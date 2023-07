Bergische Expo: 60 Aussteller stehen in den Startlöchern

Die Freiluftmesse legt Anfang September den Fokus auf den steigenden Bedarf an Fachkräften.

Von Bernhard Romanowski

Bergisches Land. Die Veranstalter sprechen von der größten Freiluftmesse der Region: Am 1. und 2. September präsentieren sich bei der Bergischen Expo mitten in der Elberfelder City mehr als 60 Arbeitgeber aus den Bereichen Handel, Handwerk, Industrie und Dienstleistungswirtschaft sowie lokale Institutionen mit ihrer Unternehmensphilosophie. Dazu wird ein buntes Rahmenprogramm die Besucher mit Attraktionen wie Musik, Late-Night-Shopping und einem E-Sports-Turnier locken.

Am genauen Programmablauf wird derzeit noch gefeilt, wie die Wirtschaftsförderung Wuppertal mitteilt. Fest steht aber schon: Am Freitag. 1. September, geht es um 15 Uhr auf der oberen Bühne am Döppersberg mit der offiziellen Eröffnung der Expo los. Um 17 Uhr werden dort die besten Auszubildenden im Beisein der Vertreter ihrer Ausbildungsbetriebe durch das Berufskolleg der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) geehrt.

E-Sport und Expiermente der Junior Uni gibt es auch auf der Expo

Musik und viele bis 22 Uhr geöffnete Geschäfte flankieren das Programm. Auf der Bühne am Neumarkt beginnt am Freitag das E-Sports-Turnier der Bergischen Krankenkasse – auch dort haben viele Geschäfte länger geöffnet. Am Samstag, 2. September, um 11 Uhr findet auf der oberen Bühne am Döppersberg eine Meisterfeier der IHK statt. Dort werden dann Meisterbriefe an die Absolventen überreicht.

Mittags heißt es dann „Die Junior Uni experimentiert“ mit interessanten Erkenntnissen für Jung und Alt. Nachmittags stellen Auszubildende in Kurzinterviews ihre Lehrbetriebe vor und verraten, was ihre Arbeit dort ausmacht. Um 17 Uhr finden dort die Finals des E-Sports-Turniers statt.

Die Stände der teilnehmenden Unternehmen verteilen sich an den beiden Expo-Tagen über zwei Standorte: dem Döppersberg direkt am Hauptbahnhof und dem Neumarkt 300 Meter weiter nördlich.

Info-Trucks versprechen Insidergespräche

Oben am Döppersberg wird eine zentrale Bühne mit rundem Zeltdach aufgestellt. Dort werden auch rund 20 Aussteller-Pavillons aus den Bereichen Dienstleistung, institutionelle Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen stehen.

Rund um die untere Bühne am Döppersberg werden sich über 30 Aussteller-Pavillons aus den Ressorts Industrie und Dienstleistung postieren und für die Fragen der Besucher zur Verfügung stehen. Die Bühne am Neumarkt, wo das E-Sports-Turnier stattfindet, wird flankiert von rund zehn weiteren Pavillons mit Betrieben aus dem Bereich Handwerk und Industrie. Auch große Info-Trucks wird man dort finden, in denen Informationen und Insidergespräche zu verschiedenen Ausbildungsberufen angeboten werden.

Im Fokus der Veranstaltung steht der steigende Bedarf an Fachkräften. Nach einer Idee der Bergischen IHK und der Interessengemeinschaft der Elberfelder Geschäftswelt (IG1) übernimmt das Wuppertaler Stadtmarketing die Organisation. Weitere Informationen – auch zur Buchung von Messeständen – sind online zu finden.

www.bergische-expo.de