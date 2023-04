Warum sich ein Besuch im Deutschen Werkzeugmuseum lohnt – Remscheid hat wesentlichen Anteil an der Velo-Entwicklung.

Remscheid. Ohne zwei kluge Remscheider wäre das Fahrrad heute wohl nicht das, was es ist. Denn die Gebrüder Mannesmann aus dem Südbezirk sorgten 1886 für eine Revolution: Sie erfanden das nahtlose Rohr, aus dem nur wenige Zeit später auch der Diamantrahmen für das Fahrrad entwickelt wurde. Damit hatte Remscheid einen maßgeblichen Anteil an der Entwicklung des „Drahtesels“. Wenn Sie heute auf Ihrem Sattel sitzen und durch die bergischen Wälder fahren, können Sie stolz sein: Weltgeschichte wurde genau hier bei uns geschrieben. Davon erzählt auch die neue Sonderausstellung „Nahtlos Fahrrad fahren! Diamant-Rahmen durch Mannesmann“ im Deutschen Werkzeugmuseum. Wer Fahrräder mag, wird diese Schau lieben. Denn wussten Sie, . . .

. . . wann eigentlich das erste Fahrrad erfunden wurde? Es war 1817, als das Rad seinen Lauf nahm – im wörtlichsten Sinne. Denn Karl Freiherr von Drais aus dem schönen Karlsruhe erschuf ein Laufrad, auch Laufmaschine oder Draisine genannt. Es verfügte über einen Holzrahmen und einen Deichsellenker am Vorderrad. Die Fahrtrichtung wurde durch den Deichsellenker als auch durch bloßes Ausbalancieren beeinflusst. „Es fuhr 15 km/h. Für 50 Kilometer brauchte man vier Stunden“, erklärt Museumsleiter Dr. Andreas Wallbrecht. Aber: kein Freilauf, dafür Pedale am Vorderrad. Je mehr Getrampel, desto schneller. Bergab legte man seine Beine auf die verschnörkelten Metallhalter über dem Vorderrad. Reifen gab es noch nicht: stattdessen blankes Metall. Tatsächlich wurden damit Rennen gefahren: das erste 1869 in Paris. Jetzt war der Fahrradboom da.

. . . wie hoch das größte Hochrad war? Nach dem Laufrad kam das Hochrad Ende des 19. Jahrhunderts. Das größte Veloziped maß einen Raddurchmesser von 2,50 Metern. In der Regel war das Hochrad aber 1,50 Meter hoch. Hiermit war man plötzlich auf Augenhöhe mit der Aristokratie – so kam auch das Bürgertum hoch hinaus. Eigentlich war es aber für die Wohlhabenden bestimmt, da es teuer war. Die Adeligen fuhren damit Rennen.

. . . wie das Fahrrad für die Emanzipation der Frau sorgte? Es war in den 1880ern, als das Niedersicherheitsrad das Hochrad ablöste – es hatte nun eine Kette, Pedale und Übersetzung. Und nun fuhren auch Frauen mit dieser „Freiheitsmaschine“, wie Susan B. Anthony das Rad 1896 nannte. Sie hatten nun eine ganz neue Freiheit, einen neuen Aktionsradius – und trugen jetzt Hosen statt Röcke.

. . . warum das nahtlose Mannesmannrohr eigentlich so gut geeignet ist für Räder? „Ein Fahrrad ist extremen Kräften ausgesetzt: Torsion, Zug, Druck. Wenn ich nun eine Naht auf dem Rohr am Rahmen habe, die stärker ist als der Rest, bricht das Rohr unter den Kräften“, erklärt Dr. Wallbrecht. „Es geht nur mit einem homogenen Rohrmaterial.“ Und das hatten die Mannesmänner erfunden. Um 1900 gab die Remscheider Firma bereits den ersten Fahrradrohr-Katalog raus. Diamantrahmen nach Mannesmann tragen den Aufkleber „hergestellt aus 25CrMo4“, also aus Chrom-Molybdän-Stahl. Die neue kostengünstige Herstellungsweise trug zudem dazu bei, das Fahrrad zu einem Massenverkehrsmittel zu machen. Die Rohre wurden zum Beispiel bei Hercules, Patria WKC oder Rabeneick verbaut.

. . . dass es in den 1930ern schon ein „E-Bike“ gab? Hersteller waren die Fahrradwerke Bismarck in Rade. 1939 entwickelten sie ein Fahrrad, bei dem ein Motor mit 0,6 PS zugeschaltet werden konnte. So wurde die Kraft per Keilriemen auf das Vorderrad übertragen.

. . . dass im Werkzeugmuseum eine NSU Quick steht, die es nur ein einziges Mal auf der Welt gibt? Das Motorfahrrad mit 100-Kubik-Motor von 1938 fuhr mit Zweitakt-Benzingemisch. Aber im Krieg gab es nicht immer Benzin. Also baute ein Tüftler die NSU um: Er verpasste ihr einen alten Feuerlöscher, in den er Butangas reingab. Nachteil: Die Schmierung fehlte. Also baute er noch einen Öltank dran.

. . . dass es auch „Rohrkrepierer“ unter den Rädern gab? Zum Beispiel den Kreuzrahmen-Rover, der einfach keine Stabilität hatte, oder das Kunststoff-Rad Itera Plastic Cycle – blöd, wenn es zu heiß war.

Wer die meisten Fragen nicht beantworten kann, sollte unbedingt ins Werkzeugmuseum fahren. Die Sonderausstellung ist nicht nur ein Muss für Fahrradfans, sondern sorgt für Staunen bei der ganzen Familie. 43 Räder parken neben der Dampfmaschine, hängen an Seilen oder thronen auf Vitrinen. Dazu gibt es Werkzeuge, alte Klingeln, Pedale, Sättel und historische Exponate.

Zeiten, Preise und Programm

Zeiten: Die Sonderausstellung „Nahtlos Fahrrad fahren! Diamant-Rahmen durch Mannesmann“ ist bis 14. Januar 2024 im Deutschen Werkzeugmuseum, Cleffstraße 2-6, Remscheid, zu sehen: Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr. Eintritt: Kinder bis 18 Jahre frei, Erwachsene 3,50 Euro.

Programm: Dr. Andreas Wallbrecht und Jens Pakeis führen am 21. Juni, 17 Uhr, durch die Ausstellung. Einen Vortrag dazu hält Jens Pakenis zudem am 15. Juni, 19 Uhr. „Frauen auf Achse“ heißt ein Vortrag am 20. Juni, 19 Uhr. Eine Radtour mit Markus Heip startet am 25. Juli.