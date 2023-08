Witwe sucht Ausstellungsort für Friege-Werke

Was passiert mit dem Vermächtnis eines der bedeutendsten Künstler Remscheids?

Remscheid. Er wäre heute 100 Jahre alt geworden: Heinz Friege. Mit ihm war am 4. Juli 2012 einer der bedeutendsten Künstler Remscheids gestorben. Ein kreativer Mensch und Denker, der seine Talente auf ungeheuer vielfältige Weise einbrachte. In seiner Vita stehen 27 Jahre als Kunsterzieher an einem Ennepetaler Gymnasium, Reiseleiter, Dozent an der VHS „(„Keine Angst vor moderner Kunst“), 23 Jahre Stadtgrafiker, der letzte übrigens in Remscheid, und Historiker. Friege beschäftigte sich mit romanischen Skulpturen und Architektur, dokumentierte diese mit vielen kunsthistorischen Fotos aus Frankreich und Spanien. Seinen Schatz von 48.000 Dias vermachte er später „Foto Marburg“, ein der Universität angegliedertes Fotoarchiv.

Geboren 1923 in Dresden, studierte er an der Kunstakademie Gebrauchsgrafik, Typographie und Kunstgeschichte. 1951 floh Friege als Kriegsversehrter mit Ehefrau Gundis und zwei kleinen Kindern vor der drohenden Verhaftung durch die Stasi aus Dresden über Berlin nach Remscheid. Im Bergischen wurde er mit seiner Familie heimisch.

Erst in Lennep, später an der Hindenburgstraße, wo die Frieges Eigentum kauften. Ihr Haus wurde von 1985 bis 2005 zu einer bekannten Werkstattgalerie. Die Frieges legten die Messlatte hoch: 60 prominente europäische Künstler der konkreten Kunst stellten dort im Laufe von 20 Jahren aus, namhafte Theoretiker eröffneten die Ausstellungen. „Bei Frieges zu Gast“ wurde zu einem Gütesiegel. Die private Galerie, die nicht auf kommerzieller Basis betrieben wurde und keine Konzessionen benötigte, genoss unter Kennern bundesweit einen feinen Ruf.

Über 1000 Arbeiten besitzt allein die Familie

Gundis und Heinz Friege erhielten für ihr Kunstengagement die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Lorbeeren, denene Heinz Friege mit Zweifeln begegnete. „Wann sollen wir den denn tragen?“, fragte er damals.

Seit den 70ern bekannte sich Friege zur konstruktiv-konkreten Kunst. Seine Werke kamen ohne menschliche Figuren, Tiere, Landschaften oder Gegenstände aus. „Konkrete Kunst ist eine Kunst äußerster Reduktion. Kunst aus Linien, Flächen und Farbklängen, die nichts anderes abbildet als sich selbst. Kunst, die Ruhe, Schönheit, Ordnung und Harmonie vermittelt. Und die so ziemlich den größtmöglichen Gegensatz zu jener Kunst des Sozialistischen Realismus verkörpert, unter deren Diktat Heinz Friege sein Handwerk an der Dresdner Werkkunstschule gelernt hatte“, schrieb RGA-Kulturredakteurin Anne-Kathrin Reif im Nachruf auf Friege.

Von ihm auf Schreibmaschine niedergelegt ist ein Brief, in dem er sich zu den Inhalten seiner Bilder äußert. Er bemerkt, dass sich eine nette ältere Dame vor seinen Werken stehend so eingelassen habe: „Ich finde sie sehr hübsch. Und hinter die Aussage werde ich noch kommen.“ Wer in ähnlicher Erwartungshaltung an seine Bilder herantrete, werde enttäuscht, widersprach er: „Ich will nichts aussagen, weder Geschichten erzählen noch Moral vermitteln, ich übe keine wie auch immer versteckte Sozialkritik.“

+ Dieses Friege-Werk kennt wohl jeder: „Fische“ im Freibad Eschbachtal. Das wird bald umgebaut – und das Werk gesichert. © Roland Keusch

Hüterin seiner vielen Arbeiten ist heute seine 92-jährige Ehefrau Gundis. Computer und Dateien hatte Heinz Friege Zeit seines Lebens abgelehnt. Für seine Witwe wurden sie essenziell, um die mehr als 1000 Arbeiten ihres Mannes zu fotografieren und zu katalogisieren. Frieges umfangreiches Schaffen ist nun übersichtlich aufbereitet in Familienbesitz, weitere Werke befinden sich bei Sammlern und in Museen. Der Bestand wird einmal auf seine drei Kinder, sieben Enkel und sechs Urenkel übergehen.

Eine Ausstellung zum 100. Geburtstag wird es vorerst nicht geben. Gundis Friege, freischaffende Gebrauchsgrafikerin und Fotografin, möchte erst einen angemessenen Ausstellungsort finden. Dass es die städtische Galerie an der Scharffstraße nicht mehr gibt, bedauert sie.

Eine Möglichkeit könnte Markt 13 sein. Hier schafft die Stadt gerade Platz für Beratungen und Ausstellungen. „Grundsätzlich ist es möglich, das Werk Heinz Frieges hier zu zeigen. Wir haben jedoch keinen Kurator“, sagt Kulturdezernent Sven Wiertz. Heißt: Die Angehörigen müssten die Auswahl selbst treffen. Das Werk und das damit verbundene Wirken Frieges in Remscheid sei der Stadt sehr wichtig, betont Wiertz. Daher werde auch das riesige Kunstwerk aus dem Freibad Eschbachtal gesichert. Dort gibt es neben den Umkleiden das Betonfresko „Fische“, das sechs Tonnen wiegt. Es entstand im Zuge eines künstlerischen Wettbewerbs 1962 für die Neugestaltung des Freibades. Nun wird es ab September umgebaut – und das Werk per Schwertransport eingelagert. Eine logistische Herausforderung.

Markt 13

Die Stadt will aus dem Ex-Seniorenbüro Markt 13 ein Beratungszentrum samt Kunstraum machen. Hier soll der städtische Besitz gezeigt werden, aber auch Werke von Kunstschaffenden. Der Ausstellungsbetrieb soll in der zweiten Jahreshälfte starten und am Wochenende von Aushilfskräften des Theaters sichergestellt werden.