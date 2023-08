„Der Preis ist bei uns nicht das Wichtigste“

Wolfgang Grupp ist Hauptredner beim Bergischen Unternehmerkongress – Im Interview spricht der Trigema-Chef Klartext.

Von Lothar Leuschen

Wuppertal. Wolfgang Grupp nimmt kein Blatt vor den Mund. Er kritisiert Unternehmerkollegen, die Gewinne behalten und Verluste vom Steuerzahler begleichen lassen, nennt die Chefetagen von einstigen Einzelhandelsriesen wie Karstadt, Quelle, Schöpflin und Kaufhof „Versager“, die ihre Häuser mit Billig-Strategien vernichtet haben und für ihn als Kunden damit ausfielen. Der Chef des Textilunternehmens Trigema hat daraus offenbar erfolgreich Konsequenzen gezogen. Sein Unternehmen produziert zu 100 Prozent in Deutschland und beschäftigt im baden-württembergischen Burladingen etwa 1200 Menschen. In wenigen Monaten wird er die Leitung seines Unternehmens nach beinahe 54 Jahren an seine Tochter und seinen Sohn übergeben, weitestgehend zumindest. So ganz geht Wolfgang Grupp (81) nicht.

Herr Grupp, auf der Zielgeraden Ihrer Karriere als Unternehmer fordern Sie, dass Unternehmer mehr Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Warum?

Wolfgang Grupp: Das Wirtschaftswunder ist geschaffen worden von lauter persönlich haftenden Unternehmern. Sie hatten auch einen Vorwärtsdrang, aber sie wussten, wenn sie einen Schritt zu weit gehen, dann sind sie persönlich als Erste in der Haftung.

Warum ist das Ihrer Meinung nach so wichtig?

Grupp: Unsere Welt ist schon verrückt geworden. Wir gestatten, dass einer mit Hunderten von Millionen pokern kann, solange es gut geht, darf er kassieren und wenn es schlecht geht, schmeißt er hin. Wir brauchen die Haftung zurück. Auch aus Gründen der Steuergerechtigkeit.

Inwiefern?

Grupp: Es kann doch nicht sein, dass ich mit der Rechtsform e.K. die gleiche Steuer bezahle wie jeder, der nicht mit seinem privaten Eigentum haftet. Das hat mit einem Rechtsstaat nichts mehr zu tun.

Tatsächlich scheint es so zu sein, dass der Misserfolg vergesellschaftet wird und der Erfolg privatisiert.

Grupp: Das meine ich ja, solange es gut geht, wird kassiert, wenn nicht, dann wird es dem Steuerzahler vor die Füße geworfen.

Sie gelten als leuchtendes Beispiel dafür, wie es auch gehen kann. Sie haben ein Unternehmen in Burladingen. Sie produzieren in Deutschland.

Grupp: Und wir verkaufen zu 90 bis 95 Prozent in Deutschland. Wir haben 83 Millionen Bundesbürger und wir produzieren acht Millionen Teile im Jahr. Und wenn jeder Zehnte ein Stück im Jahr kauft, dann ist meine Produktion verkauft. Ich muss mein Geschäft nicht im Ausland suchen, sondern im Inland die Bürger versorgen, die von mir etwas wollen.

Und das funktioniert.

Grupp: Wir fahren von Januar bis Dezember volle Auslastung, jeder kann Überstunden machen, und das seit Jahren, egal, ob Krise oder nicht, das ist meine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern.

Das machen Sie offenbar mit Erfolg. Deshalb frage ich mich, warum nicht noch mehr Mittelständler verfahren wie Sie? Was macht Trigema anders oder besser?

Grupp: Warum andere Mittelständler, zum Beispiel Automobilzulieferer, zum Teil so stark international unterwegs sind, das kann ich nicht beurteilen. Das hat aber sicher auch mit Lieferzeiten zu tun. Ich habe zu 95 Prozent den deutschen Markt, wir müssen flexibel und schnell sein. Ich würde nie daran denken, die Produktion in die Türkei, nach Griechenland oder nach Bangladesch zu verlagern. Dann müsste ich ja ab und zu dahin fahren. Das wäre mir zu schade um die Zeit. Das war aber immer so. Ich habe gesagt, ich muss hier produzieren, wir machen innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Der Preis ist bei uns nicht das Wichtigste.

Warum nicht?

Grupp: Wer bei uns kauft, der weiß, dass er nicht billig kauft. Wenn ich einen Mercedes kaufe, kann ich ja nicht sagen, ich will das billigste Auto.

Was braucht Deutschland für eine Wirtschaftspolitik, um wieder resistenter zu werden gegen die Krisen überall auf dem Globus?

