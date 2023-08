Das wären die Folgen von 14 Euro Mindestlohn

Eine mögliche Anhebung hat Auswirkungen auf viele Branchen – und auch auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

Bergisches Land. Wie hoch ist genug – und wie hoch ist zu viel? Um den gesetzlichen Mindestlohn gibt es erneut eine Debatte, nachdem die Mindestlohnkommission kurz vor der politischen Sommerpause ihren Beschluss zur Anpassung verkündet hat. Während unter anderem SPD und Gewerkschaften weitere Steigerungen auf 14 Euro und mehr fordern, warnen vor allem Gastronomen, aber auch Taxigewerbe und Handelsverbände vor einer weiteren schnellen Anhebung.

Das sagt die Kommission: Der gesetzliche Mindestlohn soll zum 1. Januar 2024 auf 12,41 Euro steigen, ein Jahr später auf 12,82 Euro. So sieht es der Beschluss der Mindestlohnkommission vor. Aktuell liegt der Satz bei 12 Euro pro Stunde. Eingeführt wurde ein gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland 2015. Er wurde in mehreren Schritten von 8,50 Euro pro Stunde auf 10,45 Euro erhöht – zum 1. Oktober 2022 beschloss die aktuelle Ampelregierung eine Anhebung auf 12 Euro.

Das sind die Auswirkungen auf Mini- und Midijobs: Die aktuelle Verdienstobergrenze für Minijobs liegt bei 520 Euro. Auch sie ist im Herbst 2022 – von 450 Euro – angehoben worden. Aktuell kann ein Minijobber also rund 43 Stunden im Monat arbeiten, ohne dass der Job sozialversicherungspflichtig wird. Laut Bundesregierung soll die Obergrenze von 520 Euro mitwachsen, sobald der Mindestlohn steigt, also Anfang 2024. Sonst wäre es für Minijobber unmöglich, mehr zu verdienen – sie müssten stattdessen weniger Arbeiten (bei 12,82 Euro Mindestlohn rund 40 Stunden).

Im Städtedreieck arbeiten laut Agentur für Arbeit mehr als 56500 Menschen in Minijobs. Dazu kommen Midijobber: So werden Beschäftigungsverhältnisse mit einem Bruttoverdienst zwischen 520 und 2000 Euro bezeichnet. Sie sind im Gegensatz zu Minijobs sozialversicherungspflichtig, aber nicht in voller Höhe. Die Grenze war 2022 von 1200 auf 1600, später auf 2000 Euro angehoben worden. Hier ist keine automatische Steigerung geplant.

Das sagt eine betroffene Branche: Für den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) spielen die geplanten Erhöhungen zunächst keine Rolle. „In unserem Tarifvertrag liegt die unterste Vergütung bei 12,94 Euro brutto. Sollte aber der Mindestlohn auf 14 Euro klettern, wird es problematisch“, so Isabel Hausmann, stellvertretende Geschäftsführerin des Dehoga Nordrhein. Der Grund: „Wenn ungelernte Mitarbeitende für die einfachsten Arbeiten dann 14 Euro bekommen, klettern gelernte Mitarbeitende auf ein Lohnniveau, das die Lohnkosten und Lohnnebenkosten in die Höhe treibt.“ Die Branche habe Corona verkraftet, kämpfe gegen Inflation und explodierende Energiekosten, musste schon erheblich höhere Personalkosten kompensieren und schaue mit „extremen Sorgenfalten auf die anstehende Entscheidung, wie es mit dem Mehrwertsteuersatz auf Speisen weitergeht“. Der könnte wieder von 7 auf 19 Prozent steigen.

Das sagt die Politik: Die Linkspartei hatte bundesweit sofort 14 Euro Mindestlohn gefordert, die SPD will 14 Euro „kommendes Jahr“ durchsetzen. Auch die Grünen stehen einer Erhöhung offen gegenüber, während Liberale und CDU politisch festgesetzte Mindestlöhne generell nicht wollen. „Ein politisch festgesetzter Mindestlohn ist losgelöst von wirtschaftlichen Realitäten und schadet am Ende den Beschäftigten selbst“, sagt etwa der bergische CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Hardt. Jobs entstünden gar nicht erst, würden wegrationalisiert oder wanderten ab. „Für den sozialen Ausgleich muss der Staat nicht durch gesetzliche Lohnfestsetzung, sondern durch Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sorgen.“ Außerdem fordert Hardt mehr Verantwortung des Einzelnen: „Der billigste Paket-, Liefer- oder Fahrdienst ist sicher nicht der fairste gegenüber seinen Beschäftigten.“

Ingo Schäfer (SPD), Gewinner des Remscheider und Solinger Direktmandats bei der jüngsten Bundestagswahl, sieht seine Partei „daran interessiert, dass Menschen Lohn für vernünftiges Leben generieren können“. Er würde sich freuen, wenn von der Mindestlohnkommission Dinge wie Rentenaufbau berücksichtigt würden – und hätte sich eine stärkere Erhöhung gewünscht. Die politische Einführung von 12 Euro Mindestlohn sei richtig gewesen, weil es Gewerkschaften zunehmend schwerfalle, genug Druck auszuüben. Schäfer: „Politik darf da nicht weggucken.“

Der gesetzliche Mindestlohn

Einführung: Der gesetzliche Mindestlohn wurde im Jahr 2015 eingeführt. Wie im Mindestlohngesetz vorgesehen, wird er turnusmäßig angepasst.

Anpassung: Zur Anpassung des Mindestlohns hat der Gesetzgeber eine unabhängige Mindestlohnkommission eingerichtet. Die Bundesregierung setzt den von der Mindestlohnkommission beschlossenen angepassten Mindestlohn durch eine Rechtsverordnung in Kraft.

Jüngste Entscheidung: Am 26. Juni 2023 hat die Mindestlohnkommission ihren vierten Beschluss zur Anpassung der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns gefasst sowie den vierten Bericht zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns vorgelegt.

