Was steckt hinter dem kleinsten Schaufenster Remscheids?

Die Spur des Minilädchens am Alten Markt in Lennep führt nach Ronsdorf. Hier gibt es ganz besondere Unikate.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Spürnasen, die am Alten Markt in Lennep ganz genau hingucken, werden etwas Besonderes entdecken: das wohl kleinste Schaufenster Remscheids. Die Mini-Parzelle, die aber immerhin eine bergisch-grüne Tür hat, war früher mal ein Schustergeschäft – die Älteren werden sich erinnern. Heute gehört das Minilädchen dem „König von Preußen“ gegenüber. Was verbirgt sich hier Edles hinter der Glasscheibe am Alten Markt?

Die Spur führt nach Ronsdorf. Denn hier entstehen die zahlreichen Kunstwerke, die im Minilädchen in Lennep hinter der Scheibe grüßen: Kunst auf Fliesen und auf Geschirr. Martina Erbschloe (59) hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und fertigt nun in ihrer Werkstatt täglich acht Stunden lang Unikate an. „Der Werkstoff ist so vielseitig“, schwärmt die Künstlerin, die vor drei Jahren den Job in der Klinik gegen die Selbstständigkeit eintauschte. Nur per Zufall stieß die Ronsdorferin auf die Keramikkunst: „Meine Freundin, eine Glaskünstlerin, hatte sich die falsche Farbe bestellt – statt für Glas eine für Keramik. Sie fragte mich, ob ich die Farbe nicht mal ausprobieren wolle“, erzählt Erbschloe. „Du kannst ja mal was draus machen“, dachte sie sich – und plötzlich saß sie jeden Tag glücklich in der Werkstatt, ohne zu merken, was draußen eigentlich für ein Wetter herrscht.

Der Prozess ist aufwendig: Nachdem die Künstlerin die Fliese mit einer Feder beschrieben oder bemalt hat, wird diese bei 800 Grad im Ofen vorgebrannt. Dann kommt die Farbe ins Spiel – und erneut kommt das Quadrat bei 800 Grad in den Ofen. Das allein dauert schon zwei Tage. Die Ronsdorferin fertigt auch auf Bestellung an. Der Renner zurzeit sind Katzen- oder Hundedesigns.

+ Am Alten Markt in Lennep, rechts vom ehemaligen Rathaus, macht ein Mini-Schaufenster neugierig. © Roland Keusch

Butterdosen, Eierbecher, Teller, Magneten – Fliesen in allen Größen und vieles mehr verkauft sie in ihrem Laden „KunstHandWerk“, den sie sich mit Glaskünstlerin Margit Klammer teilt. Ein wahres Paradies für alle, die ein besonderes Geschenk oder ein Erinnerungsstück suchen. Beliebt ist die maritime Abteilung. „Dafür kommen Kunden sogar von der Ostsee her“, sagt Erbschloe. Der Trend gehe eindeutig weg von den Billigläden wieder hin zu Qualität und Beständigkeit, meint sie.

Und wie kommt eine Ronsdorfer Künstlerin nun auf das wohl kleinste Schaufenster Remscheids? „Wir gehen super gern in Lennep essen.“

Kontakt: Martina Erbschloe, Tel. 0172-2986843, die-kunst@web.de, fliesen-mal-anders.art.

KunstHandWerk, Staasstraße 44 in Ronsdorf, ist donnerstags und freitags, 10 bis 18, und samstags 10 bis 13 Uhr geöffnet.