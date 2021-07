Junger Chor von den Philippinen gibt Konzert

Brahms und M. Jackson

+ © Roland Keusch Probten am Mittwoch für den nächsten Wettbewerb in Spanien und geben am Samstag ein Konzert: die University Singers von der philippinischen Insel Palawan. © Roland Keusch

REMSCHEID Ein junger Chor von den Philippinen ist in Remscheid und gibt am Pfingstsamstag ein Konzert.

Von Thomas Wintgen

Die Gäste im Hastener Hotel Ascot staunten nicht schlecht, kamen sie doch in den Genuss eines spontanen musikalischen Ständchens. Da standen auf einmal 20 junge Menschen von den Philippinen vor ihnen und sangen. Vor lauter Dankbarkeit. Während sie sich darauf eingerichtet hatten, im Pfarrsaal auf Matratzen zu nächtigen, buchte Richard Bremicker, der das mitbekommen hatte, Mehrbett-Zimmer im Ascot. Die Studenten konnten das kaum fassen.

Tausend Euro - das Fünffache des Durchschnittverdienstes - haben sie pro Kopf ausgeben müssen für den Flug nach Europa. Vorher beantragten sie das Visum in der Hauptstadt Manila und flogen von Palawan aus dorthin, um sich alle „interviewen“ zu lassen. Palawan ist eine große der insgesamt 7107 Inseln im südostasiatischen Archipel. In Puerto Princesa ist die Universität, zu der die Studenten zum Teil über 200 km anreisen.

Der Chor der University Singers bündelt die Sangesfreude der Filipinos, die von früh bis spät Karaoke singen; er schiebt soziale Unterschiede in den Hintergrund. Die Sängerinnen und Sänger kommen aus allen Fakultäten; Demy Dizon – ihr Dirigent – ist der einzige wirkliche Musiker im Ensemble. Er berichtete im Gespräch mit dem RGA, dass er auch Stimmbildung und Harmonielehre in die Chorproben mit einbaut.

Chorproben - am Mittwoch sogar mit dem Seniorenchor an Suitbertus - stehen täglich auf dem Programm. Die University Singers haben zwei Ziele und Aufgaben während des Europa-Aufenthalts: Sie nehmen an zwei Chorwettbewerben teil. Vor wenigen Tagen sangen sie in Limburg in den Kategorien „Pop“, „Folklore“, „Kirchenmusik“ und „gemischter Chor“ und erreichten einen zweiten und einen dritten Platz – in wunderbarer Atmosphäre. Dizon schwärmte von tollen Begegnungen mit jungen Chören aus Costa Rica, den USA und anderen Staaten. Das dürfte in Spanien ähnlich werden.

Dirigent Demy Dizon: Wir werden auch tanzen

Von Limburg aus ging es nach Warstein. Dort war die Kirchengemeinde aber nicht mehr auf den Besuch eingestellt, der sich verzögert hatte. Die jungen Filipinos hatten lange auf die Visa warten müssen. Jedenfalls scheiterte Warstein, und Leibold kam ins Spiel. Der war schon einmal auf Palawan und wusste, dass der Chor kommen würde. Der etwa zehntägige Aufenthalt der 18- bis 22-jährigen Studenten in Remscheid indes war so nicht geplant. „Wir werden zum Teil auch tanzen am Samstagabend“, kündet Dizon an. „Das Tanzen gehört bei uns oft zum Singen dazu.“ Da zum Reisen ein wenig Tourismus gehört, war Leibold mit dem Chor in Köln im Dom und am Rhein.

Für den heutigen Freitagabend hat der Regionalkantor ein Konzert in St. Maria Königin in Köln-Marienburg vereinbart, wo Leibold einst Kantor war. Am Montag treten die University Singers in St. Laurentius Wuppertal auf. „Wir möchten mit und für so viele Menschen wie möglich singen“, freuen sich Demy Dizon und seine jungen Mitsänger.

KONZERT AM SAMSTAG SPENDEN Das Konzert in St. Suitbertus ist am Samstag, 3. Juni (19 Uhr) – Eintritt frei; Spenden sind willkommen. PROGRAMM (etwa eine Stunde); es ist dreigeteilt: Kirchenmusik – z.B. Scarlattis „Exsultate Deo“, „Ich aber bin elend“ von Brahms –, dann philippinische und internationale Folklore – etwa Ifugao Folk Song und Paolo Pardo – sowie Popmusik, u.a. „Man in the Mirror“ von Michael Jackson oder das von Dizon arrangierte „Grenade“ von Bruno Mars.

Er vergisst auch nicht den Auftrag der Nationalen Kommission für Kultur und Kunst, für die Philippinen zu werben oder auch Palawan, die viele für die schönste Insel der Welt halten. Zurzeit überlegen sich freilich viele, ob sie dorthin reisen. Das Archipel wird seit längerer Zeit vom sogenannten „Islamischen Staat“ (IS) heimgesucht. Es gibt bereits viele hundert Todesopfer.