Agenturen setzen bei der IFA Duftmarken

Zwei Solinger Agenturen starten auf der IFA in Berlin durch: Forum Your Brandbuilder verantwortet Auftritt von Midea. Das Studio Bachmannkern erhält Zuschlag von AEG.

Solingen/Berlin. Wenn am heutigen Freitag in Berlin der Startschuss für die diesjährige IFA fällt, liegen anstrengende Wochen hinter zwei Solinger Agenturen. Die Forum Your Brandbuilder GmbH und die Studio Bachmannkern GmbH sind jeweils für riesige Stände bei der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte verantwortlich.

Für das Studio Bachmannkern handelt es sich um einen der größten Aufträge in der bisherigen Firmengeschichte. Der international führende Hausgeräteanbieter AEG, der zur schwedischen Electrolux-Group gehört, vertraut bei der Gestaltung seines 3000 Quadratmeter großen Auftritts dem Team um Geschäftsführer Dirk Bachmann-Kern. Er betont: „Wir freuen uns, eine herausragende Marke wie AEG und deren besondere Produkte zu inszenieren.“

Die Design-Experten konnten sich in einem mehrstufigen Pitch durchsetzen. Einen solchen Wettbewerb musste auch Forum Your Brandbuilder durchlaufen, berichtet Geschäftsführer Michael Chrystal. Am Ende erhielten er und sein Team den Zuschlag von der Midea-Gruppe. Der chinesische Hersteller von Klimaanlagen, Lüftungs- und Heizgeräten sowie Haushaltsgeräten bespielt in Berlin eine ganze Halle. Forum Your Brandbuilder ist für den gesamten Markenauftritt verantwortlich, der sich über 2600 Quadratmetern erstreckt.

Die Vorbereitungen begannen erst im Mai

„Das Zeitfenster war sehr sportlich“, bekennt Michael Chrystal. Erst im Mai haben die Vorbereitungen demnach begonnen – auf einem weißen Blatt. Mit welchen Erwartungen reist das Fachpublikum zur IFA? Was erhoffen sich Privatbesucher? Welche Neuheiten müssen in Szene gesetzt werden? Wie lassen sich gegensätzliche Produkte wie Mixer und Klimaanlagen auf einer Fläche vereinen? Aspekte wie diese standen während des Prozesses im Mittelpunkt.

Im ersten Schritt sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das ändert sich, wenn es um die Frage geht, ob die Ideen angesichts des Platzangebots vor Ort und des vorgegebenen Budgets überhaupt umsetzbar sind. Und auch kulturelle Unterschiede spielen eine Rolle: Das Markenerlebnis des asiatischen Herstellers muss den europäischen Geschmack treffen. „Da gibt es riesige Unterschiede.“

Der Aufbau des aufwendigen Standes dauerte drei Wochen

Bisweilen mehrfach täglich telefonierte Chrystal in den vergangenen Monaten mit seinen chinesischen Ansprechpartnern. Der Aufwand hat sich aus Sicht des Geschäftsführers gelohnt: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“

Knapp 24 Stunden vor dem Messestart waren nahezu alle Vorbereitungen abgeschlossen. Drei Wochen lang haben bis zu 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Stand im Auftrag der Solinger aufgebaut. „Das alles für fünf Tage“, sagt Michael Chrystal schmunzelnd. So sei eben das Geschäft. Und da sehe er seine Forum Your Brandbuilder GmbH gut aufgestellt: „Aufträge wie für die IFA steigern unsere Bekanntheit enorm.“ Derzeit beschäftigt die Agentur 16 Menschen, zehn am Hauptsitz Solingen, sechs in Krefeld.

+ Ein Eindruck vom Midea-Auftritt bei der IFA, den Michael Chrystal (kl. Bild) und sein Team gestaltet haben. © FORUM your brandbuilder GmbH

Langeweile wird bei der Agentur erstmal nicht aufkommen: Einige Messen kommen erst noch

Am dortigen Standort existiert eine Pelletheizung, in der nach der Messe nicht mehr benötigtes Holz verbrannt wird. Kein Zufall: „Nachhaltigkeit ist in unserer Branche ein riesiges Thema, wenngleich noch Luft nach oben ist.“ Der Aspekt umfasse nicht nur die möglichst sparsamen Geräte der ausstellenden Marken. Auch die Agenturen und Messebauer seien bestrebt, möglichst ressourcenschonend zu arbeiten, Material zu recyceln.

Michael Chrystal zeigt sich beeindruckt, dass gleich zwei Agenturen aus der Klingenstadt bemerkenswerte IFA-Auftritte verantworten: „Das ist der Hammer und spricht für den Standort.“

Zurücklehnen kann sich das Team von Forum Your Brandbuilder während der Messe nicht. Die Beschäftigten müssen rund um die Uhr erreichbar sein, kümmern sich ebenfalls um die Bühnenshows am Midea-Stand und Aktionen wie Kochevents. Langeweile kommt auch nach der IFA nicht auf: In Berlin fällt der Startschuss für einige Messen im Herbst. Erst rund um die Weihnachtsfeiertage rechnet Michael Chrystal mit Gelegenheit zum Durchatmen.

