Den Fachkräfte-Schatz im eigenen Haus heben

Remscheider BZI bietet Weiterbildung für ungelernte Mitarbeiter.

Remscheid. Im Kampf gegen den Fachkräftemangel richtet das Berufsbildungszentrum der Remscheider Metall- und Elektroindustrie (BZI) den Blick der Arbeitgeber nach innen. „Das Recruiting von externen Fachkräften wird immer schwieriger, deshalb sollten Unternehmen einen Blick auf ihre eigenen Reihen werfen“, rät Marc Kalbitz.

Kalbitz ist Koordinator einer Maßnahme am BZI, mit der angelernte Hilfskräfte in der Metallindustrie binnen 16 Monaten berufsbegleitend und in Teilzeit zur Fachkraft für Metalltechnik Fachrichtung Zerspanungstechnik weitergebildet werden. Aufbauend auf ihren im bisherigen Berufsleben erworbenen Grundkenntnissen sollen die Teilnehmer in Theorie und Praxis auf die Facharbeiterprüfung bei der Industrie- und Handelskammer vorbereitet werden.

„Letztendlich ist dies eine Win-Win-Situation für beide Seiten“, betont Kalbitz. Das Unternehmen gewinne neue Expertise hinzu und könne dabei auf bewährten Mitarbeiter setzen. „Und der Arbeitnehmer beziehungsweise die Arbeitnehmerin entwickelt sich beruflich entscheidend weiter, verbunden mit guten Aufstiegschancen und einer möglichen Einkommenssteigerung.“

Da die Maßnahme entsprechend zertifiziert sei, erfolge die Finanzierung der Kosten komplett über die Agentur für Arbeit, sagt der Koordinator. Auch die Lohnausfallkosten könnten bis zu 100 Prozent übernommen werden. Zudem sei das Konzept auch auf andere Berufe übertragbar.

Der Start der ersten Maßnahme ist für den 13. Oktober geplant, im Frühjahr 2024 soll ein weiterer Kurs folgen. Die Ausbildung erfolgt jeden Monat eine Woche in Vollzeit sowie an jedem zweiten Samstag, insgesamt 16 Monate lang.

Am Dienstag, 5. September, gibt es dazu ab 13 Uhr eine Informationsveranstaltung im BZI. „Auch die Agentur für Arbeit ist vertreten und informiert über die Möglichkeiten der Förderung“, heißt es in einer Ankündigung. Interessierte können sich bis 31. August mit einer formlosen E-Mail dazu anmelden: qualifizierung@bzi-rs.de. wey