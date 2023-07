Bucher möchte den Wandel aktiv mitgestalten

Die Prokuristen Kahrim Keisinger (l.) und Gerd Salah blicken stolz in die Vergangenheit und zuversichtlich in die Zukunft.

Innovativer Anbieter hydraulischer Technik feiert 100-jähriges Bestehen.

Von Sabine Naber

Remscheid. Vor 100 Jahren begann die Erfolgsgeschichte des Unternehmens Bucher Hydraulics mit Hauptsitz in Klettgau (Baden-Württemberg). Das war auch für das Remscheider Schwesterwerk der Division Bucher Hydraulics an der Lenneper Ringstraße ein Grund zum Feiern. Mitarbeitende, Ehemalige und Familienangehörige wurden zum Familienfest und einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen.

„Wir haben riesig gefeiert, mehr als 600 Gäste haben uns besucht“, betont Prokurist Gerd Salah, der das Werk in Remscheid leitet. Mobile Arbeitsfahrzeuge, für die an der Ringstraße die Arbeitshydraulik entwickelt und produziert wird, waren auf dem Firmengelände zu sehen. Da standen Bagger, ein Unimog, ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter und ein Mobilkran.

„Wir freuen uns auf die nächsten 100 Jahre.“

„Zudem wurde unseren Gästen ein Unterhaltungsprogramm mit Livemusik und Firmenbesichtigung geboten. Eine besondere Attraktion war das ‚Dinner in the Sky‘. Ein mobiles Restaurant für 22 Personen, das mit Hilfe eines Mobilkrans 50 Meter in die Höhe gehoben wurde.“ Da habe sich den Gästen ein wundervoller Ausblick über Lennep und das gesamte Bergische Land geboten. Auch die kleinen Gäste seien an diesem Tag nicht zu kurz gekommen. Robokeeper – ein roboterähnlicher, automatischer Fußballtorwart – ein elektrisches Rodeo und Hüpfburgen standen für sie bereit.

In Remscheid ist die Firma 1975 als Barmag-Hydraulik gegründet worden und 1997 in Bucher Hydraulics übergegangen. „Seitdem sind wir eine Division davon und gehören zum Schweizer Konzern. Etwa 110 Mitarbeitende gehören zu unserem Standort in Lennep“, erklärt Gerd Salah. Seit fast 50 Jahren werden in Remscheid kundenspezifische hydraulische Steuereinheiten für die Arbeitshydraulik von Mobilkranen entwickelt und gefertigt. „Durch enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir gelernt, ihre Herausforderungen zu verstehen und Lösungen zu entwickeln, die ihre Produktivität steigern und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards erfüllen.“

Bucher Hydraulics möchte seine weltweite Präsenz ausbauen

Stolz sei man darauf, dass viele Kunden seit Jahrzehnten auf Bucher-Produkte und Dienstleistungen vertrauen. Durch regelmäßige Kommunikation, Schulungen und eine umfassende After-Sales-Betreuung haben man sicherstellen können, dass die Kunden die bestmögliche Unterstützung erhalten. In einer Welt, in der der effiziente Materialtransport und die sichere Handhabung von Lasten von entscheidender Bedeutung sind, habe sich Bucher Hydraulics kontinuierlich weiterentwickelt und den Wandel der Industrie aktiv mitgestaltet. Zu den Kunden würden Mobilkran-Hersteller wie beispielsweise Liebherr, Manitowoc oder auch Zoomlion gehören.

Man blicke anlässlich des 100-jährigen Bestehens stolz in die erfolgreiche Vergangenheit des Unternehmens, das in mehr als einem Dutzend Länder Standorte hat. Davon vier alleine in Deutschland. Und richte den Blick in die Zukunft. „Wir sind entschlossen, den stetigen Wandel weiterhin aktiv mitzugestalten und die daraus entstehenden Anforderungen in unseren Produkten zu integrieren und zu berücksichtigen. Gleichzeitig werden wir unsere globale Präsenz ausbauen, um unseren Kunden weltweit erstklassigen Service bieten zu können“, macht der Prokurist deutlich. Und betont: „Wir freuen uns auf die nächsten 100 Jahre.“

www.bucherhydraulics.com/de

Unternehmen

Der Konzern Bucher Hydraulics ist heute ein international führender Anbieter von innovativer hydraulischer Antriebs- und Steuertechnik in der Mobil- und Stationärhydraulik. Gegründet wurde er 1923 als „Maschinenfabrik Johann Bucher“ in Grießen, Südbaden. Weltweit gibt es zwölf Standorte. Bucher Hydraulics entwickelt und produziert in Remscheid elektrohydraulische Steuerungen für mobile Arbeitsmaschinen. Besonders erfolgreich ist man am Standort an der Ringstraße in Lennep in der Applikation Mobilkran.