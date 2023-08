118 Millionen Euro für umweltfreundliche Heiztechnik

Remscheider Vaillant Group kooperiert mit der KfW-Bankengruppe.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die KfW-Bankengruppe stellt dem Remscheider Heiztechnikhersteller Vaillant eine Finanzierung über 118 Millionen Euro für seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Verfügung. Das geht aus einer Mitteilung des Kreditinstituts hervor. „Die Finanzierung dient der Entwicklung innovativer Heizsysteme, insbesondere der Weiterentwicklung von klimafreundlichen Wärmepumpen“, heißt es darin.

Abgewickelt wird der Kredit über die IPEX-Bank, eine hundertprozentige Tochter der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die auf internationale Projekt- und Exportfinanzierung spezialisiert ist. „Mit der Finanzierung untermauern wir unseren Anspruch als Transformationsbank, zukunftsgerichtete Projekte der Energiewende weiter voranzutreiben“, zitiert die Mitteilung Dr. Velibor Marjanovic aus der Geschäftsführung der Bank.

Vaillant, 1874 als Installationsbetrieb in Remscheid gegründet und bis heute in Familienbesitz, hat in den vergangenen Jahren massiv in moderne Heiztechnik investiert, im März ging in der Slowakei eine Megafabrik für Heizpumpen in Betrieb. Auch am Remscheider Stammsitz werden weiterhin Wärmepumpen produziert, zudem sind hier seit drei Jahren die Forschungsaktivitäten des Unternehmens im „Johann Vaillant Technology Center“ gebündelt.

Abhängig von der Marktentwicklung werde man in den kommenden Jahr bis zu 2 Milliarden Euro in die Weiterentwicklung und Produktion von Wärmepumpen investieren, kündigte das Unternehmen bereits Anfang des Jahres an. Auch das Dienstleistungsangebot für Fachhandwerkspartner soll noch mal erweitert werden.

Man habe die eigene Marktposition zuletzt deutlich ausgebaut, sagt Dr. Stefan Borchers, Geschäftsführer Finanzen und Dienstleistungen der Vaillant Group: „Wir freuen uns, dass die KfW IPEX-Bank unser weiteres Wachstum als einer der führenden Wärmepumpenanbieter unterstützt.“

Die Vaillant-Group machte mit mehr als 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon mehr als 3000 an verschiedenen Standorten in Remscheid, zuletzt einen Jahresumsatz von etwa 3,7 Milliarden Euro. Neben Wärmepumpen gehören auch Gasheizgeräte, Durchlauferhitzer sowie Lüftungstechnik und Photovoltaik zum Angebot des Heiztechnikherstellers.