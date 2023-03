Fahrzeuge erstrahlen in alter Videothek in neuem Glanz

Die Solinger Firmen RS Dynamics und Autoaffin sind nicht nur räumlich eng verbunden.

Von Manuel Böhnke

Solingen. Würden Ricardo Sciascia und Lukas Kettner in einem Film mitspielen, dann wohl in „Fast & Furious“. Denn Autos sind das Metier der Solinger. Sie haben in den zurückliegenden Monaten die ehemalige Videothek an der Solinger Beethovenstraße umgebaut. Dort bieten sie Fahrzeugaufbereitung und -veredelung an.

Das Projekt vereint zwei Firmen unter einem Dach. Da ist zum einen Sciascias RS Dynamics. Der 30-Jährige absolvierte seine Mechatroniker-Ausbildung im Autohaus von Keitz, war mit Anfang 20 einer der jüngsten Meister in NRW. An der Merscheider Straße hat er sich mit einer Werkstatt selbstständig gemacht. „Mein Wunsch war, etwas anderes als allgemeine Reparaturen zu machen“, gesteht Sciascia. Sein Interesse waren hochwertige Fahrzeuge. Deshalb legte er seinen Fokus auf Tuning, Leistungssteigerung und Einzelabnahmen, machte sich in diesem Bereich einen Namen.

Und lernte Lukas Kettner kennen. Der 29-Jährige ist von Hause aus Elektrotechniker. „Ich war aber schon immer autointeressiert“, erzählt er. Deshalb war er ab seinem 18. Lebensjahr im Nebengewerbe in der Fahrzeugpflege tätig. Im Dezember 2021 wagte er mit der Firma Autoaffin den vollständigen Schritt in die Selbstständigkeit.

Sciascia und Kettner freundeten sich an und merkten, dass sich ihre Dienstleistungen ergänzen. „Wir haben ähnliche Vorstellungen“, betont Kettner. Deshalb gehen sie nun gemeinsame Wege – zwei eigenständige Gesellschaften Hand in Hand. „Wir schauen genau, wie das Fahrzeug genutzt wird und passen die Behandlung daran an“, skizziert der 29-Jährige. Er ist mit Autoaffin auf Fahrzeugaufbereitung spezialisiert. Zu den Angeboten zählen Lackveredelung sowie Keramikversiegelung. Letztere sorgt für mehr Glanz, tiefere Farben und einen Reinigungseffekt. Einen Schwerpunkt von RS Dynamics bilden Lackschutzfolien.

Die Kunden der Solinger sind Liebhaber

Zudem bieten Sciascia und sein Team Unterstützung beim Tuning an. Sie können beispielsweise die Leistung steigern, das Fahrwerk anpassen – und helfen bei der Einzelabnahme durch den Tüv.

„Unsere Kunden sind ganz unterschiedlich“, sagt Lukas Kettner. Sie eint ihre Leidenschaft für Autos oder Motorräder. „Viele sind Liebhaber, die den Wert ihres Fahrzeugs erhalten möchten“, ergänzt Ricardo Sciascia. Nicht immer gehe es dabei um Luxuskarossen. Und doch sind es diese Modelle, die in Erinnerung bleiben: Lamborghini Countach, Ferraris – derzeit arbeitet das Duo an einem 812 Superfast –, Oldtimer. Kettner selbst besitzt die Langversion einer S-Klasse aus dem Hause Mercedes-Benz. Seine 52 Jahre sieht man dem Oldtimer nicht an.