Wer sind eigentlich diese Schlaraffen?

Die Ritter der Stahlburg pflegen Freundschaft, Kultur und Humor – So können Interessierte mitmachen.

Remscheid. Nur ein klitzekleiner Uhu an der roten Hauswand an der Elberfelder Straße, direkt beim Schildermacher neben dem Ämterhaus, deutet auf ein ganz besonderes Versteck hin: die Schlaraffia Glorimontana. Wer dem Uhu folgt, gelangt in ein Reich voller Degen, Rosen, verzierter Wände und Ritter, die sich zwar ab und an duellieren, aber noch die echte Freundschaft pflegen. Und das mitten in der Remscheider Innenstadt. Nur weiß das kaum jemand. Das soll sich nun ändern: Die Schlaraffen, die nichts mit Matratzen am Hut haben, wollen sich mehr öffnen.

Was ist die Schlaraffia Glorimontana?

Ein kleiner Verein, den es in Remscheid seit 1925 gibt (die Schlaraffen würden jetzt sagen „gegründet am 7. im Lenzmond anno Uhui 66 als Reich Nr. 257“), mit aktuell 37 Mitgliedern. Gegründet wurde die erste Vereinigung vor 164 Jahren in Prag. Weltweit hat die Schlaraffia etwa 8500 Mitglieder in diversen Städten – die Mitglieder einer Stadt bilden ein „Reych. Es hat eine Nummer und Reichsfarben. Die in Remscheid lauten Schwarz, Weiß, Blau. „Schlaraffia ist eine Gemeinschaft von Männern, die in gleichgesinntem Streben die Pflege der Kunst des Humors und der Freundschaft pflegen“, lautet Paragraf 1 der Spielregel. Sie spielen das Mittelalter und die Ritterschaft nach, sprechen teils Althochdeutsch, verwenden Anreden wie „Euch und „Ihr“ und ehren ihre Verstorbenen in „Alhalla“ samt eigenem Schrank mit Bildern und Wappen. Die Glorimontana – was übrigens „ruhmreiche Berge“ bedeutet – trifft sich zwischen 1. Oktober und 30. April jeden Freitagabend ab 20 Uhr in der angemieteten „Stahlburg“ im Keller der Elberfelder Straße 38. Im Rittersaal gibt es Vorträge, es wird viel gesungen, musiziert, aber auch schon mal duelliert – alles freiwillig und ohne Stress. „Es ist kein Slapstick, nichts geht unter die Gürtellinie, und tabu sind die Themen Religion, Politik und Beruf“, betont Oberschlaraffe Michael Schmidt (72) alias Ritter Hirsebrey der Verschmidtste. Er ist schon 23 Jahre dabei und heute auch Kassierer. Zwischen 1. Mai und 30. September treffen sich die Ritter samt ihren Burgfrauen einmal im Monat zum Zusammensein. Neu ist nun das Sommerprogramm für alle Interessierten bei freiem Eintritt (bis auf eines, siehe Kasten).

Kann ich mitmachen?

Ja. Zwischen Oktober und April dürfen interessierte Herren gern freitags ab 19.30 Uhr in die Stahlburg kommen. Hier ist übrigens nichts geheim. „Mitbringen sollten sie ein bisschen Spaß an der Freud“, sagt Schmidt. Ein Ritter nimmt sich des Gastes an. Er darf dann drei Mal schnuppern. Will er mitmachen, wird er Prüfling.

Wie wird man Schlaraffe?

Dann hat er fünf Abende Zeit, sich zu entscheiden – vermerkt wird das auf der Prüflingstafel. Will er bleiben, stimmen die Ritter per Kugelung ab. Fallen mehr weiße Kugeln, also ein Ja, wird der Anwärter Knappe und wird eingekleidet. Dann sitzt er zwei Jahre an der Junkertafel, lernt, hört zu. Der Junkermeister ist sein Mentor. Er entscheidet, wann der Knappe reif ist für den nächsten Stand, den Junker. Jetzt kann er einen Ritter zum gar fürchterlichen Duell herausfordern – aber nur mit Wortwaffen. Das Reich stimmt schließlich ab und kürt einen Sieger. Der erhält eine kleinen „Duell-Ahnen“, eine Metall-Anstecknadel, die die Schlaraffen am „Helm“, dem Hut, tragen. Nun vergehen weitere 1,5 bis zwei Jahre des Lernens, Hörens, ehe der Junkermeister ihn für fähig erklärt: Dann wird der Junker zum Ritter geschlagen und darf an der Rittertafel sitzen. Das passiert etwa einmal im Jahr und wird opulent zelebriert. „Dann kommen auch viele Ritter aus anderen Reichen wie aus Elberfeldensis hinzu.“

Wie läuft ein Spiel ab?

Nachdem das Tamtam „gerührt“ wurde, eröffnet einer der drei Oberschlaraffen auf dem Thron das Spiel. Der Marschall verliest das Protokoll, macht Abkündigungen, der Zeremonienmeister überwacht. Es folgt die „Schmus- und Atzungspause“, in der sich die Schlaraffen beim Stüx laben können. Dann kommt der Thementeil: Die Männer können Vorträge halten oder Musik machen – ernst oder lustig. Als Dank für jede „Fechsung“ erhält der Schlaraffe einen Ansteck-Ahnen. „Man geht nach den Sippungen wie aus einem Jungbrunnen heraus“, sagt Michael Schmidt.

Was bedeuten die Symbole?

Die Mitglieder heißen „Sassen“, haben alle einen Ritternamen und ein eigenes Wappen. Zum Beispiel Tabasco der Sanftmütige oder Flabesius das aufrechte Fragezeichen. Lothar Vieler ist übrigens Gusto-Phil der rahmige Wetzer. Jede Sippung, also Treffen, hat ein Thema, zum Beispiel „Opa Hoppenstedt“, Mozart, Röntgen oder Gershwin. Alle waren Schlaraffen. Die Remscheider sind die „Ritter der roten Rose“ – daher findet sich diese Blume auch überall wieder. Genauso wie der Uhu, der für Weisheit steht.

Mehr Infos: gibt es bei Oberschlaraffe Michael Schmidt, Tel. 02191-349663.

Termine für alle

28. Juli, 17 Uhr: Die Schirmspitzen treten auf.

26. August, 18 Uhr: Der ehemalige Leiter des Deutschen Röntgen-Museums hält einen Vortrag anlässlich des 100. Todesjahrs von Wilhelm Conrad Röntgen.

9. September, 18 Uhr: Eine Harfenistin stellt ihr Instrument vor und spielt.

28. Oktober, 19 Uhr:Das Frauen-Trio „Die 3 von der Songstelle“ macht eine musikalisch-literarische Reise. Karten: 15 Euro, über remscheid-live.