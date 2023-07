Ein Wegweiser auf dem Weg zum eigenen Unternehmen

Die Nachfolgeakademie der Handwerkskammer Düsseldorf startet bald wieder.

Bergisches Land. Die Demografie, sie schlägt auch im Handwerk zu. Mehr als ein Drittel aller Unternehmen, sagen die Verbände, brauchen in den kommenden fünf Jahren einen Nachfolger, weil Chefin oder Chef in den Ruhestand gehen. Die auch fürs Bergische Städtedreieck zuständige Handwerkskammer Düsseldorf unterstützt bei der Betriebsübergabe, unter anderem mit der Nachfolgeakademie.

„Die Nachfolge hat für Existenzgründerinnen und -gründer einen großen Vorteil: Sie bauen ihre Karriere auf einem bewährten Handwerksbetrieb auf“, heißt es von der Kammer. Mit der Firma können meist Mitarbeiter und Kunden übernommen werden, Arbeits- und Ausbildungsplätze bleiben in der Regel erhalten.

Die Teilnahme an den Angeboten ist kostenfrei

Damit dabei alles klappt, bietet die Handwerkskammer ab Dienstag, 29. August, wieder ihre Nachfolgeakademie an. An vier Dienstagen, jeweils 16 bis 19 Uhr, gibt es Informationen über Unternehmensorganisation, Digitalisierung und Marketing, aber auch Themen wie Finanzierung und Förderung stehen auf dem Lehrplan. Die Teilnahme sei kostenfrei, so die Kammer, die Teilnehmerzahl aber auf 20 pro Kurs begrenzt. Im Anschluss gibt es ein Zertifikat. Und die Möglichkeit, einzelne Inhalte in digitalen Workshops weiter zu vertiefen.

„Willkommen sind auch diejenigen, die noch kein konkretes Übernahmeangebot haben“, sagt Rebecca Haag, Karrierescout bei der Handwerkskammer Düsseldorf. „Wer noch auf der Suche nach einem geeigneten Betrieb ist, bekommt Tipps, wo Unternehmen zu finden sind und man sich selbst als attraktive Nachfolgerin oder attraktiven Nachfolger präsentieren kann.“

Hoher Beratungsbedarf bei einer Betriebsübergabe

Bereits Ende 2020 hatte eine Umfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks mit 47 Handwerkskammern einen hohen Beratungsbedarf beim Thema Übergabe ausgemacht. 40 Prozent der Teilnehmer gaben an, die Ermittlung des Unternehmenswertes bereite ihnen Sorgen, 31 Prozent hatten steuerliche Fragen. Die am häufigsten genannte Herausforderung mit 57 Prozent war aber die Suche nach einem geeigneten Nachfolger.

Und der Bedarf wird wohl noch steigen, sagt eine Studie des Instituts für Handwerkswesen der Uni Göttingen voraus. 29.000 Übergaben von Handwerksbetrieben und Unternehmen habe es 2022 in Deutschland gegeben, heißt es darin. Bis 2027 wird die Zahl demnach auf deutlich mehr als 40.000 jährlich steigen. Die Babyboomer wollen in Rente gehen. Hinzu kommt, dass die Wiedervereinigung 1990 und der hohe Bedarf in den damals neuen Bundesländern einen Gründungsboom ausgelöst hatte und viele der Betriebe nach nunmehr über 30 Jahren übergabebereit sind.

Die Nachfolgeakademie der Handwerkskammer Düsseldorf findet in deren Räumen, Volmerswerther Straße in Düsseldorf, statt. Wer nicht daran teilnehmen kann, für den hat die Kammer viele Informationen inklusive einer Roadmap für die Übernahme einer Firma auf einer Unterseite der eigenen Internetseite zusammengestellt, dort gibt es auch eine Online-Betriebsbörse für die Region.

