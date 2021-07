Er begleitet Profis zum Tor des Jahres

Ich bin mein eigener Chef

Sharon Paschke will in verfahrenen Situationen den Fokus seiner Klienten ändern. „Die Lösung von Problemen liegt in jedem selbst", sagt der 36-jährige Remscheider.

REMSCHEID Als Sportmentor unterstützt Sharon Paschke unter anderem Bundesligafußballer. Mit Martin Kordic gründete er „Kompass Mentoring“.

Von Tristan Krämer

19. November 2016: Im Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach läuft beim Stand von 1:1 bereits die Nachspielzeit. Da legt sich Kölns Mittelfeldspieler Marcel Risse den Ball zum Freistoß hin, nimmt Anlauf und zimmert den Ball aus 36 Metern in den rechten Winkel. Der Siegtreffer wird später zum Tor des Monats und sogar zum Tor des Jahres 2016 gewählt. Schon im Monat zuvor hatte der Kölner einen ähnlichen Treffer erzielt, der ebenfalls Tor des Monats wurde. Und auch im Juli 2018 verwandelt Risse einen Freistoß so spektakulär, dass ihm der „Tor des Monats“-Hattrick gelingt.

Zufall? Wohl kaum. Risses Freistoß-Kunst hat Methode. Eine Methode, die ihren Ursprung auch in Remscheid hat. Hier, genauer in Lüttringhausen, führt Sharon Paschke mit Martin Kordic seit 2011 das Unternehmen „Kompass Mentoring“. Sie bieten Persönlichkeitsentwicklung, Laufbahnbegleitung und Mentoring für Profisportler und Unternehmer an. Neben Marcel Risse nehmen das Angebot unter anderem Lewis Holtby vom Hamburger SV, Malik Fatih, ehemals Mainz 05 und Hertha BSC, Christoph Moritz, Darmstadt 98, und Tim Knipping vom SV Sandhausen in Anspruch.

Symptomatisch: Risse fand den Weg zu „Kompass Mentoring“ in einer Verletzungspause. „Sie haben mir geholfen, damit positiver umzugehen und wieder in die Erfolgsspur zu kommen“, erklärt Risse und beschreibt damit ziemlich genau den typischen Ablauf des Mentorings. „Der erste Kontakt entsteht meistens aus etwas Negativem“, berichtet Sharon Paschke. Das können eine Verletzung, aber auch andere berufliche wie private Problemsituationen sein. Seine Aufgabe sei es, dafür zu sorgen, dass der Betroffene mit neuer mentaler Stärke daraus hervorgeht.

Dass er dazu in der Lage ist, war dem heute 36-Jährigen nach seinem Abitur am Remscheider Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium zunächst nicht bewusst. Ganz klassisch absolvierte er eine Lehre zum Bankkaufmann, wurde Sparkassen-Fachwirt und arbeitete fast zehn Jahre erfolgreich für das Kreditinstitut. „Das war damals mein Traumberuf“, sagt Paschke.

Irgendwann sei ihm jedoch aufgefallen, dass es in den Beratungsgesprächen oft um etwas anderes als um Finanzangelegenheiten ging. „Teilweise haben mich die Kunden gefragt, welche Anlage sie abschließen müssen, damit sie zwei Stunden mit mir reden können“, erinnert sich Paschke. Er könne gut zuhören, hieß es immer wieder.

„Das steckt in mir“, sagt der Remscheider über das Talent, dem er 2008 konsequent folgte: Er kündigte seinen sicheren Sparkassen-Job und begann ein Sozialpädagogik-Studium mit dem Schwerpunkt Beratung und Supervision in Düsseldorf. Dort begegnete er dem Sozialarbeiter Klaus Kotzan, der schon damals, als der Begriff „Mentaltrainer“ im Fußball noch völlig neu war, Profis als Sportmentor begleitete. Fortan war eben dieser Weg auch für Paschke geebnet.

Das Besondere an der Herangehensweise, die Paschke und Kordic sowohl bei Profisportlern als auch bei Unternehmern verfolgen: Beim Mentoring steht nicht allein die sportliche oder unternehmerische Leistungsfähigkeit im Fokus, sondern die Entwicklung der jeweiligen Persönlichkeit. „Es geht darum, die unbewusste Kraft in sich zu entdecken und sie zu entfalten“, sagt Paschke.

DAS UNTERNEHMEN ANGEBOT Neben dem Mentoring und Metaltraining bietet „Kompass Mentoring“ auch Mitarbeiter-Coaching sowie Hilfe zur Rauchentwöhnung sowie bei Flug- oder Höhenangst an. KONTAKT Kreuzbergstraße 55, Remscheid, Tel. 0 21 91/ 2 09 06 34 info@kompass-mentoring.de SERIE In dieser Rubrik stellt der RGA Gründer aus der Region vor. Sind Sie auch Ihr eigener Chef? Dann melden Sie sich per Mail. redaktion@rga-online.de

Um Problemsituationen zu lösen und Störfaktoren, die einer höheren Leistungsfähigkeit im Weg stehen, zu reduzieren, analysieren die Experten zunächst die Ist- und die Wunsch-Situation ihrer Klienten. „Es geht darum, was sie sich selbst erzählen“, beschreibt Paschke die Frage nach der inneren Stimme, die in Problemlagen meist eine „Niederlagen-Geschichte“ erzähle. Dadurch verhärte sich die Situation erst recht, der Fokus bleibe negativ, was wiederum Folgen für Körper und Motivation habe. Dieses Muster durchbrechen Paschke und Kordic. Eben durch Mentoring, aber auch Mentaltraining, Coaching oder Hypnose.

Künftig wollen die Lüttringhauser in Sachen Sportmentoring noch internationaler werden. Zwar haben sie auch in er Vergangenheit schon Profis aus der türkischen SüperLig oder der englischen Premier League begleitet. Doch mit Hilfe von Ex-Profi Christian Pander (Hannover 96), der das Sportmentoren-Team erweitert, soll das Angebot in der zweiten Jahreshälfte 2019 digitalisiert und damit unabhängig vom Standort gemacht werden. Dann können Mentorengespräche beispielsweise auch über Videostream geführt werden.

Dass die Methoden von „Kompass Mentoring“ funktionieren, lässt sich laut Sharon Paschke mittlerweile zahlenmäßig belegen. Auch, wenn es nicht gleich das Tor des Jahres sein muss. Apropos: Marcel Risse verdankt sein Tor des Jahres – neben seiner Technik und viel Training – einem Drehbuch, das er gemeinsam mit Sharon Paschke für den Bewegungsablauf beim Freistoß geschrieben hat. „Das ist eigentlich nichts anderes als eine Choreographie“, so Paschke.