machen die Solinger mit der Werkzeugindustrie, beschichtet werden beispielsweise Schraubendreher und Zangen. Zudem veredelt der Galvanikbetrieb Maschinenteile. Die Abnehmer sitzen vorwiegend in Deutschland, Polen und Tschechien.

„Wir gehen auf Kundenwünsche ein“, betont Stephanie Wittenstein. Dafür stehen unterschiedliche Verfahren zur Verfügung. In den Hallen existieren drei Anlagen zum Vernickeln und Verchromen. Darüber hinaus bietet der Familienbetrieb unter anderem Sandstrahlen, Brünieren und Phosphatieren an.

Das Jubiläum, das Anfang September mit der Belegschaft gefeiert wird, fällt in wirtschaftlich unruhige Zeiten. „Anfang des Jahres lief es schleppend“, bestätigt Stephanie Wittenstein. Ein Grund dafür ist die Automobilindustrie – gibt es dort Probleme, erreichen diese über kurz oder lang auch die Dültgenstaler Straße. Angesichts der komplizierten Gesamtsituation zeigen sich die Verantwortlichen mit der momentanen Lage jedoch durchaus zufrieden.

Galvano Wittenstein ist ein echtes Familienunternehmen. 1979 trat mit Heinz-Peter Wittenstein der dritte Bruder in die Firma ein – und blieb bis Ende 2022 Betriebsleiter. Bereits 2015 hat sich Helmut Wittenstein aus Altersgründen zurückgezogen, im selben Jahr übernahm seine Nichte dafür mehr Verantwortung. Ihr Mann, ein Galvanomeister, ist ebenfalls Mitglied des Teams.

Ursprünglich hatte Stephanie Wittenstein einen anderen Weg eingeschlagen. „Vielleicht war ich noch zu jung“, sagt die 50-Jährige rückblickend. Zunächst entschied sie sich für eine Ausbildung zur Arzthelferin, später arbeitete sie zwölf Jahre lang als Busfahrerin für die Stadtwerke. Eher nebenbei blieb sie permanent im Familienunternehmen aktiv. 2008 hat sie sich entschlossen, den Fokus darauf zu legen. Sie nahm an einer Erwachsenenfortbildung zur Oberflächenbeschichterin teil, besuchte die Meisterschule. „Und irgendwann konnte ich mir vorstellen, die Geschäftsführung zu übernehmen.“

Vollzogen wurde dieser Schritte Mitte 2016. Mit tatkräftiger Unterstützung der Bürokräfte gelang der Übergang mitsamt einigen Umstrukturierungen. 2020 wurde das Team aufgestockt. Bei Bedarf steht ihr Vater Hans-Paul Wittenstein bis heute mit Rat und Tat zur Seite – aus dem Tagesgeschäft hält sich der 77-Jährige zwar weitestgehend raus, er bleibt jedoch Inhaber.

Die Möglichkeiten zum räumlichen Wachstum an der Dültgenstaler Straße sind begrenzt. Deshalb setzen die Verantwortlichen auf Effizienzsteigerung. Und ein eingespieltes Team. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit langer Zeit für Galvano Wittenstein tätig. Um den Bedarf an Fachkräften zu decken, schult das Unternehmen ungelernte Beschäftigte in den eigenen Reihen an, ermöglicht ihnen, an Weiterbildungen und Qualifizierungen teilzunehmen. In Wald wissen sie, dass sich Plan B zur Eins-a-Lösung entwickeln kann.