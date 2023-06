Symphoniker holen die Stars nach Remscheid

Das bietet das neue Programm des bergischen Orchesters.

Von Melissa Wienzek

Remscheid/Solingen.Sie wollen die Zeit nicht nur erlebbar, sondern für einen Moment still stehen lassen: die Bergischen Symphoniker. Und dafür holen sie sich in der neuen Spielzeit 2023/2024, die Ende August beginnt, prominente Unterstützung dazu. Erneut ist Generalmusikdirektor Daniel Huppert ein vielseitiges Programm für Groß und Klein gelungen.

+ Er ist einer der gefragtesten Mandolinenspieler unserer Zeit: Avi Avital aus Israel spielt beim 6. Philharmonischen. © Christoph Köstlin

Philharmonische Konzerte: Unterschiedliche Instrumente, viele Top-Solisten, eine große Bandbreite an klassischen Werken – so stellen sich die zehn Philharmonischen Konzerte dar. Nr. 1 wartet direkt mit einer „Powerfrau“ auf, wie Daniel Huppert sagt: Alena Baeva (Violine). Sie spielt am 30. August, 19.30 Uhr, Prokofjews 1. Violinkonzert. Dazu gibt es Ligetis „Lontano“ und größte Opulenz mit Strauss’ „Rosenkavalier“. Ein selten gespieltes Posaunenkonzert erklingt im 2. Philharmonischen von Nino Rota. Posaunist des Abends am 27. September ist Kris Garfitt. Dazu gibt es Mozart und Dukas. Rautavaaras Vogelgezwitscher, das das Orchester mit seinen Instrumenten imitiert, steht im Mittelpunkt des 3. Philharmonischen (25. Oktober), umrahmt von Brahms’ Dritter und Jean Sibelius’ Violinkonzert, das Liv Migdal spielt. Very british wird es am 22. November mit Julian Steckel am Violoncello, Brittens „Four Sea Interludes“ und Elgars „Variations on an Original Theme“. Bruckners 1. Symphonie wird selten gespielt – zu Unrecht, wie Daniel Huppert findet. „Bruckner hat hier eine ganz eigene Tonsprache gefunden.“ Das Orchester spielt sie am 20. Dezember, der junge Star am Klavier, Frederico Colli, ergänzt mit Mozart. Einer der gefragtesten Mandolinenspieler unserer Zeit gibt sich am 21. Februar die Ehre: Avi Avital aus Israel. Die Mandoline, die man eher selten in großen Konzerten höre, beherrsche er wie kaum ein anderer. Hupperts Höhepunkt ist das 7. Philharmonische: „Der Ring ohne Worte“ von Wagner, aber statt 16-stündigem Opernzyklus reduziert auf eine Stunde. Stierhörner, Ambosse, Riesenbesetzung: 10. April. Gemeinsam mit den Chören der Kantoreien und dem eigenen Chor gestalten die Symphoniker am 8. Mai das 8. Philharmonische Konzert mit Beethoven. Leicht kommt „Die Rheinische“ am 5. Juni daher, ergänzt durch „Im Sommerwind“ und Iberts Flötenkonzert, das Mathilde Calderini gestaltet. Mit Frank Dupree am Klavier holt das Orchester erneut einen Star zum Saisonabschluss am 26. Juni ins Bergische. Gershwins „Rhapsody in Blue“, ein ganz anderer Schostakowitsch mit „The Gadfly“ und „Short Ride in a Fast Machine“ erklingen.

+ Kommt im Oktober zu „On Fire!“: DJ Topic. © @krijnvannoordwijk

„On Fire!“: Kein Geringerer als der Solinger Senkrechtstarter DJ Topic wird am 13. Oktober, 19.30 Uhr, mit dem Orchester Elektro und Klassik verbinden. Wie wohl seine Hits „Breaking Me“ oder „Your Love“ im symphonischen Gewand klingen? Am 8. Dezember, 19.30 Uhr, heißt es im Theater „Wünsch dir was“ mit dem Wunschkonzert von Radio RSG, Mic Donet und Velina Nenchev (Gesang). Die Gäste entscheiden, welche Hits erklingen. Am 24. Mai, 19.30 Uhr, steht „Go West“ mit amerikanischer Filmmusik an.

Musiktheater: Dieses Mal liefern die Symphoniker die Musik zu diesen Meisterwerken: Mozarts Oper „Don Giovanni“, eine Produktion des Theaters Hagen in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln, steht am 14. September, 19.30 Uhr, an. Eine der berühmtesten Tenorarien der Welt gibt es am 30. November zu hören: „Nessun Dorma“ ist Teil der Puccini-Oper „Turandot“, aufgeführt vom Landestheater Detmold. „Der Barbier von Sevilla“, die komische Oper von Rossini (Theater Hagen) gibt es am 2. März, 19.30 Uhr. „Das Lächeln einer Sommernacht“, eine Produktion des Theaters und Konzerthauses Solingen mit der Folkwang-Uni der Künste, steht am 11. Mai an. Expressiv wird es am 18. Mai: Dann tanzt das amerikanische Ensemble Dance-Works Chicago pulsierende Choreographien, begleitet vom Orchester. Neu ist die Operette: „Das Feuerwerk“ von Paul Burkhard wird am 12. Juni gezündet. „O mein Papa“ mag man daraus kennen.

Für Familien: Drei Familienkonzerte wird es geben. „The Young Person’s Guide to the Orchestra“ des englischen Komponisten Benjamin Britten sei wunderbar geeignet, um Kinder ab sechs Jahren an Orchestermusik heranzuführen, sagt Daniel Huppert. Daher heißt das Familienkonzert am 10. September, 16 Uhr, auch so. Lesen und moderieren wird wieder Ralph Caspers, Moderator von „Quarks“ und „Frag doch mal die Maus“. Das Karnevalskonzert, das dieses Jahr der Renner war, wird wiederholt: am 3. Februar, 16 Uhr. Dieses Mal sogar mit einer Zirkusgruppe. Für das Orchestermärchen „Jack und die Bohnenranke“ am 10. März, 16 Uhr, holen die Symphoniker Erzähler Ralph Erdenberger dazu. Für alle ab vier Jahren.

Klassiker und Besonderes: Natürlich gestaltet das Orchester wieder den Festakt zum Tag der Deutschen Einheit, ein Weihnachtskonzert mit „Hänsel und Gretel“ und das Neujahrskonzert „In 80 Tagen um die Welt“. Im Mittelpunkt des Kirchenkonzerts mit dem Chor in der Lutherkirche stehen am 5. November Opern auf dem Programm. Vier Kammerkonzerte und vier Meisterkonzerte sind geplant. Den Saisonabschluss bilden wieder die Stadtteilkonzerte.

Karten

Spielstätte der Symphoniker in Remscheid ist das Teo Otto Theater. Der Vorverkauf für die neue Saison ist gestartet. Alle Termine stehen online, das Programmheft liegt aus. Für Jugendliche bis 21 gibt es dank der Orchesterfreunde Freikarten.

theaterticket.remscheid.de