Wirbelwind im Smoking lebt seinen Jugendtraum

Der einst gefürchtete Rock- und Medienkritiker Hans Hoff sorgt mit seiner Band Blue Again auf der Katt-Kirmes für Soul-Power. Doch das ist nicht das einzige Highlight am letzten Augustwochenende.

Wermelskirchen. Im Berufsleben galt er als gefürchteter Rock- und Medienkritiker. Hans Hoff ätzte mit Worten. Nicht selten bis an die Grenzen des guten Geschmacks. In jedem Fall war er stets ein glänzender Unterhalter, für Verrisse immer gut. Der journalistische Freigeist schrieb für die Süddeutsche, Rheinische Post, Rolling Stone, Musik-Express. Um nur einige zu nennen. Sein Debüt gab Hoff mit einer Plattenkritik über Americas „Silent Letter“ im September 1979 in der legendären, aber längst beerdigten Zeitschrift „Sounds“. Seine Artikel und Erlebnisse im Business gäben den Stoff für launige Memoiren oder eine amüsante Werksammlung.

Buchautor will Hans Hoff auf die alten Tage aber nicht mehr werden. Kein Thema für den 68-jährigen Rheinländer. „Wer Geschichten aus meinem Leben hören will, dem erzähle ich sie gerne persönlich.“ So wie die Story über „Rudis Resterampe“, Überschrift über eine Generalabrechnung mit Rudi Carrell zu dessen 60. Geburtstag. „Fünf Jahre später empfing er mich zum 65. in einer Suite im Kölner Maritim mit den Worten: ‚So sieht also ein schreibendes Arschloch aus.‘ Das war aber nicht böse gemeint, weil er kurz zuvor gelesen hatte, dass ich Marius Müller-Westernhagen als die Inge Meysel des Rock ’n’ Roll bezeichnet hatte. Die Formulierung hatte Carrell offensichtlich gefallen.“

Selbst Sänger zu sein war ein Jugendtraum

Genial daneben lag der Gymnasium-Abbrecher, gelernte Sozialpädagoge und beinharte Beatles-Fan 1980, als ihn die Plattenfirma Ariola nach Dublin schickte, wo vier junge Herren im Vorprogramm von The Police auftraten. Nach dem Auftritt wurde kräftig mit ihnen gepichelt und Irish Stew verzehrt. „Am Ende lallte ich ihnen mein Urteil vor: Ich mag Eure Musik, aber ich glaube nicht, dass das was wird mit euch.“ Denkste. Die Band hieß U2.

Hans Hoff beschönigt nichts: „Ich war sehr meinungsstark bei minimaler Kenntnis und habe auch viel Müll geschrieben.“ Als Rentner hat der gebürtige Düsseldorfer, der sich mit Ehefrau in der Eifel zur Ruhe gesetzt hat, die Rollen getauscht. Er steht selbst auf der Bühne, seriös mit Fliege im Smoking und gibt inbrünstig die singende Rampensau. „The thrill is gone“ stimmt er mit seiner Band Blue Again an. Das gilt für das Schreiben, nicht aber für die Livemusik. „Sänger sein zu dürfen, ist ein gelebter Jugendtraum von mir“, sagt er.

Hans Hoff hat sich in zig Coverbands versucht, angefangen von den Eagles über Bon Jovi bis zu Country. „Meine Ehefrau winkt ab: Erzähl mir bitte nicht, in welcher Band du gerade bist, ich komme sowieso nicht mehr hinterher.“ Blue Again, sechs rheinische Soulfreunde, sind seine Konstante und die Katt-Fabrik fast ein Heimspielort. Wirbelwind Hans Hoff kommt zum fünften Mal. Zur Kirmes (25. bis 28. August) sind die Herren im gesetzten Alter gesetzt.

Die Bühne hinter der Katt gehört nicht nur dem Soul

Ihr Frontmann preist die Harmonie der seit 2015 eingegroovten Formation, die am Freitag, 25. August (20 Uhr) in ihren vierteiligen Set mit „Hold on I’m coming“ einsteigen wird. Blue Again nennen sich eine „Soul-Blues-Power-Unit, die mit saftigen Keyboards und fettem Saxofon dem guten Geist von Memphis und Motown nachspürt“.

Achim Stollberg, Katt-Programmacher, schätzt Blue Again, die ursprünglich als reine Bluesband gestartet waren: „Sie sind tight, überzeugend im Zusammenspiel. Hans Hoff ist der Elder Statesman und formidable Entertainer, dessen Stimme mit ihrem Timbre an Roger Chapman erinnert.“ Ihre explosive Mischung reicht von Otis Redding, James Brown, Stevie Winwood, Joe Cocker bis Ray Charles.

Auf dem Parkplatz hinter der Katt wird nicht nur dem Soul gehuldigt. Neben Blue Again treten auf: Kärnseife (Rock-/Popklassiker und Schlager aus den 70er-, 80er-, 90er-Jahren) am Samstag, 26. August (20 Uhr). Sonntag (20 Uhr) ist Breezwood (Nu Country) am Start. Zur Matinee am Montag (14 Uhr) sorgen die hartrockenden Lokalmatadoren Tante Silke für Extase. Die Schlussakkorde setzen Montag um 20 Uhr die Partykönige YouWho mit Rock ’n’ Pop at it’s best.

Wein und Käse

Der Eintritt für die Open-Air-Konzerte an der Katt (25. bis 28 . August) zur Kirmes ist frei. Zum Programm gehört traditionell das Weindorf, bei dem die Wein- und Sektgüter Hans Knipp, Vino Doro sowie Hans Dostert Waren anbieten. Außerdem ist der Hielscher Hof mit Käse vertreten.