Ein buntes Geschäft – mit Ecken und Noppen

Steine-Ankauf.de aus Burscheid versorgt Lego-Fans mit gebrauchten Bausteinen. Oft bekommt Pierre-Pascal Hauer ganze Sammlungen, die ein neues Zuhause suchen.

Burscheid. Wenn Pierre-Pascal Hauer das Lager seiner Firma Steine-Ankauf.de betritt, wird es bunt. Fünf bis zehn Millionen Lego-Steine, so schätzt er, lagern dort. Und das nicht nur in allen erdenklichen Formen, sondern auch in nahezu zahllosen Farben.

Der 41-Jährige handelt mit gebrauchten Bausteinen der Marke Lego, die er übers Internet und in einem Ladenlokal in Burscheid ankauft, aufarbeitet und weiterverkauft. An Kunden, die einen bestimmten Stein brauchen, um ihr Set zu vollenden. Und an solche, die für ihr Projekt riesige Mengen benötigen. „Einer hat 200 Kilo gelbe Zwei-mal-Vier-Steine bestellt, um einen Bagger in Lebensgröße nachzubauen“, nennt Hauer so ein Beispiel. Ein anderes Mal habe eine Produktionsfirma 2000 Lego-Männchen für eine TV-Aufzeichnung gekauft.

Abgewickelt werde der Verkauf vor allem übers Internet, erklärt Hauer, der bei Amazon und eBay aktiv ist, vor allem aber auf spezialisierten Plattformen wie Bricklink und Brick-Owl. Ein eigener Online-Shop soll bald folgen, berichtet er. Allerdings sei die Software dahinter eine Herausforderung, weil es so viele verschiedene Artikel zu verwalten gibt.

Ganze Sammlungen finden ihren Weg ins Geschäft

Sehr viel einfacher sei da schon der Ankauf. Meist seien es ganze Sammlungen, die in Kisten, Müllsäcken oder Ähnlichem vorbei gebracht oder zugeschickt würden. „Die Leute verwahren ihr Lego für die Kinder oder die Enkel“, sagt Pierre-Pascal Hauer. Doch die lieben Kleinen würden meist lieber mit den Neuheiten spielen. „Wenn die Kiste aus dem Keller oder vom Dachboden geholt wird, heißt es: Ich will aber Ninjago.“

In solchen Fällen schlägt Hauer gerne zu. Bevor die Steine auf dem Müll landen, nimmt er sie zum Kilopreis ab. Auch alles andere, was mit der dänischen Marke zu tun hat. „Ich kaufe auch Duplo, Merchandising, leere Kartons und Anleitungen“, sagt er. „Eigentlich alles, wo Lego draufsteht.“

Angefangen hat das vor rund 20 Jahren. Zunächst habe er sich privat für Lego interessiert, berichtet Pierre-Pascal Hauer. 2007 meldete er dann Gewerbe an, um mit den Steinen zu handeln. Sein Geld hatte der gelernte Fremdsprachenkorrespondent bis dahin in der Gastronomie und der Pflege verdient. 2015 verschlug es ihn so nach Burscheid.

Alle Steine werden „zerpflückt“ und gewaschen

Dort machte er aus dem Nebenerwerb ein Unternehmen mit inzwischen vier Angestellten. Die kümmern sich vor allem um die Aufarbeitung der Lego-Steine, „zerpflücken“ sie, wie Hauer das Auseinanderbauen nennt, und waschen sie anschließend. Zum Einsatz komme dabei eine gewöhnliche Haushaltswaschmaschine, sagt der Inhaber: „Da kauft man halt alle zwei Jahre eine neue, die läuft ja fast rund um die Uhr.“ Und besonders stabile Wäschenetze. Halten diese die teils kleinen Steine nicht zuverlässig zusammen, verstopft nämlich schon mal die Pumpe.

Sortiert würden die sauberen Steine in einer Behindertenwerkstatt, erklärt Hauer: „Wir sind also nicht nur nachhaltig, sondern auch inklusiv.“ Danach würden sie in der Warenwirtschaft erfasst und eingelagert. Rund eine dreiviertel Millionen Steine seien immer online verfügbar.

Eine Gebraucht-Ecke mit kleinen Schätzen gibt es auch

Obwohl er sein Geld vor allem im Netz verdient, ist Pierre-Pascal Hauer mit Steine-Ankauf.de auch im stationären Handel aktiv. Ende 2020 eröffnete er einen Laden in Burscheid, im August soll ein zweiter im Ortsteil Hilgen folgen. Dort bietet er vor allem neue Lego-Sets an, es gebe aber auch eine Gebraucht-Ecke, erklärt er: „Da kann man wahre Schätzchen finden.“ Daneben diene der Laden als Annahmestelle für Ankäufe.

Vor allem aber wolle er mit den Läden etwas zurückbringen, das er selber aus seiner Kindheit kennt, wie er sagt: leuchtende Kinderaugen, die sich kaum von der fantasievollen Dekoration abwenden können. Offenbar mit Erfolg. „Der Laden in Burscheid hat ja nur einen Tag pro Woche geöffnet“, sagt Pierre-Pascal Hauer. „Aber da klebt sieben Tage pro Woche eigentlich immer jemand an der Schaufensterscheibe.“

Hintergrund

Erwachsene, die Lego bauen, bezeichnen sich als AFOL (Adult Fan of Lego), bauen sie Modelle ohne Anleitung, nennt sich das MOC (My Own Creation). Auch die Zeit zwischen Kindheit und dem Wiederentdecken von Lego hat einen Namen: Dark Ages, dunkle Zeiten.

