Spieleerfinder laden zum Ausprobieren ein

Akademie Küppelstein

+ © Roland Keusch Besucher lassen sich in der Akademie für kulturelle Bildung inspirieren: Der 38. Spielmarkt präsentiert wieder einmal intelligente Spiele mit einem pädagogischen Anspruch. © Roland Keusch

38. Spielmarkt in der Akademie Küppelstein lockt Fachpublikum wie Spielbegeisterte. Am Freitag ist der letzte Tag.

Von Andreas Weber

Ein letztes Mal ist Spielpädagoge Gerhard Knecht mitten im Geschehen: Zwei Tage lang darf sich der Akademie-Dozent beim 38. Spielmarkt im „Mekka des Spiels“ fühlen. „Remscheid ist fast zu einer Pilgerstätte geworden“, erklärt der 64-jährige Münchener, der im Herbst in den Ruhestand gehen wird. Seit 1995 ist er dabei, hat 22 Märkte mitorganisiert.

Über 2000 Besucher werden bis Freitag in der Akademie in Küppelstein erwartet. Beim Auftakt am Donnerstag ließ sich schon morgens um 11 Uhr einen Kilometer vor dem Gelände der kulturellen Bildungsstätte ablesen, wie immens das Interesse ist. Küppelstein und alle Nebenstraßen waren komplett zugeparkt.

Nicht nur Fachpublikum bildet sich in Workshops fort, auch Spieleinteressierte können sich bei 43 Ausstellern inspirieren lassen. Zum Beispiel von Karsten Adlung im oberen Foyer. Sein Familienunternehmen hat in 27 Jahren über 100 Kartenspiele auf den Markt geworfen. So groß wie eine Zigarettenschachtel sind seine Spiele. „Ideal für Koffer und Hosentasche“, sagt er.

Adlung spricht Kinder wie Erwachsene an, bietet einfache wie anspruchsvolle Spiele an. Eine riesige Auswahl hat der Erfinder mitgebracht und führt sein Programm an seinem Stand gerne den Besuchern vor. Ausprobieren ist angesagt. Auch unten im großen Saal, wo der Nürnberger Spielkarten-Verlag (NSV) groß für eine neue Variante des Bestsellers Qwixx wirbt. Eine Millionen Mal hat sich das taktische Würfelspiel seit 2013 weltweit verkauft. Jetzt gibt es für 14 Euro das Qwixx-Duell. Gedacht für zwei Spieler - mit Turmbau auf dem Spielfeld. Michael Kroupal und seine Kollegin Anke Fleckenstein bieten es neben anderen Produkten an. Für NSV zählt Remscheid zum Pflichtprogramm. Neben großen Messen wie in Essen stößt Kroupal in der Akademie immer wieder auf einen riesigen Multiplikatorenkreis. Den schätzt auch Volker Schade. Der Bonner Fachjournalist stellte sein Debüt 2010 auf der Spielwarenmesse in Nürnberg vor. Mit „Marble Shooter“ räumte er Preise ab.

Das billardähnliche Spiel präsentiert er auch auf dem hiesigen Markt. Es basiert auf angewandter Physik mit einem Magnetbeschleuniger nach dem Prinzip der Gaußschen Kanone. Es gilt, durch Abfeuern von Kugeln einen Puck im gegnerischen Feld zu versenken. Holzbretter und Spielmaterial sind teuer - 240 Euro die große, 150 Euro die kleine Variante - aber äußerst haltbar.

Ein Verkaufsschlager ist „Marble Shooter“ aufgrund des Preises nicht geworden, wird aber gerne von pädagogisch ausgerichteten Einrichtungen gekauft, um Jugendlichen Action zu bieten. Ruhiger geht es bei dem ebenso hochpreisigen Schweizer „Cuboro“ zu. Das Kugelbahnsystem fordert das Gehirn heraus. Bahnfunktionen an der Oberfläche wie im Innern lassen das Zusammenstellen der Holzwürfel zu einem zusammenhängenden System zu einem spannenden Puzzle werden mit unendlich vielen, zum Teil hochkomplexen Kombinationen.

„Cuboro“ ist zwei Jahre auf dem Markt, „Was kostet mein Leben“ dagegen brandneu. Der Freiburger Erfinder Bob Cavender führt das Brettspiel mit Realitätsbezug (ab acht Jahren) in Remscheid einem großen Publikum vor. Beim Würfeln und Kartenziehen erfahren die Mitspieler, dass unser Dasein viel Geld verschlingt.

Aus gefalteten Zeitungsschnipseln wird ein Hubschrauber gebastelt

Die Bandbreite der Anbieter ist enorm. Lothar Walschik führt Fadenspiele vor und Joachim Harbout hat in der Akademie ein Eisen im Feuer, das dicht umlagert war. Er lässt mit Schmiedekunst Werke aus Metall, Stahl und Fundstücken nach eigenen Ideen und mit eigenen Händen entstehen.

Markt inspiriert Spielefans und Fachpublikum 38. Spielmarkt © Roland Keusch 38. Spielmarkt © Roland Keusch 38. Spielmarkt © Roland Keusch 38. Spielmarkt © Roland Keusch LOK 38. Spielmarkt © Roland Keusch LOK 38. Spielmarkt © Roland Keusch LOK 38. Spielmarkt © Roland Keusch

Beim Spielmarkt finden sich auch die Materialien, die so gut wie nichts kosten. Die Spiellandschaft Stadt überrascht mit pfiffigen Ideen, die ruckzuck zum Tragen kommen. Aus gefalteten Papierschnipseln wird ein Hubschrauber gebastelt, aus Bierdeckeln und Holzpinnen ein Kreisel. „Wir zeigen, wie man ohne großen materiellen Wert mit einfachen Mitteln Wertvolles für Kinder entstehen lässt“, erläutert Evelyn Knecht. So entsteht bei ihr aus zusammengeknülltem Zeitungspapier, bunten Kreppbändern und Stoffresten sowie einer Schnur ein Feuervogel, der beim Schwingen gleichermaßen für eine Choreographie wie für Weit- oder Zielwürfe taugt.