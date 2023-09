Ausbildung: Handwerk und Bergischer HC arbeiten zusammen

Philipp Tychy (v. l.), BHC-Sportkoordinator Fabian Gutbrod, Arnd Krüger und Dr. Axel Fuhrmann bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung in Elberfeld.

Projekt soll Nachwuchsspieler auf eine Zukunft nach und abseits des Profisports vorbereiten.

Von Manuel Böhnke

Bergisches Land. Es ist ein modellhaftes Vorhaben: Handwerkskammer Düsseldorf, Kreishandwerkerschaft Solingen-Wuppertal und der Bergische Handball-Club planen eine Zusammenarbeit in Sachen Ausbildung. Eine entsprechende Vorvereinbarung wurde am Samstag öffentlich bei der Bergischen Expo in Elberfeld unterzeichnet.

Das zunächst auf drei Jahre begrenzte Projekt steht unter dem Titel „Handwerk meets Handball“. Die Idee: Spielerinnen und Spieler aus dem Jugend- und Nachwuchsbereich des BHC sollen „künftig ein systematisches Angebot auf eine Berufsausbildung in einem Lehrberuf der ‚Wirtschaftsmacht von nebenan‘ erhalten“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Partnerschaft soll demnach im Herbst „in allen Details“ fixiert werden. Geplant sind gegenseitige Vorstellungen sowie Betriebsbesichtigungen, um einen „Pool an Ausbildungsfirmen“ zu schaffen. Diese sollen den jungen Sportlerinnen und Sportlern Praktika sowie Lehrstellen in Teil- und Vollzeit anbieten. Zudem machen sich die Verantwortlichen Gedanken über „geeignete Veranstaltungsformate“ wie beispielsweise Berufsinformationsevents und Azubi-Speed-Datings.

Die Beteiligten verbinden unterschiedliche Hoffnungen mit „Handwerk meets Handball“. Für den BHC sei die Perspektive attraktiv, „weil junge Spieler auf diese Weise für eine aufstiegsträchtige Zukunft nach und neben dem Handball sorgen können“. Geschäftsführer Philipp Tychy führt aus: „Wir wollen unserem Nachwuchs eine berufliche Zusatzqualifikation im besonders zukunftsträchtigen Wirtschaftsbereich Handwerk eröffnen, um sie auf eine dauerhafte Perspektive nach und jenseits des Profisports vorzubereiten.“

Handwerk soll erste Adresse für ambitionierten Nachwuchs sein

Dem Handwerk biete sich hingegen die Chance, sich als Ausbilder im Bergischen zu profilieren. Daran wird deutlich, wie groß der Konkurrenzkampf um die Fachkräfte von morgen ist. Und wie erheblich der Bedarf. Zur Erinnerung: Die etwa 8000 Handwerksbetriebe in Solingen, Remscheid und Wuppertal beschäftigen annähernd 40.000 Menschen und erwirtschaften pro Jahr einen Gesamtumsatz von knapp vier Milliarden Euro.

Eine „innere Verwandtschaft“ zwischen der Jugendarbeit in Sportvereinen und einer handwerklichen Ausbildung sieht Kreishandwerksmeister Arnd Krüger. In beiden Bereichen komme es darauf an, Leistungswillen und Können „in einem Teamzusammenhang“ zu entwickeln und „Persönlichkeiten auszubilden, die Verantwortung übernehmen“. Dr. Axel Fuhrmann, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf, erhofft sich eine „starke Signalwirkung, erste Adresse für ambitionierten Nachwuchs zu sein“.