Firma Beitzel: „Was wir machen, macht sonst keiner mehr“

Hans Jörg Beitzel, Karola Bölting und Patrick Lohrmann in der neuen Halle, die 2020 fertiggestellt und nun auch offiziell eingeweiht wurde. In den Regalen finden bis zu 3500 Europaletten Platz.

Die Remscheider Unternehmensgruppe ist seit 120 Jahren mit ihrem besonderen Konzept erfolgreich.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Fuhrunternehmen, Kohlenhandlung, Spedition: In Remscheid steht der Name Beitzel seit rund 120 Jahren für das, was man heute als Logistik bezeichnet. Eine Tradition, in der sich auch die dritte Generation der Familie versteht, die mit ihrer Unternehmensgruppe aus teils übernommenen, teils selbst gegründeten Firmen im Bereich der Individuallogistik aktiv ist. „Das, was wir hier machen, macht sonst keiner mehr“, sagt Prokurist Patrick Lohrmann. Und genau deswegen sei man so erfolgreich.

Beitzel stellt anderen Unternehmen Lagerfläche, Fahrzeuge und Arbeitskraft zur Verfügung. Und zwar so, wie die es brauchen, betont Geschäftsführerin Karola Bölting. Für eine portugiesische Firma fungiere man als Umschlaglager. „Weil wir hier so zentral liegen.“ Ein anderer Kunde lagere bei Beitzel Bleche von bis zu zwölf Metern Länge ein, die auf Bestellung kommissioniert werden. Kurierfahrten bringen dringend benötigte Ersatzteile zum Einsatzort, im Werksverkehr stellt man die Warenversorgung zwischen den Niederlassungen einer Firma sicher.

Kunden parken Material, fertige Produkte oder auch mal eine ganze Maschine in den Beitzel-Hallen. Mal kurz, mal lang, mal dauerhaft. Und wenn der Auftraggeber das möchte, werden seine Lagerbestände auch schon mal in seinem ERP-System verwaltet, statt in der EDV von Beitzel.

„Der Kunde braucht keinen Stapler, kein Personal, kein gar nichts“, beschreibt Geschäftsführer Hans Jörg Beitzel, Cousin von Karola Bölting, das Konzept. In Zeiten knapper Flächen und knapper personeller Ressourcen eine gefragte Dienstleistung. Vor einiger Zeit habe eine Firma aus Hagen angefragt, sie wollte zehn Tonnen Rohre für einen Monat zwischenlagern, berichtet Karola Bölting. Inzwischen lagere das Unternehmen dauerhaft rund 300 Tonnen bei Beitzel ein. „Unsere Arbeit muss also gut sein, dass die Leute gerne bleiben.“

Beitzel hat ein Ziel: dauerhafte Geschäftsbeziehungen ohne lange Verträge

Solch dauerhaften Geschäftsbeziehungen seien das Ziel, sagt Hans Jörg Beitzel. Allerdings ohne die Kunden vertraglich lange ans Unternehmen zu binden. Vereinbarungen, die lange Laufzeiten oder bestimmte Volumina vorschreiben, brauche man nicht, sagt auch Patrick Lohrmann. Jeder Kunde nutze das Angebot so lange wie benötigt: „Das ist mehr als flexibel.“

Insgesamt vier Lagerstandorte mit zusammen 12.000 Quadratmeter Lager und noch einmal 1000 Quadratmeter Freifläche unterhält Beitzel derzeit, teils bis zu zehn Meter hoch und mit Kranen von bis zu 20 Tonnen Tragkraft ausgestattet. Hinzu kommen rund 25 Fahrzeuge, „vom Caddy bis zum Sattelzug“, wie Hans Jörg Beitzel sagt. Und etwa 50 Mitarbeiter.

Vor kurzem feierte die Firma die Einweihung einer neuen Halle. Die war zwar bereits 2020 fertiggestellt worden und ist seither in Betrieb. Corona und seine Nachwirkungen verhinderten aber bisher die Feier, die nun nachgeholt wurde. Die Hochregale der neuen Halle werden für einen einzigen Kunden genutzt, der hier bis zu 3500 Paletten Waren abstellen kann.

Beitzel-Mitarbeiter nehmen die Lieferungen, die meist per Überseecontainer kommen, in Empfang, packen sie aus, bearbeiten sie – und schicken die Waren ganz nach Bedarf zu Kunden oder zur Veredelung raus. Ein Auftrag, den viele andere Logistiker abgelehnt hätten, meint Patrick Lohrmann. Weil er nicht in ihr Schema passe. Für Beitzel hingegen genau das Richtige: „Wir kümmern uns, wir können reagieren.“

So wolle man noch weiter wachsen, sagt Lohrmann. Aber „gesund und stetig“, wie er betont. Und nicht so schnell, dass man zu groß wird, um noch flexibel reagieren zu können, betont Hans Jörg Beitzel: „Denn dann wären wir ja nur noch 08/15.“

Logistik

Die Logistiksparte bezeichnet sich selbst als drittgrößter Wirtschaftsbereich in Deutschland – nach Auto-Industrie und Handel. Laut Bundesverband Spedition und Logistik arbeiten in der Branche rund 3,3 Millionen Menschen, die zusammen einen Umsatz von über 290 Milliarden Euro erwirtschaften.

