Tanzen wie die Profis: Teo Otto Theater bietet Workshops an

Wer genauso wie Kossi Sebastien Aholou-Wokawui von der Kompanie Of Curious Nature tanzen will, ist hier richtig.

Der Startschuss fällt mit der hauseigenen Company in Residence – Welturaufführung am 25. Februar.

Remscheid. Tanz auf hohem Niveau – dafür ist das Teo Otto Theater bekannt. In der internationalen Tanzszene hat sich das Haus einen Namen gemacht. Weltberühmte Kompanien treten gerne hier auf. Doch die Remscheiderinnen und Remscheider kommen nicht nur in den Genuss einer fabelhaften Show – sie können auch selbst Bühnenluft schnuppern: mit den Tanzworkshops des Teo Otto Theaters. Nun geht es wieder los.

Februar: Ein Workshop mit Leila Bakhtali von der hauseigenen Tanzkompanie Of Curious Nature (OCN) findet am Donnerstag, 23. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr im Teo Otto Theater statt. Die Teilnahme kostet 15 Euro und beinhaltet außerdem ein Ticket für die Vorstellung „Moving Mountains“ am 25. Februar. Für Rückfragen zum Workshop und für die Anmeldung können sich Interessierte per E-Mail an Leila Bakhtali wenden:

remscheid@of-curious-nature.de

Uraufführung: Unter der Leitung von Helge Letonja und Felix Landerer präsentiert die Company in Residence OCN am 25. Februar, 19.30 Uhr, eine Welturaufführung: „Moving Mountains“. OCN begeisterte schon in der vorherigen Saison mit seiner dynamischen, emotional facettenreichen und vielschichtigen Tanzsprache das Publikum im Teo Otto Theater. Die neue Produktion „Moving Mountains“ wird speziell für Remscheid entworfen und anschließend in das Tourneeprogramm der Company aufgenommen.

März, Mai, Juni: „Wir werden versuchen, auch für die Limon Dance Company am 21. März und die Company Linga am 17. Mai Workshops zu organisieren – allerdings konnte uns dies bislang von den Tourveranstaltern noch nicht garantiert werden“, sagt der künstlerische Leiter Sven Graf. Dazu plane man gerade ein zusätzliches tanzpädagogisches Projekt im Mai. Zurzeit sei man noch in der Abstimmung. Auch im Juni soll es mit dem „Dancing in the Streets“-Projekt eine Möglichkeit für Tanzwütige geben, sich zu beteiligen. Auch hier wird noch geplant.

Of Curious Nature: Die Company in Residence des Teo Otto Theaters verfügt über zehn festangestellte Tänzerinnen und Tänzer und ein Repertoire von 13 Stücken. Das Ensemble und das Teo Otto Theater haben gemeinsam ein Stück in Remscheid entwickelt, das nun aufgeführt wird: „Moving Mountains“. Auch Michèle Bialon vom Studio B unterstützt. Die Zusammenarbeit ist bis Oktober 2023 geplant. Der künstlerische Leiter von OCN ist der in Österreich geborene Helge Letonja. Tanz-Exzellenz und Tanz-Vermittlung an ein breites Publikum sind zwei der wichtigsten Ziele, denen sich Of Curious Nature verschreibt.