Diese Zusatzleistungen bieten Arbeitgeber ihren Beschäftigten

Vereinigung Bergischer Unternehmerverbände sieht gute Ansätze, doch es bestehe noch Luft nach oben.

Bergisches Land. Wie kann es Unternehmen gelingen, Fachkräfte zu gewinnen und zu binden? Dieser Frage geht die Vereinigung Bergischer Unternehmerverbände (VBU) in einer nicht repräsentativen Umfragereihe nach. Im ersten Teil ging es darum, auf welche Zusatzleistungen neben dem Gehalt die Betriebe setzen. Die Ergebnisse liefern laut VBU-Angaben „wertvolle Aufschlüsse“. Viele Arbeitgeber seien „auf dem richtigen Weg“. In einigen Bereichen bestehe jedoch noch „Luft nach oben“.



Essen: 40 Prozent der befragten Firmen bieten ihren Beschäftigten kostenlose Heiß-, die Hälfte kostenlose Kaltgetränke an. Mehr als ein Drittel stellt kalte Speisen wie Obst, Kekse oder Müsli zur Verfügung, 26,7 Prozent zahlen Zuschüsse zum Essensgeld.

Transport und Verkehr: Die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen bieten der Belegschaft Firmenwagen an, 43,3 Prozent Elektrofahrzeuge. Doch auch für andere Verkehrsmittel scheint es eine Nachfrage zu geben. 16,7 Prozent der Betriebe geben ein kostenloses Jobticket aus, jeweils ein Drittel gewährt Fahrkostenzuschüsse sowie Tankgutscheine. 50 Prozent stellen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern E-Bikes zur Verfügung. „Tendenz hoffentlich steigend“, merken die VBU-Verantwortlichen in einer Mitteilung an.

Sport: Laut Angaben der Vereinigung Bergischer Unternehmerverbände unterstützen 33,3 Prozent der befragten Betriebe ihre Kräfte bei sportlichen Kursangeboten wie Yoga. In 16,7 Prozent der Fälle wird ein Zuschuss zum Fitnessstudio-Besuch gezahlt. „Immerhin 30 Prozent bieten Betriebssport an und 3,3 Prozent haben sogar ein firmeninternes Fitnessstudio“, ergänzt die VBU.

Dem Zusammenschluss mit Sitz in Wuppertal gehören zehn Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände an, darunter der Arbeitgeberverband Solingen.