Fachkräfte: DGB fordert Initiative

Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig.

Gute Mitarbeiter zu finden und zu halten ist aus Peter Horns Sicht allerdings „kein schicksalhaftes Ergebnis glücklicher Fügung“. Arbeitgeber und Gesetzgeber haben es selber in der Hand, zeigt sich der Solinger Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) überzeugt. Er fordert mehr Tarifbindung, bessere Löhne und Arbeitsbedingungen sowie mehr Aus- und Weiterbildung.

Zudem brauche es „endlich ein verlässliches System für die Betreuung von Kindern und die Pflege von Angehörigen“. Trotz Engpässen in bestimmten Branchen besteht Peter Horns Einschätzung nach „vielfach kein grundsätzlicher Mangel an Arbeitskräften“. Not bestehe, wo Arbeitsbedingungen und Bezahlung schlecht sind. -böh-