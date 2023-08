Designpreis für die Solinger Manufaktur Dinnebier Licht

Daniel Klages, geschäftsführender Gesellschafter von Dinnebier Licht, im Werksverkauf am Solinger Piepersberg – mit der preisgekrönten Vivio-Leuchte in Ringform.

Vivio-Kollektion überzeugt bei der Zeitschrift „Schöner Wohnen“ und greift einen „Megatrend“ in der Architektur auf.

Von Björn Boch

Solingen. Die Manufaktur Dinnebier Licht aus Solingen, bereits mehrfach preisgekrönt, ist erneut ausgezeichnet worden. Für die neue Vivio-Kollektion gab es jetzt den „Best-of-Design-Award“ der Zeitschrift „Schöner Wohnen“.

Daniel Klages, geschäftsführender Gesellschafter von Dinnebier Licht, betont: „Uns freut das besonders, da wir das erste Mal in der Firmengeschichte eine Kollektion in Kooperation mit einem externen Designbüro entwickelt haben.“ Zusammengearbeitet hat Dinnebier Licht mit dem Studio Ambrozus aus Köln.

Vivio greift laut Klages einen „Megatrend“ in der Architektur auf: filigrane Leuchten in Form von Kreisen und Linien. Für die meisten Hersteller sei es dann naheliegend, diese recht einfachen Strukturen mit LED-Band zu bestücken. „Unser Anspruch an Licht ist aber viel, viel höher“, betont Klages. Die Mikrolinsen-Lichttechnik des Unternehmens ist über Jahre entwickelt worden, das Licht – direkt und indirekt – ist so präzise wie blendfrei.

Die neue Leuchte, basierend auf LED-Technik des Weltmarktführers und handgefertigt am Piepersberg in Solingen, gibt es bislang in drei Varianten: als Ringleuchter, als linearen Leuchter und als Wandleuchter. Die Kollektion soll später erweitert werden.

Die Ringform nimmt Anleihen beim klassischen Lampenschirmdesign. Die Kollektion sei Ergebnis langen, detailverliebten Arbeitens: „Bis nicht nur das Licht, sondern auch die Optik perfekt war.“ So wurden nach und nach zum Beispiel alle sichtbaren Schrauben entfernt.

Produziert wird der Leuchtkörper im Metalldrückverfahren, anschließend folgen Schliff und Beschichtung sowie die Montage. „Mit dem Aufwand, den wir betreiben, sind wir momentan mehr oder weniger alleine auf dem Markt. Das tut sich sonst niemand an“, sagt Klages mit einem Lachen.

Bei Dinnebier Licht denken sie in Produktfamilien und in langen Zeiträumen – Kollektionen sind so zeitlos wie möglich. „Wir werfen nicht jedes Jahr etwas auf den Markt. Das könnten wir bei unserer Größe auch gar nicht“, so Klages. Gut 20 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen.

Produkte sind für lebenslangen Gebrauch konzipiert

Auch Sonderkonfigurationen und Einzelstücke gehören zum Portfolio. Dass das seinen Preis hat, versteht sich: Ab 1800 Euro kostet der lineare Vivio-Leuchter, die Rundform gut das Doppelte. Dafür gibt es nachhaltige Qualität: „Unsere Produkte sind für lebenslangen Gebrauch konzipiert. Wir stellen sicher, dass sie sowohl reparierbar als auch nachrüstbar sind“, betont Daniel Klages.

