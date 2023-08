Die Klinge in Daniel Krebs rechter ist aus dem Pulver in seiner linken Hand entstanden – per additiver Fertigung.

Ein Skalpel aus dem Drucker? Das geht! Firmen wie Stahl Krebs aus Solingen beschäftigen sich intensiv mit Metallpulver und 3D-Druck.

Solingen. Daniel Krebs hält ein Glas in der Hand. „Das ist ein unglaublicher Wachstumsmarkt, der zunehmend an Bedeutung gewinnt“, sagt er mit Blick auf den unscheinbaren grauen Inhalt. Aus dem Metallpulver werden mittels additiver Fertigung Produkte wie medizinische Instrumente und Schneidwaren. Bis der 3D-Druck in diesem Bereich flächendeckend Einzug hält, vergeht wohl noch Zeit. Doch das Familienunternehmen Stahl Krebs möchte von der Entwicklung profitieren – und treibt sie aktiv voran.

Seit 1882 sind die Solinger auf Werkstoffe für die Industrie spezialisiert. Am Standort Dellenfeld sind sie laut eigenen Angaben der vermutlich weltweit größte Lagerhalter für martensitische, rostfreie Stahlgüten. Das Material zeichnet sich durch besondere Härte aus, was es vor allem als Basis für Schneidwaren und chirurgische Instrumente qualifiziert.

Auf diesen Märkten sind viele Kunden von Stahl Krebs heimisch. Vor knapp fünf Jahren war Daniel Krebs, der geschäftsführende Gesellschafter, bei einem zu Gast. Das Gespräch kam auf Metallpulver. Der Solinger wurde hellhörig: „Als Branchenversorger ist die Form des Materials für uns zweitrangig.“

Schicht für Schicht wird das Pulver zu einem Instrument gedruckt

Ein Prozess setzte sich in Gang, vor rund drei Jahren wurde das erste Pulver produziert. Dabei kooperiert Stahl Krebs mit Outokumpu, mit dessen Vorgängerunternehmen seit 1911 geschäftliche Beziehungen bestehen. In ihrem Krefelder Werk haben die Finnen unlängst ihren Einstieg in den Markt für Metallpulver gefeiert. Die martensitischen Werkstoffe werden exklusiv von Solingen aus vertrieben.

Was zeichnet sie aus? „Die Herstellung ist entscheidend“, erklärt Daniel Krebs. Zunächst entsteht Edelstahl in gewohnter Form. Dieser wird erneut eingeschmolzen. Während die heiße Masse in einen Behälter tropft, wird sie mit einem starken Gasstrom „verdüst“ und hinterlässt die feine Pulver-Struktur. Es folgt der 3D-Druck. Dazu wird eine spezielle Maschine mit dem Pulver befüllt. Laser erhitzen es ein drittes Mal konturgenau und geben ihm dabei die Form des späteren Produktes. Schicht für Schicht wiederholt sich das Vorgehen, bis das Werkstück fertig ist.

„Jeder der drei Schmelzvorgänge verändert Analyse und Struktur des Materials“, erläutert Daniel Krebs. Dadurch können Eigenschaften wie Legierungselemente verloren gehen. Eine Schwäche des Verfahrens, die Stahl Krebs ausmerzen möchte. So wurde ein subventioniertes Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Zu dessen vorrangigen Zielen zählen, die Energieeffizienz der Produktion zu optimieren sowie die Güte des Pulvers und die Druckqualität zu verbessern. Das gedruckte Werkstück soll die gewohnten Eigenschaften des 1.4116-Stahls haben, der vor allem in der Messerherstellung zum Einsatz kommt.

Lesen Sie auch: Designpreis für die Solinger Manufaktur Dinnebier Licht

Die Entwicklung braucht noch viel Geduld, aber wird sich lohnen

Der geschäftsführende Gesellschafter ist stolz, für das Projekt zahlreiche Parteien an einen Tisch geholt zu haben. Neben Stahl Krebs und Outokumpu zählen zwei Kunden sowie die Ruhr-Universität Bochum dazu. Die Hochschule wird von Prof. Dr. Sebastian Weber vertreten. Er ist in der Klingenstadt kein Unbekannter: Bis April 2020 leitete er den Lehrstuhl für Neue Fertigungstechnologien und Werkstoffe der Bergischen Universität im Solinger Südpark.

Das ist eine Investition in die Zukunft.

„Wir brauchen einen langen Atem“, betont Daniel Krebs. Zwar gebe es bereits Abnehmer, doch der Markt sei bislang begrenzt. Vom Potenzial ist der Solinger allerdings überzeugt. Es bestehe nicht unbedingt für die Massenproduktion von Messern, sondern eher für komplexere Projekte mit geringen Stückzahlen. „Man kann Ideen verhältnismäßig günstig umsetzen, die vorher gar nicht denkbar waren.“ Additive Fertigung ermögliche völlig neue Designs, Funktionen und komplexe Geometrien, ohne dafür teure Werkzeuge anfertigen zu müssen. Stahl Krebs berate zu möglichen Anwendungsfällen. In Zusammenarbeit mit einem Partner werden Kundenwünsche nach Prototypen und Kleinserien umgesetzt.

Als einen wichtigen Treiber hinter diesem Prozess sieht Daniel Krebs das Streben nach Individualität. Beispielhaft nennt er medizinische Instrumente, die auf die Anforderungen eines Chirurgen zugeschnitten werden könnten. Daniel Krebs ist überzeugt, dass sich die Bemühungen bezahlt machen werden. Sein Unternehmen geht voran, stellt auch einen Mitarbeiter ein, der als Ansprechpartner für die Themen Metallpulver und additive Fertigung fungieren soll. „Das ist eine Investition in die Zukunft.“

Lesen Sie auch IT-Sicherheit: Nachholbedarf bei KMU IT-Sicherheit: Nachholbedarf bei KMU Ist die Generation Z wirklich faul und schwierig? Ist die Generation Z wirklich faul und schwierig?

Unternehmen

Seit 1882 ist Stahl Krebs als Lieferant der Solinger Schneidwarenhersteller bekannt. Auch die Automobil-, Handwerkzeug- und Medizinindustrie zählen zum Kundenkreis. Daniel Krebs führt das Unternehmen mit seinen rund 60 Beschäftigten in der fünften Generation. Im Gräfrather Dellenfeld lagern auf 15.000 Quadratmetern rund 18.000 Tonnen Stahl.

www.stahl-krebs.de