Grupp: Wir brauchen vor allem die Haftung beziehungsweise die Verantwortung zurück. Wir hatten in Burladingen einmal 26 Textilunternehmen, die haben sich gegenseitig die Mitarbeiter abgeworben. Dann haben 25 Konkurs und alle Mitarbeiter arbeitslos gemacht, aber ihre Villen durften sie behalten. Wenn sie beispielsweise Karstadt-Kaufhof betrachten, zweimal wurde bereits Konkurs angemeldet, die Produkte werden aber weiterhin billig verkauft und solange der Verbraucher dort ein billiges T-Shirt kaufen kann, kaufen sie wahrscheinlich bei Trigema nicht. Das ist doch kein Wettbewerb mehr! Wer Insolvenz macht, räumt sein Warenlager auf Steuerkosten – und der Anständige ist der Dumme. Wir brauchen die Verantwortung zurück, wir brauchen die Haftung zurück. Und wir müssen uns fragen, ob es richtig ist, dass Kinder Erbschafts- oder Schenkungssteuern bezahlen müssen, wenn sie den Betrieb ihrer Eltern übernehmen.

Und wenn die Haftung nicht zurückkommt?

Grupp: Dann brauchen wir Steuervorteile für Unternehmer, die mit ihrem gesamten Privatvermögen haften. Dann haben diese Unternehmer mehr Geld zur Verfügung, können mehr investieren. Und diese Investitionen sind sicherer als die von denen, die sagen, wenn’s gut geht, wunderbar, wenn es schlecht geht, schmeiße ich den Bettel hin.

Das System ist vermutlich auch ein wenig der Westausrichtung Deutschlands geschuldet, dem Einfluss der amerikanischen Wirtschaft.

Grupp: Alles Negative kommt aus Amerika, darüber brauchen Sie mit mir nicht zu reden. Die haben einen Präsidenten gewählt, der viermal pleite gemacht hat und immer noch Milliardär bleiben darf. Wenn das ein Rechtsstaat ist, dann frage ich mich, wohin ist die Welt gekommen.

Sie machen keinen Hehl daraus, der CDU nahezustehen, aber von Wirtschaftspolitik in Ihrem Sinne ist von dieser Partei auch nicht mehr viel zu sehen.

Grupp: Daran ist Frau Merkel schuld. Sie hat die CDU mit 47 Prozent übernommen und mit 21 Prozent abgegeben. Hätte sie die Partei mit 47 Prozent abgegeben, dann hätten wir jetzt eine Einparteien-Regierung.

Aber wir haben eine Dreierkoalition.

Grupp: Ja, und das ist ein Problem. Wenn ich mit zwei Brüdern das Unternehmen hätte führen müssen, hätte auch ich laufend Kompromisse machen müssen und wäre dafür verantwortlich gewesen. Bei mir ist es so, dass ich allein verantwortlich bin und dann auch für das geradestehe, was ich tue. Wenn ich aber nicht allein entscheiden kann, kann ich auch nicht dafür haften.

Wir werden voraussichtlich aber nicht einmal mehr Zweiparteien-Regierungen bekommen.

Grupp: Ich bin jetzt auch überrascht von Herrn Merz, das sage ich ganz offen. Ich habe von ihm mehr Druck erwartet.

Sie haben angekündigt, Ende dieses Jahres in den Ruhestand zu treten. Sind Sie da sicher?

Grupp: Nun ja, Ruhestand nicht direkt. Aber ich werde die Firma an meine Kinder übergeben; werde aber selbstverständlich weiter anwesend sein.

Und was tun?

Grupp: Das Schönste im Leben ist nicht, sein Geld zu zählen, sondern von anderen das Gefühl zu bekommen, noch gebraucht zu werden. Und wenn ich gefragt werde, sage ich meine Meinung. Ob die dann umgesetzt wird, ist eine andere Frage, weil ich ja nicht mehr die Verantwortung habe. Aber ich bin genauso da wie vorher auch, solange die Gesundheit das zulässt.

Sie sind seit mehr als fünf Jahrzehnten verantwortlicher Unternehmer. Wenn Sie einem jungen Menschen heute einen Rat geben sollten, der sich in der Welt der Wirtschaft behaupten will, welcher wäre das?

Grupp: Er sollte etwas machen, was ihn begeistert, was ihm Freude macht. Er sollte es selbst mit aufbauen, so dass er auch von allem eine Ahnung hat, und dann muss er vor allem den Betrieb gemeinsam mit seinen Mitarbeitern führen. Bei uns ist es so, dass ich die Entscheidungen in meinem Betrieb ja gar nicht treffe. Alles ist von den Mitarbeitern vorentschieden, ich vertrete nur nach außen die großen Entscheidungen, die im Prinzip aber die Mitarbeiter getroffen haben.

Kongress

Am 24. August ab 17 Uhr ist Wolfgang Grupp Hauptredner beim 19. Bergischen Unternehmerkongress in der Glashalle der Stadtsparkasse Wuppertal. Anmeldung: bergischer-unternehmerkongress.de