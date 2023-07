Firmengründer Marcus Paul möchte Vorbild für andere sein

Zwei Gesellen, zwei Azubis, der Inhaber als Meister, seine Frau unterstützt im Büro – Fliesen Paul aus Hückeswagen ist ein Handwerksbetrieb, wie es ihn wohl tausendfach in Deutschland gibt.

Von Sven Schlickowey

Hückeswagen. Und doch anders. Denn obwohl Marcus Paul bald Mitte 40 ist und er seine Firma unmittelbar nach der Meisterschule gegründet hat, feiert die in einigen Wochen erst ihren zweiten Geburtstag.

Marcus Paul war schon 40 Jahre alt und seit mehr als 20 Jahren in der Branche tätig, als er sich entschied, erst den Meister und dann sich selbstständig zu machen. Ein später, ein nicht immer leichter aber ein absolut richtiger Weg, wie er heute meint: „Vielleicht kann ich damit ja auch ein Vorbild für andere sein.“

Dafür, dass man nie zu alt ist, um sich weiterzubilden. Und dafür, dass man das trotz aller Hindernisse hinbekommen kann. „Das war schon viel“, blickt Marcus Paul auf die einjährige Phase seiner Meisterschule in Köln zurück. Aufzugeben sei für ihn aber nie in Frage gekommen: „Weil ich das ja wollte.“

„Ich musste nach der langen Zeit erst mal wieder das Lernen lernen.“

Marcus Paul stammt aus Königs Wusterhausen südlich von Berlin, seine Ausbildung zum Fliesenleger machte er in Brandenburg. 2001 verschlug es ihnen wegen eines Jobs nach Hückeswagen, 19 Jahre sollte er im gleichen Fliesenlegebetrieb arbeiten. Er lernte seine Frau kennen, zusammen kauften und sanierten sie ein Haus, bekamen Kinder. Eine bürgerliche Existenz, wie man so sagt. „Es lief alles“, sagt Paul. Allerdings habe immer auch irgendwie etwas gefehlt: „So ganz hat es nicht gepasst.“ Auch Ehefrau Nadine kann sich noch gut an diese Zeit erinnern. Zwei Jahre lang habe ihr Mann immer wieder über die Meisterschule geredet und darüber, dass er weiterkommen will, berichtet sie: „Irgendwann habe ich gesagt: Wenn du das noch einmal erwähnst, musst du es auch machen.“

Der Rest war vor allem gute Vorbereitung, nicht zuletzt finanziell. 12.000 Euro habe die Meisterschule gekostet, sagt Marcus Paul. Plus Fahrtkosten und Material. Zudem habe er in dieser Zeit ja auch kein Einkommen gehabt: „BAföG habe ich ja keines bekommen.“ Also sparte das Ehepaar einige Tausend Euro an, nahm zusätzlich einen KfW-Kredit auf. Den Rest besorgte Nadine Paul mit ihrem Gehalt.

In seinem Kurs sei er mit Abstand der älteste Teilnehmer gewesen, erinnert sich der Fliesenleger an die Meisterschule. „Einer war noch 28, der war im Vergleich zu den anderen aber auch schon alt.“ Den Jüngeren, meist frisch aus der Ausbildung, sei der Kurs am Anfang leichter gefallen, so Paul: „Ich musste nach der langen Zeit erst mal wieder das Lernen lernen.“

Seit die in früheren Handwerksordnungen geforderte meist dreijährige Gesellenzeit als Zugangsvoraussetzung weggefallen sei, würden immer mehr Handwerker unmittelbar nach der Gesellenprüfung den Meister anstreben, sagt Marcus Paul. Sonderlich erfahren seien die meist nicht, hat er festgestellt. Und auch nicht so motiviert wie er: „Ich hatte ja einen ganz anderen Zugang dazu, ich musste das ja alles selber bezahlen.“

Im September 2021 bestand Paul die Meisterprüfung, direkt danach gründete er seine Firma, kümmert sich vor allem und Renovierungs- und Sanierungsaufträge.

Bereits im November habe er den ersten Mitarbeiter einstellen müssen, berichtet er. Die Nachfrage war einfach zu groß. Und das halte auch bis heute an: „Die nächsten Monate haben wir die Auftragsbücher bereits voll.“ Schon allein wirtschaftlich betrachtet sei sein Weg daher ein Erfolg. Die etwa 35.000 Euro, die er in das eine Jahr Meisterschule investierte, habe er bald wieder raus. Vor allem aber sei er selbst so viel zufriedener, meint Marcus Paul: „Ich habe das nicht eine Sekunde bereut.“