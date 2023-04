Beratungsbus hilft, den passenden Job zu finden

Agentur für Arbeit sucht Kontakt zu Jugendlichen, Eltern, Arbeitslosen und Berufstätigen.

Von Wolfgang Günther

Bergisches Land. Die Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal möchte ihre Berufsberatung noch näher an die Menschen bringen. Dazu hat sie mit dem Beratungsbus ein neues Angebot entwickelt: Der Bus wird an sieben Stationen im Städtedreieck halten – Jugendliche, Eltern, Arbeitslose und berufstätige Menschen können dort mit einem versierten Team ins Gespräch kommen. Die erste Station der Tour war am Samstag der Solinger Wochenmarkt auf dem Neumarkt.

Die Mitarbeiter der Agentur standen vor dem bunten Bus zur Beratung bereit. Lange mussten sie nicht auf Interessenten warten. Sie klärten die Besucher über die vielseitige Arbeit der Agentur auf und händigten jede Menge Informationsmaterial aus. Die erfahrenen Beraterinnen und Berater informierten vor Ort ebenso über die Jobsuche, beantworteten Fragen zu Aus- und Weiterbildung und gaben viele hilfreiche Tipps rund um Ausbildung, Qualifizierung und Umschulung.

„Wir wollen mit den Menschen über ihre beruflichen Ziele und Wünsche ins Gespräch kommen“, beschreibt Ingrid Dönnebrink, Leiterin der Berufsberatung im Erwerbsleben, die Idee für die Bustour. „Die Zeit dafür ist ideal, der Arbeits- und Ausbildungsmarkt ist voller Chancen.“ Wer beruflich weiterkommen möchte oder einen neuen Job sucht, könnte mit Hilfe der Agentur für Arbeit die Karriere ankurbeln.

Am Mittwoch macht der Beratungsbus Station in Remscheid

Das Interesse an dem Angebot war groß, schon in der ersten Stunde kamen am Samstag Menschen mit Fragen zum Bus. „Die Arbeitswelt verändert sich ständig, darauf müssen wir reagieren und neue Wege zu unseren Kunden finden “, sagte Thorsten Schumacher, der als Geschäftsführer für die operative Arbeit der Agentur im Städtedreieck verantwortlich zeichnet. Besonders aktuell sei die prekäre Situation von Personal im Pflegebereich. „Wir unterstützen finanziell die Weiterbildung von Pflegeassistenten zu dringend benötigten Pflegefachkräften“, teilte Schumacher mit. „Aber wir reichen natürlich auch den Arbeitgebern die helfende Hand“, ergänzte Ingrid Dönnebrink.

Ein weiterer Schwerpunkt der Agentur für Arbeit ist die Wiedereingliederung von Menschen, die beruflich wegen Elternzeit oder einer Erkrankung pausieren mussten. „Das gilt auch für Menschen, die mit 50 plus noch einmal durchstarten möchten. Diese Arbeitnehmer sind oft hoch motiviert, das ist eine Chance, die Arbeitgeber nutzen sollten“, meinte Dönnebrink.

Am Mittwoch, 26. April, ist der Beratungsbus von 7 bis 13 Uhr auf dem Remscheider Wochenmarkt (Theodor-Heuss-Platz) zu finden. Es folgen fünf Termine in Wuppertal.