So starten die Teo Otto Theater, Kloki und Co. in die neue Saison

Remscheid. Der Sommer ist vorbei – in Remscheids Kulturstätten geht jetzt hingegen die heiße Phase wieder los. Verbunden mit der Hoffnung, in dieser Spielzeit wieder mehr Besucherinnen und Besucher in die Häuser locken zu können. Womit diese nun starten, erklären wir im Folgenden.

Teo Otto Theater: Wer einen kleinen Überblick über ein Paar der vielen Höhepunkte der neuen Spielzeit erleben möchte, sollte sich die Spielzeiteröffnungsgala heute Abend nicht entgehen lassen. Bei freiem Eintritt genießt das Publikum einen schillernden Abend, der von Horst Kläuser moderiert worden. Denn hier gibt es Live-Kulturhäppchen, serviert von der A-cappella- Gruppe Vocaldente und dem Wintergarten Varieté Berlin, das ihr „Woodstock“-Programm zeigt. Zudem gibt es Impressionen aus „Als gäb‘s kein Morgen – die große 20er Show“ und „Das Feuerwerk“.

Nach der transmedialen und interaktiven Ausstellung „Bühne der Stille“ gemeinsam mit #5630 von Dienstag bis Donnerstag, 5. bis 9. September, erklingt der Klangkosmos am Donnerstag, 7. September, 19.30 Uhr, im oberen Foyer wieder. Josué Avalos aus Mexiko und Aline Novaro aus Argentinien schaffen in ihren Eigenkompositionen poetische Lieder bis hin zu rhythmisch-energetischen mexikanischen „Sones“. Sie begleiten ihren Gesang auf der Gitarre und traditionellen Instrumenten wie dem aus Mexiko stammenden „Requinto Jarocho“, der „Jarana“ oder der venezolanischen „Cuatro“. Der nächste Poetry Slam mit Anna Lisa Azur steht dann am Samstag, 9. September, 19.30 Uhr, an gefolgt vom Familienkonzert der Symphoniker am 10. September, 16 Uhr, mit TV-Moderator Ralph Caspers. Fans von Opern kommen am 14. September, 19.30 Uhr, auf ihre Kosten: Die Bergischen Symphoniker und das Theater Hagen spielen Mozarts Oper „Don Giovanni“.

Klosterkirche: Er ist wieder da – und sorgt bereits für ein ausverkauftes Haus: Ray Wilson und seine Band spielen die Genesis-Klassiker am 7. September. Karten gibt es hingegen noch für Jürgen Becker am Freitag, 8. September, 20 Uhr. Der Kabarettist macht sich Gedanken zu „Die Ursache liegt in der Zukunft“. Die Saisoneröffnung steigt dann am Sonntag, 10. September, 11 bis 15 Uhr, im Innenhof (bei Regen im Webersaal), musikalisch untermalt durch die AnderCoverTones. Waffeln, Grillgut und Getränke gibt es zu moderaten Preisen. Am 15. September, 20 Uhr, macht das Lydie Auvray Trio auf ihrer Tour Halt in Lennep. Die „Grande Dame des Akkordeons“ hat Stücke ihrer neuen CD „Mon Voyage“ im Gepäck. Mit Kabarett geht es weiter: René Steinberg gastiert am 20. September, 20 Uhr, mit „Radikale Spaßmaßnahmen“, Hennes Bender am 22. September, 20 Uhr, mit „Wiedersehen macht Freude“.

WTT: Film ab heißt es am Freitag, 8. September, 15 Uhr. Dann flimmert beim Seniorenkino die 63er-Komödie „Der rosarote Panther“ über die Leinwand, gefolgt vom Dokumentarfilm „Der Weg ins unbekannte Land“ am Samstag, 9. September, 16 Uhr. Präsentiert wird das von der Gemeinnützigen Genossenschaft der Jugendhilfe Düsseldorf und Kubi Remscheid. Eintritt frei. Um das Kino-Wochenende abzuschließen, folgt am Sonntag, 10. September, 16 Uhr, „Der Räuber Hotzenplotz“ für alle ab sechs Jahren beim Familienkino. Schauspiel ist am 16. September, 19.30 Uhr, angesagt: Die Freispieler präsentieren die Komödie „Gretchen89ff“ nach Lutz Hübner.

Rotationstheater: Die privat geführte Kleinkunstbühne der Familie Schmidt eröffnet die Spielzeit am 14. September, 20 Uhr, mit „Sir“ Erich Ribbeck im Talk: Der Ex-Nationalelftrainer ist zu Gast. Dr. Pop therapiert sein Publikum erneut mit Musiksamples und faszinierenden Musikfakten: 15. September, 20 Uhr. Musikalisch wird es dann am 17. September: Maria Brila (Piano), Konrad Debski (Tenor), Dariusz Pietrzykowski (Tenor) spielen „die schönsten Melodien der Welt“, gefolgt von der gefeierten Diva Maladée: 22. September, 20 Uhr.

Schatzkiste: Mit Robert Griess startet die privat geführte Kleinkunstbühne am Donnerstag, 7. September, 20 Uhr, in die neue Spielzeit. Unter dem Motto „Wir retten die Welt!“ zündet der Kölner Kabarettist in seinem Programm „Apocalypso, Baby!“ ein satirisches Feuerwerk. Am 21. September, 20 Uhr, kommtJohannes Flöck mit „Entschleunigung – aber zack, zack!“

