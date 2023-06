90 Seiten Kampf gegen den Fachkräftemangel

Die 63 teilnehmenden Firmen aus der Region bieten zusammen 307 Ausbildungsberufe an - daraus entstand der Name der Broschüre.

Die neue Broschüre der Arbeitgeberverbände stellt 35 Ausbildungsberufe in der Metall- und Elektroindustrie vor.

Von Sven Schlickowey

Bergisches Land. Hunderte Ausbildungsplätze in der das Bergische prägende Metall- und Elektroindustrie warten jedes Jahr auf Azubis – immer mehr in letzter Zeit vergebens. „Der Fachkräftemangel ist das größte Problem unserer Mitglieder“, sagt Michael Schwunk, Geschäftsführer des Solinger Arbeitgeberverbandes. Und weil jeder unbesetzte Ausbildungsplatz dieses Problem in Zukunft noch verstärkt, starten die bergischen Arbeitgeberverbände nun einen neuen Versuch, jungen Menschen im Städtedreieck diese Berufe näher zu bringen.

Gleich vier Verbände, darunter die Arbeitnehmervereinigungen aus Solingen und aus Remscheid und Umgebung, haben zusammen die Broschüre „307 Chancen“ herausgebracht und dazu die Internetseite berufsstart-im-bergischen.de an den Start gebracht. Vorgestellt werden 35 Ausbildungsberufe vom Elektroniker für Automatisierungstechnik bis zum Zerspanungsmechaniker – immer verknüpft mit der Information, welche Unternehmen in der Region die Ausbildung anbietet, inklusive Kontaktdaten. Dazu gibt es Infos über Weiterbildungsmöglichkeiten und Duale Studiengänge.

Die Idee dazu sei bei einer gemeinsamen Vorstandssitzung der Verbände im vergangenen Herbst entstanden, berichtet Christian Klauder, Geschäftsführer des Remscheider Arbeitgeberverbandes. Ziel sei es, die Berufsbilder besser zu erklären, von den viele Schüler wohl ein falsches oder gar kein Bild haben. Und dies gemeinsam zu tun. „Die Not ist groß“, sagt Michael Schwunk. „Und gemeinsam ist man stärker.“

Die Broschüre ist aufwendig gestaltet – und könnte später aktualisiert werden

Die aufwendig gestaltete 90-seitige Broschüre im A4-Format soll dabei als eine Art Handwerkszeug in der Berufsorientierung und -beratung in Schulen und anderen Einrichtungen dienen. Beim Durchblättern erhält der Leser eine erste Orientierung, per QR-Code geht es dann auf die Internetseite mit weiterführenden Infos. 5000 Exemplare habe man gedruckt, sagt Klauder: „Die werden jetzt erstmal verteilt.“ Vor allem an Schulen, Berufskollegs und Bildungsträger. Wer sich privat informieren möchte, kann auch direkt auf die dazugehörige Internetseite gehen.

Später könnte es dann eine aktualisierte Auflage geben, dann vielleicht auch mit noch mehr Firmen. Zum Start sind 63 Unternehmen dabei, überwiegend aus Solingen, Remscheid und Wuppertal, aber auch aus dem Ober- und Rheinisch-Bergischen sowie aus dem Niederbergischen.

Allein ein Blick auf die Firmenlogos sei beeindruckend, findet Michael Schwunk: „Da sind ja viele bekannte Firmen bei“, verweist er auf Unternehmen wie Zwilling, Hazet oder Vorwerk. Ein Grund mehr, im Städtedreieck zusammenzuarbeiten, wie er meint. Die Kooperation erhöhe die Zugkraft von Internetseite und Broschüre. Und entspreche auch der Lebenswirklichkeit viele potenzieller Azubis, die für den richtigen Arbeitgeber durchaus bereit sind, in die Nachbarstadt zu fahren.

berufsstart-im-bergischen.de

Mehr Themen aus der Bergischen Wirtschaft.