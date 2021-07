Chefin des Ritz Carlton spricht beim Damensymposium

Kultur der Service-Excellence

Edith Gerhardt, Chefin des Luxushotels Ritz Carlton in Wolfsburg, war beim Volksbank-Damensymposium zu Gast

Chefin des Ritz Carlton in Wolfsburg war beim Damensymposium der Volksbank Remscheid Solingen eG zu Gast.

Von Antje Dahlhaus

Es sind die kleinen Gesten, die für Edith Gerhardt die „Kultur der Service-Excellence“ ausmachen. Die Chefin des Fünf-Sterne-Hotels Ritz Carlton in Wolfsburg war auf Einladung der Volksbank Remscheid-Solingen eG zu Gast in der Klosterkirche und referierte am Dienstagabend auf dem 11. Damensymposium.

Kleine Gesten seien zum Beispiel die persönliche, namentliche Begrüßung, wenn sie jemanden auf dem Hotelflur begegnet – und meint damit nicht die Gäste, sondern zuerst einmal ihre Mitarbeiter. „Ladies und Gentlemen“, das sind im Ritz nicht nur die Gäste, sondern gleichermaßen auch die Angestellten. Hier gehe es nicht um Dienstleistung, sondern um kompetente Partnerschaft. Und nur was nach innen gelebt werde, „können wir auch nach außen tragen“, sagt sie.

Jeder Mitarbeiter hat einen Etat für Kundenwünsche

Unbedingte Zufriedenheit der Kunden müsse mit vielen Schritten gelebt werden. Sie erzählt die Geschichte eines Ehepaares, das mit Gutscheinen am Brunch im Dreisterne-Restaurant tafelte. Es fehlte die dritte Person, krankheitsbedingt. Auf die Frage, ob man der älteren Dame ein paar Lebensmittel vom Buffet einpacken dürfe, sagte der Kellner „Ja“ und der Koch „Nein“!

Es entspreche nicht der Gastronomie des Hauses Brot mitzugeben, das zu Hause vermutlich trocken sei oder Braten, der zäh werde. Stattdessen arrangierte das Hotel ein Essen bei der Seniorin zu Hause – und die Hotelleiterin erfuhr erst aus dem Dankesschreiben davon.

Möglich macht dies ein „Etat“, über den jeder Mitarbeiter verfügt, um Kundenwünsche zu erfüllen oder Fehler auszugleichen. Denn auch das macht die Hotelchefin unmissverständlich klar: „Wir machen jeden Tag Fehler“. Die Frage sei nur, was daraus folge. Und dies in einem Markt, der von Nachwuchsmangel gekennzeichnet ist. Die luxuriöse Hotelkette bleibt dennoch kritisch, was den menschlichen Faktor angeht. „Ein einzelner Mitarbeiter kann die Marke beschädigen“, sagt sie, und deshalb ist es dem Haus wichtig alle von Anfang an einzubinden.

Keine Buttons wie „Ich bin noch in der Ausbildung“

PERSÖNLICH PREMIERE Edith Gerhardt ist die erste weibliche Generaldirektorin des Ritz-Carlton Wolfsburg. Diesen Job übernahm sie im Alter von 34 Jahren im Jahr 2010. STATIONEN Vorherige berufliche Stationen waren Hawaii, Philadelphia, Berlin und Hongkong. Ihr jetziger Wirkungsbereich liegt inmitten der Autostadt und verfügt über 147 Zimmer und 23 Suiten.

Nach der ersten Hürde Online-Bewerbung gilt es vier Interviews mit unterschiedlichen Mitarbeitern zu bestehen, bevor es in eine „Orientierungsphase“ geht. Da gilt es mithilfe eines ständigen Begleiters die ersten 21 Tage zu meistern. Buttons wie „Ich bin noch in der Ausbildung“, lehnt sie strikt ab. „Wie würden Sie sich da fühlen?“, fragt sie ihr Publikum, in dem nicht wenige Unternehmerinnen sitzen. Und wie fühle sich der Gast, konfrontiert mit jemandem, den man so „ausgezeichnet“ habe. Gleichermaßen habe der sogenannte „Buddy“ auch die Aufgabe, dem Mitarbeiter auch in der Kantine nicht das Gefühl des Alleingelassenseins zu vermitteln. Offenbar Grund genug, auch in Wolfsburg sich für die Hotellinie zu entscheiden, die vermeintlich weitaus interessantere Standorte hat.