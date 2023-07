Ein Exportschlager aus dem Bergischen Land

Der Ursprung der Marke Best Carwash liegt in Remscheid. Inzwischen gibt es deutschlandweit 29 Filialen.

Von Peter Klohs

Remscheid. Die größte Waschstraße Remscheids, Best Carwash an der Neuenkamper Straße, ist bereits zehn Jahre alt. Auf rund 4000 Quadratmetern Pflegecenter zirkulieren rund 100.000 Liter Wasser, die unter Volllast mehr als 1000 Autos am Tag waschen können. Mehr als 95 Prozent des Wassers werden recycelt.

Inhaber Michael Dattner, der in Remscheid geboren ist, wuchs mit dem elterlichen Betrieb auf: Man handelte als Mineralölgesellschaft mit Schmierstoffen, Benzin und Heizöl. Seit 1984 unterhält Dattner eine eigene Waschstraße. Aber er wollte mehr. Gemeinsam mit seinem Vater überlegte Michael Dattner, wie die gemeinsamen Interessen von Waschstraßenbetreibern zusammengefasst werden könnten. So wurde die Marke Best Carwash in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre ins Leben gerufen. Die dazu gehörige Dienstleistungsgesellschaft wurde 1998 gegründet. Diese GmbH, die zuvor als loser Verein agierte, betreut inzwischen bundesweit 29 Filialen.

„Wir haben die gemeinsame Marke Best Carwash zunächst einmal vereinheitlicht“, beschreibt Dattner die Anfänge der Dienstleistungs-GmbH, „damit sie sich überall gleich präsentieren kann. Eine Agentur hat für uns ein Logo erdacht. Wir haben uns viele Anregungen von Waschstraßen aus den USA geholt. Das kundenorientierte Dienstleistungskonzept kommt ebenfalls aus Amerika, ebenso wie ein Großteil unserer Technik. Völliges Neuland betraten wir mit dem Einsatz von Textil, mit dem Hydraulikantrieb, den Kundengängen in unseren Filialen und den Annehmlichkeiten für wartende Kunden wie Kaffee oder andere Getränke.“

Für gute Qualität werden alle zwei Monate Tests gemacht

Alle Best-Carwash-Filialen in Deutschland werden alle zwei Monate einem Check unterzogen, bei dem die Qualität der Anlage und der geleisteten Arbeit überprüft wird. „Und wenn die Standards von den Betreibern nicht eingehalten werden und der von uns festgesetzte Qualitätsanspruch nicht eingehalten werden kann, dann sind die auch schnell wieder weg.“ So sei, fügt Dattner an, die Zahl der Filialen auch Änderungen unterworfen. „Wir waren mal 31, aber zwei konnten wir wegen Qualitätsmängel nicht mehr unterstützen.“

Die verbliebenen Filialen ziehen sich einmal quer durch das Land: von Flensburg im Norden bis Regensburg im Süden und Chemnitz im Osten. In allen diesen Betriebsstätten findet ein Betriebsdatenvergleich statt, bei dem sehr effektiv und genau viele wirtschaftlichen Berechnungen durchgeführt werden. „Wie viel Wasser habe ich verbraucht, wie viel Strom? Wie viele Kunden konnte ich bedienen?“ Früher waren die Koordination und die Konversation mit allen Filialen schwieriger. „Jetzt funktioniert das elektronisch“, weiß Michael Dattner, „über E-Mails und eine Whatsapp-Gruppe. Außerdem treffen wir uns mehrere Male pro Jahr und tauschen uns so auch persönlich aus.“

Die Waschanlagen sind modern – und hochkomplex

Da die Technik einer modernen Waschstraße hochkomplex ist, ist Dattner immer daran interessiert, im Bereich Forschung und Entwicklung auf dem neuesten Stand zu sein. Und die Entwicklung vollzieht sich rasant. „Früher wurde unsere Anlage hydraulisch betrieben“, erklärt der Inhaber, „heute findet das elektrisch statt, alleine aus Kostengründen. Früher gab es hier riesige Schaltschränke, heute ist alles PC-gesteuert. Über die Buchung der Autowäsche wird die Anlage komplett gesteuert. Und all das, was die moderne Technik ausmacht, kann man als Solo-Unternehmer gar nicht umsetzen. Das geht aber in der Best Carwash Dienstleistungs-GmbH.“

Das Unternehmen hat an den Filialstandorten eine marktbeherrschende Stellung. Pro Jahr können in jeder Waschstraße zwischen 75.000 und 150.000 Fahrzeuge gepflegt werden.

Zur Person

Michael Dattner beschäftigt in der Remscheider Best-Carwash-Zentrale an der Neuenkamper Straße 15 Mitarbeitende. Er ist in Remscheid geboren und lebt in Hückeswagen. Neben seiner Tätigkeit als Inhaber und Geschäftsführer der Best-Carwash-Waschstraßen ist er Präsident des Golfclubs Dreibäumen. Dattner liebt seinen „kleinen Landsitz“ ebenso wie regelmäßige Reisen nach Sylt, nicht nur wegen der dortigen Golfplätze. „Das ist sozusagen meine zweite Liebe“, sagt er.