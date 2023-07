Weniger Bewerber, mehr Stellen

1193 junge Menschen sind auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Bergisches Land. Weniger Bewerberinnen und Bewerber, mehr gemeldete Stellen – der Trend der vergangenen Monate setzt sich auf dem Ausbildungsmarkt im Städtedreieck fort. Das zeigen aktuelle Daten der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal. Doch mit Blick auf die einzelnen Städte gibt es Unterschiede.

Während in Remscheid auf 100 offene Stellen 47 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber kommen, beträgt das Verhältnis in Solingen 100 zu 71 und in Wuppertal 100 zu 80. Insgesamt suchen im Städtedreieck derzeit noch 1193 junge Menschen einen Ausbildungsplatz – 1691 Angebote sind noch verfügbar.

Viele Unternehmen haben immer mehr Probleme Nachwuchs zu finden – insbesondere im Handwerk.

Auffällig ist eine Verschiebung des Alters der Interessenten. Der Anteil älterer Ausbildungssuchender, insbesondere Studierender, steigt laut der örtlichen Arbeitsagentur deutlich an. Rückläufig sei der Trend bei den 20- bis 25-Jährigen, während die Zahl der unter 20-Jährigen stetig zunehme. Diese Gruppe mache 60 Prozent aller registrierten Bewerberinnen und Bewerber aus. Für Martin Klebe, Leiter der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, ein deutliches Zeichen: „Jüngere suchen also verstärkt den direkten Übergang von der allgemeinbildenden Schule in eine Ausbildung – und haben dabei beste Chancen.“ böh

