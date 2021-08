Teo Otto Theater: Das Schmuckkästchen wird 65 Jahre alt

Seit Januar 2000 unter Denkmalschutz

Am 3. Oktober 1954 eröffnet, seit 2000 ein Denkmal: Das Teo Otto Theater im Wandel der Zeit.

Von Melissa Wienzek

Der Geiger der Bergischen Symphoniker, Robin Chadwick, verkündet es derzeit an allen Ecken und Enden der Stadt: Das Teo Otto Theater wird 65 Jahre alt.

Zu sehen ist das eindrucksvoll auf den bunten Geburtstagskarten in Plakatgröße, die der künstlerisch begabte Musiker für „sein“ Theater gemalt hat. Kommenden Donnerstag, am 3. Oktober, tritt Remscheids „Schmuckkästchen“ also ins Rentenalter ein, wie Geschäftsführer Lutz Heinrichs mit bergischem Humor anmerkt. Auch wenn das nicht groß gefeiert wird – Grund zur Freude ist der 65. Geburtstag des Theaters aber allemal. Mit dieser Seite gratuliert der Tüpitter recht herzlich.

Ein kurzer Blick zurück ins Jahr 1954: Nach anderthalb Jahren Bauzeit – Architekt war der Düsseldorfer Ernst Huhn – ist es am 3. Oktober 1954 soweit: Remscheid hat ein funkelnagelneues Stadttheater im Wert von 2,8 Millionen Deutscher Mark – aber kein eigenes Ensemble. Es wird daher von anderen Gruppen benachbarter Städte bespielt. Die Städtischen Bühnen Wuppertal-Solingen treten als erstes auf: mit dem „Wallenstein“, ein dramatisches Gedicht mit Vorspiel und fünf Akten von Friedrich Schiller. Zur Eröffnung spricht Prof. Dr. Friedrich Dessauer über „Erbe und Zukunft des Abendlandes“.

Zahlreiche Stars gingen im Laufe der letzten 65 Jahre ein und aus. Darunter Willy Millowitsch, Edith Hancke, Maria Schell, Maria Sebaldt und so viele mehr.

Das Teo Otto Theater ist beliebt – es besticht durch seinen unverwechselbaren 50er-Jahre-Charme. Das hat selbst Unterhaltungskünstler Götz Alsmann immer wieder betont. Und sogar der einstige Wuppertaler Oberbürgermeister Peter Jung attestierte der bergischen Nachbarstadt einst: „Da habt ihr aber ein Schmuckkästchen.“

In den 70er Jahren glich die Kasse noch einem massiven Klotz. Später wurde die Architektur dann weicher. 1992 wurde bereits die Bestuhlung erneuert: Jeder Sitz wurde von Remscheider Firmen gesponsert. „Seitdem sind die Sitze bequemer“, sagt Heinrichs, der seit fünf Jahren Geschäftsführer ist. 2000 wurde das Stadttheater unter Denkmalschutz gestellt, 2001 umgetauft in Teo Otto Theater.

2002/2003 erfolgte eine große Renovierung im Stil der 50er Jahre. 2011/2012 wurde für rund eine Million Euro die Bühnentechnik saniert, die größtenteils im Originalzustand war. „Seitdem haben wir kontinuierlich in die Technik investiert“, sagt Heinrichs. So auch in eine Top-Musikanlage, die seit fünf Jahren ihren Dienst tut.

Nachdem das Theater dieses Jahr einen frischen Innenstrich erhalten hat, geht es nun weiter: Kommendes Jahr wird der lang ersehnte Aufzug eingebaut. Und: „Wir schaffen die Schlangen vor den Damentoiletten ab“, sagt Heinrichs lachend. Heißt: Die sanitären Anlagen werden renoviert.

Sven Graf, der erst seit zwei Wochen der neue künstlerische Leiter im Theater ist, entdeckt jeden Tag etwas Neues. Und ist begeistert von seiner neuen Wirkungsstätte. „Wir haben oben ein wunderbares Foyer mit großen Fenstern. Und wir haben hier eine große Bühne, die viele Möglichkeiten bietet – andere Theater sind neidisch.“ Allein die Bühnentiefe umfasse zwölf Meter – vor allem für Tanzkompagnien sei das ein entscheidender Punkt. „Auch wenn wir einen Gastspielbetrieb haben – man muss sich nicht hinter anderen Häusern verstecken“, sagt Graf.

Das kann sich sehen lassen: 101 Vorstellungen in der Spielzeit

„Das Schöne ist, dass wir ein kleines Haus sind. Wir sind nah dran an den Remscheidern“, sagt Veranstaltungskauffrau Constanze Mandt. Sie war es auch, die das Programm gemeinsam mit Lutz Heinrichs für die Spielzeit 2019/2020 auf die Beine gestellt hat, als es noch keinen neuen künstlerischen Leiter gab. Und das kann sich im Geburtstagsjahr sehen lassen: Unter dem Motto „Freu(n)de“ gibt es in der neuen Spielzeit 101 Vorstellungen mit zahlreiche Höhepunkten. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. . .

DAS THEATER IN ZAHLEN

33 000 So viele Besucher zählt das Theater in etwa pro Jahr.

666 Das ist die maximale Anzahl an Stühlen, die im Saal gestellt werden können.

18 x 12 METER So groß ist die Hauptbühne. Das Portal der Bühne kann je nach Inszenierung individuell angepasst werden. Es gibt noch zwei Seitenbühnen.

20 So viele Mitarbeiter hat das Teo Otto Theater.

5 TONNEN Diese Tragkraft hat das Orchesterpodium, das gleichzeitig der Lastenaufzug des Theaters ist.

DER NAMENSGEBER

TEO OTTO Geboren am 4. Februar 1904 in Remscheid, entwickelt er sich zum bedeutendsten Bühnenbildner des 20. Jahrhunderts.

In 45 Jahren stattete Teo Otto 800 Inszenierungen aus und arbeitete mit Legenden wie Brecht und Lindtberg zusammen. Otto war bezeichnender Humanist. Er starb 1968 in Frankfurt, wurde später beigesetzt auf dem Friedhof Bliedinghausen. 2001 erhielt das Theater seinen Namen.