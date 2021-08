Symphoniker freuen sich auf Konzerte an den Festtagen

Symphoniker

+ © Christian Beier Freut sich auf die anstehenden Konzerte an den Festtagen: Generalmusikdirektor Peter Kuhn © Christian Beier

BERGISCHES LAND Wenn die anderen feiern, treten die Bergischen Symphoniker auf. Weihnachten und am Drei-Königs-Tag sind sie im Einsatz.

Von Philipp Müller

Am Morgen des zweiten Weihnachtstags erholen sich die Ersten schon von den Familientreffen zum Christfest. Andere müssen arbeiten. Auch die Bergischen Symphoniker. Doch von einem „Müssen“ könne gar keine Rede sein. „Die Konzerte an den Feiertagen sind für uns die pure Lust“, erklärt Generalmusikdirektor Peter Kuhn offenherzig. Es gehe darum, als Ensemble mit den Zuschauern „sehr viel Spaß“ zu haben. Da mache es auch nichts, dass man um 18 Uhr das Konzert auch im Remscheider Teo Otto Theater spiele. Auch für den Silvestertag in Solingen und das Neujahrskonzert in Beckum gelte, dass die Freude am Musizieren im Vordergrund stehe.

+ Stimmungsvoll, fröhlich, aber doch auch festlich geben sich die Bergischen Symphoniker zum Jahresende. © Christian Beier

Damit die Konzerte zum Jahresende auch gut funktionieren, müsse man allerdings die richtige Mischung finden. Daher gehe es darum, eher leichte Programme anzubieten. „Die Leute wollen ja gut unterhalten werden.“ In der Regel erlebe er ein sehr „aufgewecktes Publikum“, das gerne mitmache. Und dann entstehe auch ganz schnell diese Lust, für die Besucher zu spielen. Überhaupt, betont der Dirigent, müsse sich jeder Berufsmusiker im Klaren sein, dass man dann spielt, wenn die anderen Freizeit haben. „Das ist halt unser Metier.“

Und doch findet Kuhn auch einen großen Wermutstropfen in der Arbeit zum Jahresende. Der finde sich nicht in den Auftritten selbst, der stecke in den Probenarbeiten.

„Wenn die anderen Glühwein trinken, dann proben wir.“

Peter Kuhn, Dirigent

„Wenn die anderen Glühwein trinken, dann proben wir.“ Das sei – wenn er mal ganz ehrlich sein dürfe – in vielen Orchestern emotional der „Jahrestiefpunkt“. Doch das sei mit dem ersten Ton vergessen.

Was gibt es zu hören? Für das Weihnachtskonzert verspricht der Generalmusikdirektor natürlich auch festliche Klänge. Es werde Passagen aus „Hänsel und Gretel“ geben. Der Tenor Ricardo Marinello unterstützt die Symphoniker und wird klassische Stücke interpretieren. Am Ende werde alles, so Kuhn, eine „gemütliche Stunde für die ganze Familie“. Und er freue sich, wenn bekannte Gesichter und Familien mit und ohne ihre Kinder im Publikum sitzen.

Das „Neujahrs“-Konzert (6. Januar) stellen die Bergischen Symphoniker in diesem Jahr unter das Motto „Stars and Stripes“. Im Mittelpunkt stehe dabei die „Rhapsody in Blue“ von Georg Gershwin. Mit ihr ist der früh verstorbene Komponist eng verbunden, prägte er doch in den 1930er Jahren den Sound der modernen, unterhaltenden Klassik in den USA wie kaum ein anderer. Solist des Abends wird dabei der Pianist Frank Dupree sein. Für ihn sei das Konzert „ein Sprungbrett“, das die Symphoniker gerne mit dem Deutschen Musikrat den Nachwuchskünstlern bieten würden.

Das Silvesterkonzert bietet dann noch einen bunten Streifzug. Der reicht von Antonín Dvoráks Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ bis hin zu Alan Silvestris Filmmusik für „Forrest Gump“. Filmmusik gewinne für die unterhaltenden Konzerte der Symphoniker zunehmend an Bedeutung, und das Ensemble spiele sie auch gerne, betont Kuhn.

DIE KONZERTTERMINE 26. DEZEMBER 18 Uhr, Teo Otto Theater, Bergische Symphoniker und Ricardo Marinello (Te-nor) ab 24 Euro, Jugendticket 6,50, im Abonnement B. 6. JANUAR 19.30 Uhr, Teo Otto Theater, Bergische Symphoniker und Frank Dupree (Klavier) Programm: US-Musik – Forrest Gump bis „Rhapsody in Blue“, ab 24 Euro, Jugendticket 6,50 www.teo-otto-theater.de

us dem Silvesterkonzert wird dann am 1. Januar ein Neujahrskonzert mit gleichem Inhalt. Mittags setzen sich die Musiker in den Bus. In Beckum treten die Musiker um 17 Uhr auf. Und der Dirigent gibt zu: „Da sitzt dann die Eine oder der Andere schon etwas belegt vom Vorabend im Sitz.“