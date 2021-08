Tillmans Fotokunst hängt in der Tate Gallery

Ausstellung

+ © Wolfgang Tillmans Aufgenommen 2012 in kolumbianischen Nationalpark Chingaza: „Juan Pablo & Karl“ ist eines der Werke, die im Tate Modern zu sehen sind. Die Ausstellung legt den Finger auf zeitgenössische Themen. © Wolfgang Tillmans

REMSCHEID/ LONDON 15 Räume widmen sich dem Remscheider Fotokünstler. Gestaltet hat er die Ausstellung selber.

Von Lara Hunt

Er gibt Futter für die Gedanken, schreibt die Tate Gallery of Modern Art über Wolfgang Tillmans, der dort zur Zeit seine Werke präsentiert. Tillmanns, geboren 1968 in Remscheid, gehört zu den Namen in der kontemporären Kunstszene, an denen es kein Vorbeikommen gibt.

+ Im Mittelpunkt die Fliege: Das Werk „astro crusto“ entstand 2012. © Wolfgang Tillmans

Zuletzt machte der Fotokünstler mit einer Kampagne gegen den Brexit Schlagzeilen. In England hingen seine Plakate mit dem Worten „What is lost, is lost forever“ – Was verloren geht, geht für immer verloren. Den Austritt Großbritanniens aus der EU konnte er damit nicht stoppen – sein Renommee ist aber erneut gewachsen. Jetzt ist die „Tate Modern“ dran. Die ist eines der weltweit größten Museen für moderne und zeitgenössische Kunst. Der Remscheider Tillmans steht mit seiner Ausstellung in einer Reihe von Künstlern wie Juan Muñoz, Rachel Whiteread und Ai Weiwei. 2014 zeigte das Tate Modern die Werke von Henri Matisse.

Der Irakkrieg markiert für Tillmans eine Zäsur

In 15 Räumen sind Tillmans Werke ausgestellt. Eingerichtet hat der Künstler sie selbst. Auch das Begleitbuch zur Ausstellung wurde diesmal, entgegen der Tradition des Tate, vom Künstler selbst gestaltet.

+ Einen neuen Blick auf die Kunst der Fotografie: „Tukan“ von 2010. © Wolfgang Tillmans

Im Mittelpunkt stehen natürlich die Fotos Tillmans, der sich mit der Darstellung zeitgenössischer Kultur der 1990er Jahre einen Namen machte. Die Ausstellung hat allerdings einen Schwerpunkt, der einer neue Epoche in den Werken des Remscheiders entspricht. Sie zeigen eine Weltsicht, in der für den Künstler mit dem Jahr 2003 eine Zäsur beginnt, dem Jahr, in dem der Irakkrieg begann. Mit diesem Jahr startet die Ausstellung. Zu sehen sind Porträts, Landschaften und Stillleben, oft vermischt mit abstrakten Elementen. Und oft kommt den Namen eine große Bedeutung zu. Zum Beispiel bei dem Bild, das einen Strand zeigt, auf dem ein Berg Treibholz liegt. Vereinzelt ist zu erkennen, dass es sich bei dem Holz um Bootsteile handelte. Der Namen des 2008 aufgenommenen Fotos: „Lampedusa“.

Wenn Tillman den Finger auf den Auslöser legt, legt er gleichzeitig den Finger auf die Welt um ihn herum – und die Probleme, die mit dem Zeitgeist auftreten. Es ist bestimmt kein Zufall, das sich ein Teil der Ausstellung mit verschiedenen Versionen von „Wahrheit“ befasst und damit dem Problem eines einheitlichen Erzählstils in einer sich immer stärker ausdifferenzierenden Gesellschaft eine künstlerische Form verleiht.

Ein wichtiges Element in Tillmans Werken: die Abstraktion. Dazu gehört zum Beispiel das Werk „Sendeschluss“: Hier zeigt Tillmans mithilfe verschiedener Aufnahmen, wie ein analoger Fernseher langsam das Signal verliert. Die Serie „Blushes“ hingegen – sie dauert immer noch an – zeigt Fotos, die ohne Kamera entstanden sind. Mithilfe von Licht auf Fotopapier zeigt Tillmans hier, wie weit die Grenzen der Fotokunst gefasst werden können.

AUSSTELLUNG ZEITRAUM Bis zum 11. Juni sind die Werke im Tate Modern in London zu sehen. Begleitet wird die Ausstellung durch ein Rahmenprogramm. Mehr Informationen gibt es im Internet. www.tate.org.uk

+ Wolfgang Tillmans. © Caroline Seidel/ dpa

Wolfgang Tillmans Werke haben die Welt bereist, wurden im Centre Georges Pompidou, Paris, Metropolitan Museum of Art, New York oder im Stedelijk Museum Amsterdam gezeigt. Der gebürtige Remscheider lebt mittlerweile in Berlin und London. Seiner Heimatstadt hat er trotzdem die Treue gehalten, stellte, als es sie noch gab, in der städtischen Galerie aus. Und als 2013 der Hasenclever-Engel auf dem Evangelischen Stadtfriedhof beschädigt wurde, meldete sich der Weltkünstler aus Berlin und versprach, die Kosten für die Restauration zu übernehmen.