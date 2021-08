Die Schatzkammer des Röntgen-Museums

Exponate

Spontaner Besuch vom Kulturdezernenten Sven Wiertz (SPD, 2. v. l.). Birgit Dömling, Christina Falkenberg und Marcel Michels (v. l.) erklären ihm ein Exponat: eine alte Röntgen-Gepäckanlage. Das Objekt stammt von einem Lehrer, der die Anlage eigentlich in einer Schule aufstellen wollte.

REMSCHEID/ RADEVORMWALD In einer Halle im Wülfing-Komplex in Rade erfassen Mitarbeiter derzeit hunderte Objekte.

Von Melissa Wienzek

Staub und Metall – so riecht die medizintechnische Geschichte des Röntgen-Museums. In einer 1800-Quadratmeter-Halle im Wülfing-Komplex in Dahlerau befinden sich Röntgenröhren neben Zahnarztstühlen, Ultraschallgeräte neben Durchleuchtungsmaschinen. Alle Schätze, die das Lenneper Röntgen-Museum seit der Gründung 1932 gesammelt hat, lagern hier auf Paletten – wenn sie sich nicht gerade im Museum an der Schwelmer Straße befinden. Und nun leben sie in Rade wieder auf.

+ Archivar Marcel Michels an einem Kymographen der Firma Ewem. Damit konnte ein Arzt in den 50er Jahren bewegte Strukturen im Körper sehen. © Roland Keusch

„Wir schätzen, dass wir hier 500 Objekte von 1895 bis heute haben“, sagt Marcel Michels. Der freiberufliche Archivar aus Köln gehört zum fünfköpfigen Röntgen-Lager-Team. Denn wie viele Zeitzeugen aus Leder und Metall es wirklich in dieser Halle sind, das wissen die Mitarbeiter noch gar nicht genau. Ihr Ziel: Exponate zusammenfügen, putzen und fotografieren. Denn das Museum baut derzeit ein Verzeichnis auf, das auch der Öffentlichkeit zugänglich sein wird. 100 Objekte haben sie bereits aufgenommen, ein paar sind bereits im Internet zu finden.

Während Kerstin Mombré gerade ein altes Gerät vom Staub befreit, stellt Haustechniker Ingo Geiding Paletten bereit. Christina Falkenberg setzt ihr nächstes Fotomodell im improvisierten Studio in Szene: ein Ultraschallgerät der Firma Picker. Volontärin Birgit Dömling hat bereits das passende Nummern-Schild für dieses Objekt auf dem Tisch. Die vier Mitarbeiter des Röntgen-Museums werden unterstützt vom Experten Marcel Michels, der wohl so ziemlich jedes medizintechnische Gerät des 21. Jahrhunderts kennt. Er hat 2002 das Siemens-MedCenter mitaufgebaut. Das Museum für Medizintechnik eröffnete 2014 in Erlangen. Michels hat dort quasi dieselbe Vorarbeit geleistet wie nun in Dahlerau – und sich dabei so viel Wissen angeeignet, dass er wie aus der Pistole geschossen so ziemlich jedes Exponat benennen kann.

+ Zahnarztstühle im Wandel der Zeit: Früher prägten Leder, Holz und Glas solche Untersuchungsgeräte. Heute ist das kaum noch vorstellbar. © Roland Keusch

Und das hilft dem Röntgen-Team bei seiner Arbeit im Lager sehr. 2018 haben die Mitarbeiter mit dem Projekt begonnen, in regelmäßigen Abständen arbeiten sie blockweise in der Wülfing-Halle weiter. Es wird wohl noch Monate dauern, bis alles erfasst ist. „Jedes Exponat bekommt eine Nummer und wird ordentlich aufgestellt auf einem nummerierten Stellplatz“, erklärt Michels.

In Gang 1 warten die nächsten Objekte akkurat aufgereiht auf ihre Begutachtung, während im hinteren Bereich Planen die bereits erfassten Schätzchen abdecken, damit sie nicht wieder einstauben. Sortiert wird systematisch. „Zahnarztstühle haben wir zum Beispiel alle nebeneinandergestellt. So lässt sich auch die Entwicklung schön nachvollziehen: War so ein Stuhl zunächst von Leder, Glas und Holz geprägt, wurde er immer glatter – und bestand dann irgendwann aus Metall“, erklärt Michels.

Filmproduktionsfirmen leihen sich gern Exponate aus

Der nächste Schritt, das Hochladen der Daten selbst, ist hier übrigens nicht möglich – kein Internet. Weitere Herausforderung: „Viele Exponate sind durch Umzüge auseinandergerissen worden. Wir führen sie hier wieder zusammen“, sagt der Archivar.

HIER GIBT’S WAS ZU SEHEN INTERNET Das Ergebnis der aufwendigen Arbeit gibt es in Anfängen bereits im Internet zu sehen. Auf die Seite museum-digital.de kann jeder zugreifen. Die aufgearbeiteten Objekte aus dem Lenneper Röntgen-Museum sind nicht nur für Bürger spannend zu sehen, sondern auch für andere Museen. Sie können sich so viel besser austauschen. museum-digital.de

Das größte Exponat in diesem Raum ist übrigens ein Röntgenbus aus den 60er Jahren. Der rollende Zeitzeuge stammt vom Gesundheitsministerium der DDR und war bis kurz vor der Wende noch im Einsatz. Vor allem bei großen Exponaten sind dem Team die Hände gebunden: Das Museum hat kein Budget für Transporte. Bei Spenden hoffen sie darauf, dass der Absender die Kosten dafür übernimmt.

Kein Wunder, dass auch Filmproduktionsfirmen oder Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar an den Altertümchen interessiert sind: Sie versprühen einfach pure Geschichte zum Anfassen.