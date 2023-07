Diese Promis holt die Klosterkirche im Herbst 2023

Lennep

Der Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson liefert mit seiner Band wieder live die großen Hits von Genesis: am 7. September.

Die Spielzeit 2023/24 startet im August - ein Überblick. Das Kulturzentrum in Lennep bietet auch Veranstaltungen für Kinder.

Remscheid. Kleinkunst, Konzerte, Kinderangebote – mit einem Programm für die ganze Familie startet die Klosterkirche am 10. August in die neue Spielzeit 2023/2024.

Zuletzt mussten wiederholt Vorstellungen abgesagt werden. Kulturmanagerin Andrea Preker und der Trägerverein hoffen, dass sie ab August wieder mehr Gäste im einstigen Minoritenkloster in Lennep begrüßen können. Dafür haben sie ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Und frisch renoviert ist die Klosterkirche ja auch. Die Termine sind bis Dezember online einsehbar und buchbar. Ein Überblick:

Start mit der Offenen Bühne Bergisch Land

Los geht’s am 10. August mit der „Offenen Bühne Bergisch Land“. Von Kabarett über Magie, Musik und Theater bis Poetry-Slam kann alles vertreten sein, was auf die Bühne passt – und jeder darf mitmachen, moderiert von Florian D. Schulz. Künstler können sich bis einen Monat vor der Show bewerben. Spontane Kurzauftritte sind aber auch möglich: ab 20 Uhr. Karten: im Vorverkauf 5 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Florian Schroeder legt einen „Neustart" hin.

Kabarett: Von Jürgen Becker über Florian Schroeder bis Springmaus und Onkel Fisch

Jürgen Becker gibt sich am 8. September mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ die Ehre. Eintritt: ab 23 Euro (18 Euro ermäßigt) im Vorverkauf.

Heike Feist und Andreas Nickl spielen „Karl Valentin – Des wird doch eh nix“, ein Mix aus Kabarett und Musik am 14. September.

Dann geht es Schlag auf Schlag: René Steinberg präsentiert am 20. September seine „Radikale Spaßmaßnahmen – Die Welt ein bisschen besser lachen“, gefolgt vom Stehaufmännchen Hennes Bender mit seinem neuen Programm „Wiedersehen macht Freude“ am 22. September. Der „Thermomix unter den Kleinkünstlern“ kommt mit seinem ersten Programm „Lars But Not Least!“ am 6. Oktober: Lars Redlich aus Berlin. Er gestaltet übrigens auch ein Weihnachtsspecial am 7. Dezember.

Am 18. Oktober gastiert Horst Evers mit „Ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt“, am 19. Oktober kommt dann ein ganz Großer der Szene: Florian Schroeder, der einen „Neustart“ hinlegt. Nach Hans Gerzlich mit seiner „Firmenfeier – Arbeiten bis zum Umfallen“ (20. Oktober), kommen Sascha Korf am 3. November, Anka Zink (9. November) und Anna Mateur & the Beuys (16. November). Ebenso konnte Andrea Preker diese Künstler verpflichten: Lucy van Kuhl (17. November), Liona Albus (24. November), René Steinberg (28. November) und die „Schlachtplatte“ mit Jens Heinrich Claassen, Robert Griess, Sebastian Schnoy und Kathi Wolf (6. Dezember). Gesetzt ist die Springmaus (30. November). Am 13. Dezember blicken Onkel Fisch satirisch aufs Jahr zurück, Kabarett und Comedy auf höchstem Niveau verspricht Stephan Bauer in „Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles!“ (14. Dezember).

„So viele Farben" heißt Stefan Jürgens' Popkonzert.

Konzerte: Genesis-Star, MitSingDing, Pe Werner und mehr

Ein Garant für ein volles Haus ist stets der Ex-Genesis-Frontmann Ray Wilson mit seiner Band. Am 7. September erklingen wieder die Genesis-Hits live. Karten kosten im Vorverkauf ab 28 Euro (23 ermäßigt).

Am 10. September folgt Das MitSingDing, das Lydie Auvray Trio gastiert am 15. September mit „mon voyage“. Bekannte Songs aus Batman, Spiderman und James Bond und eigene Stücke präsentieren die vier Sängerinnen von Allegría a cappella am 24. September.

Pe Werner stellt am 29. September ihre „Schlagerette“ vor: „Eine Nacht voller Seligkeit“. Musik auf Flaschen liefern wieder GlasBlasSing (10. Dezember). Am 27. Oktober kommen Stefan-Jürgen-Fans auf ihre Kosten: Der Musiker bietet ein Popkonzert.

Zwei sympathische Musiker mit einem Abend voller Anekdoten und legendärer Melodien auf zig Instrumenten hat Andrea Preker für den 29. Oktober eingeladen: Rock Tales treten live auf.

Und natürlich gibt es auch wieder die Reihe „Weltklassik am Klavier“ an ausgewählten Sonntagen um 17 Uhr – unter anderem am 19. November mit Katie Mahan. „Another Brick in the Wall“ & Co. schallen durch die altehrwürdigen Gemäuer: One Of These Pink Floyd Tributes sind am 1. Dezember wieder da. Und zwar unplugged.

Für viele Kinder ist es ihr allererstes Konzert: Filipina Henoch und Marcus Kötter kommen erneut mit der „Krümelmucke".

Für Kinder: Puppenspiel und Krümelmucke

Das Wodo Puppenspiel zeigt „Pippi Langstrumpf“ nach Astrid Lindgren für Kinder ab drei Jahren am Sonntag, 27. August, ab 15.30 Uhr. Im Vorverkauf kosten Karten 6 Euro. Auch die Krümelmucke kommt wieder – das hatten sich Familien ganz besonders gewünscht. Am 12. November ist es wieder soweit. Alle Kinder können mitsingen und mittanzen.

Benefiz für die Kinderschutzambulanz

Wohl kein deutschsprachiger Songpoet hat Frauen und Männer und ihre komplizierte Beziehung so sensibel porträtiert wie Stephan Sulke. Nun spielt er ein Benefizkonzert für die Ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisch Land, unterstützt von der August Dohrmann Bauunternehmung: 31. August, 20 Uhr. Die Eintrittspreise verstehen sich inklusive Catering durch das Restaurant Klosterschänke ab 19 Uhr. Preise: zwischen 40 und 60 Euro (32 und 48 ermäßigt) im Vorverkauf.

Klassiker: Die Soul Shake Partys

Natürlich wird es auch wieder heiß in der Kloki – bei der Soul Shake Party mit der Jim Rockford Band und Ausnahmemusikerinnen und -musikern live am 2. Oktober beim Herbst-Special.

Karten für die Klosterkirche

Das Büro der Klosterkirche macht bis 31. Juli Sommerpause und ist ab 1. August wieder zu folgenden Öffnungszeiten besetzt: dienstags bis donnerstags, 10 bis 13 Uhr, donnerstags 14 bis 17 Uhr. Eintrittskarten bis Dezember können bereits über die Internetseite gebucht werden: www.klosterkirche-lennep.de