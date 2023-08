Es wird günstiger – aber niemand weiß, wie lange das anhält

Sanierungsbedarf und hohe Zinsen lassen Preise für Gebrauchtimmobilien sinken – Gewerkschaft warnt vor „Grauer Wohnungsnot“.

Von Sven Schlickowey

Bergisches Land. Die Preise für Gebrauchtimmobilien sind im vergangenen Jahr im Bergischen Land um durchschnittlich sechs Prozent gesunken. Das berichte die Bausparkasse LBS unter Berufung auf die Empirica-Preisdatenbank, in der alle Immobilienangebote in Online- und Print-Medien erfasst werden. Demnach war der Preisrückgang in der Region noch etwas größer als im NRW- und Bundesschnitt.

Allerdings verweist die LBS darauf, dass es sich um Durchschnittswerte handelt, die Art der Immobilie spiele bei der Preisgestaltung „eine immer größere Rolle“. So ging der Schnitt aller Angebotspreise bei Eigentumswohnungen um sieben Prozent zurück, bei den Ein- und Zweifamilienhäusern „nur“ um drei Prozent.

Und auch das Alter wirke sich inzwischen deutlich aus, da „zunehmend Eigenheime der 70er und 80er Jahre auf den Markt kommen“ – und Interessenten beim Kaufpreis eine energetische Sanierung einkalkulieren müssen. „Fast die Hälfte der Gebrauchtimmobilien im aktuellen Angebot der LBS Immobilien NordWest hat eine Energieeffizienzklasse von maximal F, muss also kurzfristig energetisch saniert werden“, erklärt Roland Hustert von der LBS. Ein weiteres Drittel entspreche den Stufen D oder E mit Handlungsbedarf in den nächsten zehn Jahren.

Darüber hinaus ist der Preisrückgang sicherlich auch eine Reaktion auf die gestiegenen Zinsen. Die Finanzierungen werden teurer, die Nachfrage sinkt. Wie lange das anhalten wird, darüber sind sich die Experten nicht einig, die Nachfrage nach Wohnraum in der Region bleibt grundsätzlich hoch.

Derweil warnt die Gewerkschaft IG Bau vor einem weiteren Teilproblem, der sogenannten „Grauen Wohnungsnot“, also einem Mangel an seniorengerechten Wohnungen. Die Baby-Boomer, die derzeit in den Ruhestand gehen, bräuchten in einigen Jahren barrierefreien Wohnraum, mahnt der Bezirksvorsitzende Uwe Orlob. Allerdings würden die Wohnungen nicht so schnell ge- und umgebaut, wie der Bedarf steige. Auch weil die Fördermittel des Bundes nicht ausreichen.

Anhand einer Studie des Bundesverbands des Deutschen Baustofffachhandels zur künftigen Wohnsituation von Senioren prognostiziert der Gewerkschafter, dass allein Remscheid in den kommenden 20 Jahren 4300 zusätzliche Seniorenwohnungen braucht. Solingen sogar 6000.