Digitalisierung in Unternehmen nutzen: So geht´s

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Dr. Bernd Schniering kann wirklich behaupten, dass er weiß, wie es geht. Die oft und gerne beschriene Digitalisierung des produzierenden Mittelstandes hat der geschäftsführende Gesellschafter von Schumacher Precision Tools einmal komplett durchlebt. „Wir haben das von unten nach oben entwickelt“, sagt er rückblickend, heute seien alle Prozesse bei Schumacher, von der Anfrage bis zum Einsatz beim Kunden, durchdigitalisiert. Das sei nötig gewesen, um das Unternehmen zu erhalten, meint Schniering. Und helfe heute, ressourcenschonender zu arbeiten. Nun möchte er seine Erfahrungen auch anderen Firmen zugänglich machen.

Die 2011 ins Leben gerufene Gesellschaft für angewandte Prozesslenkung, kurz: GAP, bisher als ausgegründete F&E-Abteilung ausschließlich für Schumacher Precision Tools tätig, soll ihre Dienstleistung zukünftig am Markt anbieten. Zunächst einmal nur den Kunden und Partnern von Schumacher, um ihnen zu helfen, sich gegen Mitbewerber zu behaupten, sagt Schniering. Später auch anderen Mittelständlern: „Ich gehe davon aus“, sagt die Geschäftsführer. „Der Bedarf wird explodieren.“

Dabei profitiert GAP davon, dass man in der Vergangenheit nie nur den bisher einzigen Kunden im Blick hatte. „Wir haben produktunabhängig entwickelt“, beschreibt das Dr. Bernd Schniering. Der „Tool-Production“ genannte Prozess, der dabei entstand, sei auf jedes produzierende Gewerbe anwendbar: „Egal, ob man Kronkorken oder Brillenbügel herstellt.“

Das Herzstück des Systems ist eine standardisierte Datenplattform, in der die Informationen der vorhandenen Computersysteme vereinheitlicht und zusammengeführt werden. Die unterschiedlichen IT-Standards seien ein Riesen-Problem, sagt Schniering: „Die Systeme können nicht miteinander kommunizieren.“ Oft liege die gleiche Information, zum Beispiel ein Parameter eines Produktes, in verschiedenen Formen vor. Weil das ERP-System sie anders abspeichert als das Produktionsleitsystem oder die in der Konstruktion eingesetzten Programme. „Tool-Production“ löst das, indem sich die Systeme nicht direkt austauschen, sondern über die Datenplattform.

Darin stecke die Erfahrung von mehr als 30 Jahren, sagt Dr. Bernd Schniering. Mitte der 1980er-Jahre stieg er bei Schumacher ein - und begann bald darauf mit der Suche nach einer Möglichkeit, die Komplexitätskosten in den Griff zu bekommen. Mit Erfolg, der mehr als 100 Jahre alte Hersteller von Gewindewerkzeugen hat nicht nur die Marktverdichtung der 1990er- und 2000er-Jahre gut überstanden, sondern sieht sich heute auch in der Lage, nach Asien ausgelagerte Produktionslinien nach Remscheid zurück zu holen. Ein 500 Quadratmeter großer Anbau am Stammsitz ist bereits in Planung, um die Maschinen aufzunehmen..

Dabei setzte Schniering früh auf Hilfe aus der Wissenschaft, der promovierte Ingenieur, der selber auch als Dozent tätig war, arbeitete unter anderem mit der RWTH Aachen und der TU Dortmund zusammen. So sei man zur Digitalisierung „wie die Jungfrau zum Kind“ gekommen - und habe nach und nach immer neuer Möglichkeiten entdeckt: „Seit 15 Jahren arbeiten wir mit Künstlicher Intelligenz.“

Nicht als Spielerei, sondern aus wirtschaftlichen Überlegungen, wie er betont. Und inzwischen auch aus ökologischen und sozialen Gründen: „Digitalisierung ist kein Selbstzweck.“ Ziel sei immer gewesen, die Qualität zu steigern, die Kosten zu senken und flexibler zu werden. Inzwischen spielten längst auch Themen wie Mitarbeiterzufriedenheit und Nachhaltigkeit eine Rolle.

Die im laufenden Betrieb ohnehin anfallenden Daten nutzbar zu machen und auszuwerten, helfe, die vorhandenen Kapazitäten effektiver zu nutzen und Ausfälle zu reduzieren. Außerdem um Ressourcen zu schonen und die CO2-Bilanz von Firma und Produkten zu verbessern. „Photovoltaik, Wärmepumpen und E-Autos sind gut und wichtig“, sagt Schniering. Aber eine Produktion ohne „Warteschleifen“ bringe der Umwelt noch mehr.