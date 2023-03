Dieses Werkzeug spart Montagezeit, Stahl und Energie

Remscheider Maurerfreund GmbH bringt umweltfreundliche Glättekelle auf den Markt.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die Maurerkelle ist ein universelles Werkzeug, das überall auf der Welt zum Einsatz kommt. Und zwar schon ziemlich lange, bereits die Alten Römer benutzten im 1. Jahrhundert vergleichbare Geräte. Dass man sie aber trotzdem noch verbessern kann, beweist die Remscheider Maurerfreund GmbH mit ihrer neuen Comfort-Glättekelle. Die sei nicht nur leichter und komfortabler zu bedienen, sagt der Hersteller, sondern auch umweltfreundlicher.

Fünf Jahre habe man für die Entwicklung des neuen Werkzeugs investiert, berichtet Geschäftsführer Dominik Limbach. Glättekellen seien technisch nämlich höchst anspruchsvoll, „was leider kaum bekannt ist“. Unterstützung gab es dabei unter anderem von der Universität Wuppertal und der Effizienz-Agentur NRW in Duisburg. Herausgekommen ist ein Werkzeug, das sich schneller montieren lässt und Material wie Emissionen einspart.

Erreicht wird das durch gleich mehrere Maßnahmen. Neben dem Einsatz von Recyclingmaterial gehört dazu unter anderem, dass das Kellenblatt, das sich im Einsatz weit stärker abnutzt als der Griff, ausgetauscht werden kann. Dass der Griff darüber hinaus aus hochstabilem Carbon hergestellt wird, verlängert die Lebensdauer zusätzlich.

Weil die sonst einzelnen gefertigten Komponenten Handgriff und Stütze nun in einem integrierten Bauteil vereint sind, braucht es weniger Produktionsschritte. Weil darüber hinaus geklebt statt geschweißt wird, braucht die Produktion weniger Energie. Außerdem werden Spannungen zwischen Griff und Blatt vermieden, da die Hitzeeinwirkung entfällt.

Das führe in Summe zu einer 26 Prozent schnelleren Montierbarkeit und einer Treibhausgas-Reduktion von 28 Prozent, hat die Effizienz-Agentur errechnet. Darüber hinaus senke die Materialzusammensetzung den Stahleinsatz um jährlich etwa 4,3 Tonnen.

Vorgestellt wurde die neue Comfort-Glättekelle zur Internationalen Eisenwarenmesse in Köln im September. Der Vertrieb laufe seither ausgesprochen gut, heißt es von Maurerfreund. Die Produktion am im Juni neu bezogenen Firmensitz in Remscheid-Lennep laufe auf Hochtouren.