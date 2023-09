Die Schneidwarenindustrie steckt in der Krise

Im ersten Halbjahr brachen die Umsätze durchschnittlich um 15 Prozent ein. So steht es mittel- bis langfristig um die Unternehmen.

Von Manuel Böhnke

Bergisches Land. Während mehr als 28 Jahren als Geschäftsführer des Industrieverbands Schneid- und Haushaltwaren (IVSH) hat Jens-Heinrich Beckmann alles gesehen. Könnte man meinen. Doch die derzeitige Situation erscheint selbst dem erfahrenen Funktionär als außergewöhnlich. Im ersten Halbjahr 2023 seien die Umsätze im Bereich Kochgeschirr, Pfannen und Küchenhelfer um 5,7 Prozent eingebrochen. Bei den Schneidwaren liege das Minus durchschnittlich sogar bei 15 Prozent. „Das habe ich so noch nie erlebt – fast überall sind Rückgänge zu verzeichnen. Im Augenblick ist es sehr schwer“, sagt Beckmann.

Die Entwicklung zeichnete sich bereits 2022 ab. Bei der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt präsentierte der IVSH im Februar die vorläufige Bilanz für das vergangene Jahr – der Gesamtumsatz der Branche sank um fast sieben Prozent auf 2,35 Milliarden Euro.

Die ersten sechs Monate deuten darauf hin, dass dieser Wert 2023 unterboten wird. Lediglich in der Besteckindustrie, traditionell enger Partner von Hotel, Gastronomie und Catering, sei mit 0,5 Prozent ein leichtes Plus zu verzeichnen. In den kommenden Monaten rechnet Jens-Heinrich Beckmann nicht mit einem Befreiungsschlag: „Ich denke nicht, dass wir in diesem Jahr noch die große Trendwende erleben. Es wird zwar ein Weihnachtsgeschäft geben, aber nicht auf dem Niveau der Vergangenheit.“

Ein Blick zurück

Um die Zurückhaltung des IVSH-Geschäftsführers zu erklären, lohnt ein Blick zurück. Während der Corona-Hochphase 2020 und 2021 erlebten zahlreiche Unternehmen der Schneid- und Haushaltwarenindustrie einen Boom. Der Bedarf war hoch, viele Konsumenten verfügten über finanziellen Spielraum. Die große Nachfrage traf auf angespannte Lieferketten. Deshalb erhöhten viele Hersteller ihre Lagerbestände, um die Kundenwünsche weiterhin bedienen zu können. „Es war klar, dass es nicht ewig so weitergeht. Die Frage war nur, wann der Einbruch kommt“, macht Jens-Heinrich Beckmann deutlich.

Inzwischen ist er da. Weiterhin seien die Vorräte enorm, noch immer funktioniere der Abverkauf nicht wie erhofft. Hinzu komme der immense Kostendruck in den Bereichen Energie und Material, der vor allem Firmen mit eigener Produktion treffe.

Die Krise hat die Klingenstadt erreicht: Beispiel Zwilling

Die Krise hat die Klingenstadt längst erreicht. Das wohl prominenteste Beispiel ist Zwilling: Von August 2023 bis Januar 2024 hat das Unternehmen unlängst für 108 Mitarbeitende in der Solinger Fertigung Kurzarbeit angemeldet. Bei Wüsthof machte sich die Situation schon früher bemerkbar: Dort kommt die Maßnahme seit Oktober 2022 zum Tragen – Ende September läuft sie aus.

Trotz der angespannten Lage sieht Jens-Heinrich Beckmann derzeit kein IVSH-Mitglied akut gefährdet. Sollte die Konjunktur im kommenden Jahr allerdings nicht anziehen, hält der Geschäftsführer Insolvenzen nicht für ausgeschlossen. Ob sich diese Befürchtung bewahrheitet, sei letztlich auch von politischen Entscheidungen abhängig.

Problematisch sei außerdem, dass für einige Betriebe absehbar eine Nachfolgeregelung gefunden werden muss. Sofern sich keine innerfamiliäre oder interne Lösung abzeichne, bleibe vielen nur ein Verkauf. „Dafür ist momentan nicht der beste Zeitpunkt“, sagt Beckmann.

Dabei sieht er mittel- bis langfristig durchaus gute Perspektiven für die Branche. Im ersten Quartal 2023 sei die Produktion in Deutschland zwar um 5,5 Prozent eingebrochen. Zwischen 2017 und 2022 war mit einem Plus von 11,2 Prozent allerdings eine kontinuierliche Positiventwicklung feststellbar. Nicht zuletzt dank Automatisierung sei es vielen Unternehmen gelungen, trotz des internationalen Wettbewerbs mehr Waren vor Ort herzustellen. Dafür gibt es mehrere Argumente – größere Unabhängigkeit und bessere Lieferfähigkeit zählen dazu.

Messer, Gabeln, Töpfe und Pfannen wird es immer brauchen

Und Nachhaltigkeit. Für Beckmann steht fest: Messer, Gabeln, Töpfe und Pfannen wird es immer brauchen. Ebenso klar ist, dass ihre Herkunft auf den ersten Blick eine untergeordnete Rolle spielt. Nicht aber auf den zweiten: Wer zum Beispiel Schneidwaren aus Solingen kaufe, könne von einem gewissen Qualitätsniveau und anständigen Produktionsbedingungen ausgehen. Der Wert dieser Faktoren sei in den vergangenen Jahren gestiegen: bewusster Konsum statt „Geiz ist geil“. Um die Unterschiede zu spüren, werde es in Zukunft allen Digitalisierungsvorhaben zum Trotz weiterhin auch auf den Fachhandel vor Ort ankommen.

An Arbeit mangelt es Jens-Heinrich Beckmann derzeit nicht. Neben der wirtschaftlich angespannten Lage müssen sich der 67-Jährige und sein kleines Team mit neuen Anforderungen für die Firmen beschäftigen, die beispielsweise mit dem Lieferkettensorgfaltspflichten- sowie dem Hinweisgeberschutzgesetz einhergehen. Auch eine EU-Verordnung, die regionale Handwerksprodukte schützen soll, allerdings die Marke „Solingen“ schwächen könnte, treiben den IVSH um. Die Gesprächsthemen dürften bei der Mitgliederversammlung des Verbands, die Ende September in Dresden stattfindet, nicht ausgehen.

Der Verband

Der Industrieverband Schneid- und Haushaltwaren (IVSH) ist laut eigenen Angaben die „legitime und einzige allgemeine Interessenvertretung“ der Branche. Derzeit zählt die Organisation mit Sitz in Solingen fast 90 Mitglieder. Darunter befinden sich hauptsächlich traditionsreiche Schneidwarenhersteller aus der Klingenstadt, aber auch Unternehmen wie Fissler sowie die deutschen Vertretungen von Victorinox und Le Creuset.