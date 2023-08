Damit die Leitung nicht zu lang ist

Nach der Familienpause hat Alexandra Kriebel eine Firma aus Niedersachsen übernommen und ins Bergische geholt.

Von Sven Schlickowey

Hückeswagen. Die richtige Länge, der richtige Anschluss, sogar die richtige Farbe – wenn Alexandra Kriebel mit einem Kabel fertig ist, ist es genau so, wie ihr Kunde es braucht. Mit ihrer Firma Axa Cable ist sie im Bereich Kabel-Konfektionierung erfolgreich. Und schlägt nun einen Wachstumskurs ein.

Seit etwas mehr als einem Jahr sitzt das Unternehmen im Hückeswagener Ortsteil Wiehagen, aus den 250 Quadratmetern, die man anfangs angemietet hat, sind zwischenzeitlich fast 500 geworden. „Wir haben neue Maschinen angeschafft“, berichtet die Inhaberin. Um neue Produktionsmethoden anbieten zu können. Und um noch mehr Aufträge abzuwickeln. Auch die Belegschaft, derzeit eine Vollzeitkraft und ein knappes Dutzend Aushilfen, die teils in Heimarbeit tätig sind, soll noch deutlich wachsen.

Axa Cable schneidet auf Bestellung Kabel zu, verlötet sie, verdrillt und verzinnt sie, verpasst ihnen per Crimpen den gewünschten Stecker. Zudem werden auch ganze Baugruppen montiert oder demontiert. „Das ist gefragt“, sagt Alexandra Kriebel. Akquise müsse sie kaum betreiben, Neukunden kämen meist auf sie zu.

Dabei kommen dem Hückeswagener Unternehmen gleich zwei Trends zugute. Immer mehr elektrische und elektronische Bauteile steigern den Bedarf an Kabeln. Und viele Firmen sind froh um jede Vorarbeit, die sie auslagern können. Weil sie weder die Kompetenzen noch die Maschinen dafür haben. Und ihr rares Personal lieber woanders einsetzen. „Viele wollen sich damit nicht beschäftigen“, hat Alexandra Kriebel beobachtet. Zudem sei man als spezialisiertes Unternehmen meist effektiver.

Dass die gelernte Steuerfachangestellte und Bilanzbuchhalterin das Unternehmen heute führt, ist auch ein Beispiel für eine gelungene Firmenübernahme. Axa Cable war ursprünglich im niedersächsischen Auetal beheimatet, die Inhaber suchten aus Altersgründen einen Nachfolger. Alexandra Kriebel stieß über Nexxt-Change, das Nachfolgenetzwerk von Bundeswirtschaftsministerium und KfW, auf die Firma.

Lange sei sie wegen ihrer drei Kinder, heute acht bis 13 Jahre, maximal als geringfügig Beschäftigte tätig gewesen, berichtet sie: „Aber irgendwann will man ja wieder richtig arbeiten.“ Da sei Axa Cable gerade richtig gekommen. Erst besuchte sie die Inhaber am ehemaligen Firmensitz und wurde da eingearbeitet. Nach dem Umzug der Firma nach Hückeswagen kamen die beiden noch für zwei Monate mit ins Bergische, campten an der Bevertalsperre und setzten die Einarbeitung fort.

Alexandra Kriebel kann dabei nicht nur auf die Erfahrung ihrer Vorgänger zurückgreifen, sie übernahm auch den Maschinenpark und vor allem den Kundenstamm. Die Auftraggeber seien in ganz Deutschland zu finden, erklärt die Geschäftsführerin. Und in zahlreichen Branchen. „Die Kabel gehen in Maschinenbau, in die IT, in den Schaltschrankbau“, zählt sie auf. Bei einigen Aufträgen sei auch gar nicht klar, wo die Kabel schließlich verbaut würden.

Der breite Kundenstamm liege wohl auch daran, dass Axa Cable selber so breit aufgestellt sei, sagt Kriebel. Was schon die Auftragsgrößen zeigten: „Wir haben auch schon mal eine Bestellung für zwei Kabel bekommen.“ Zuletzt habe man aber auch 7000 Mal den gleichen Stecker an das gleiche Bauteil gelötet. Für solch große Aufträge will Alexandra Kriebel die Automatisierung ihres Unternehmens vorantreiben. Der erste Vollautomat ist schon da, er schneidet das Kabel, isoliert es ab und verpasst ihm den richtigen Anschluss, vollautomatisch in einem Arbeitsgang.

Vieles andere bleibt hingegen Handarbeit. Wie der Bereich Nacharbeit, den Axa Cable ebenfalls anbietet. Ist bei der Herstellung von Kabeln oder ähnlichen Bauteilen etwas schief gegangen, biegen es die Hückeswagener wieder gerade. Wie bei den 1500 Kabeln samt Stecker, die etwas zu lang aus Asien kamen, wie Alexandra Kriebel berichtet. Ihre Mitarbeiter demontieren nun den Stecker und kürzen das Kabel, bevor sie ihn wieder anbringen. „Die alle wegzuschmeißen, wäre viel teurer gewesen“, so die Inhaberin. Und ihr Kunde ist froh, dass jemand anderes den Job übernimmt.

Hintergrund

Das Internetportal „Nexxt Change“ wird von der KfW und dem Bundeswirtschaftsministerium betrieben und bezeichnet sich selbst als „Deutschlands größte Unternehmensnachfolge-Börse“. Beteiligt sind auch zahlreiche IHK, Handwerkskammern, Sparkassen und Volksbanken.