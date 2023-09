Wie Santiago und Udo Jürgens der Remscheider Tafel helfen

Chorverband Bergisch Land richtet erstes Benefizkonzert am 1. Oktober aus.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Da sind die Kinder, die gerne einmal ein süße Backware essen würden. Da ist die Alleinerziehende, die sich freut, frisches Obst und Gemüse zu bekommen. Und da ist die ukrainische Familie, die in Remscheid ein neues Zuhause gefunden hat. Sie alle sind Kundinnen und Kunden der Remscheider Tafel. Und die stößt seit dem Ukraine-Krieg an ihre Grenzen. Denn immer mehr Bedürftige nutzen die Essensausgaben des Remscheider Vereins. Aber das Geld wird nicht mehr. Daher möchte der Chorverband Bergisch Land die Tafel unterstützen – mit einem Benefizkonzert. Es ist eine Premiere. Künftig möchte man auch andere Vereine in anderen Städten unterstützen.

Und ganz nebenbei können die teilnehmenden Chöre in diesen schwierigen Zeiten auch direkt Werbung für sich selbst machen, sagt Kreischorleiter Peter Bonzelet, der das Benefizkonzert gemeinsam mit Kreischorleiterin Astrid Ruckebier leitet. „Denn die beste Werbung für einen Chor ist, gut zu singen.“ Denn alle Chöre haben Nachwuchsschwierigkeiten, nicht jeder hat gar die Corona-Pandemie überlebt, sagt der Kreischorleiter, der auch den Männerchor Germania führt. Wir geben einen Überblick.

Wann und wo: Das Benefizkonzert zugunsten der Tafel Remscheid findet am Sonntag, 1. Oktober, 15 Uhr (Einlass 14 Uhr), im Teo Otto Theater Remscheid statt. 600 Plätze für Unterstützerinnen und Unterstützer gibt es.

Wer mitmacht: Die dem Chorverband angeschlossenen Vereine treten hier mit 150 Sängerinnen und Sängern auf – von Kindern bis Senioren. Diese 13 Chöre sind dabei: Joyful Gospels Hückeswagen, Frauenchor Lyra 1918 Remscheid, Ehringhauser Männergesangverein 1850, Kinder- und Jugendchor Voices Remscheid, MGV Dhünn Liedertafel 1845, Sängerbund 1885, Chorgemeinschaft MGV Honsberg 1897, Hazet Chor, Remscheider Männerchor Germania, Lüttringhauser Männerchor 1885, Reharmonie Wermelskirchen, Frauenchor Remscheid, Voicemble.

Was es zu hören gibt: Ein buntes Programm von Udo Jürgens bis Operette, von Schubert bis Santiago, sagt Peter Bonzelet. Das Konzert sei für Kinder genauso geeignet wie für Erwachsene. Und schließlich machen ja auch viele Kinder mit.

Karten: Eintrittskarten sind nur über das Teo Otto Theater zu bekommen – online oder an der Theaterkasse. Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre 5 Euro.

theaterticket.remscheid.de